Fed-Zinsentscheid und geopolitische Entwicklungen In der neuen Handelswoche stehen die Finanzmärkte vor entscheidenden Weichenstellungen. Im Zentrum des Interesses steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch, den 7. Mai.

Marktteilnehmer erwarten mit Spannung die Entscheidung über den Leitzins sowie die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Die jüngsten Wirtschaftsdaten, insbesondere die anhaltend hohe Inflation und der robuste Arbeitsmarkt, könnten die Fed dazu veranlassen, ihre geldpolitische Haltung zu überdenken. Parallel dazu richten sich die Blicke auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit wächst, nachdem Signale einer möglichen Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen beiden Ländern bekannt wurden. Eine Deeskalation könnte positive Impulse für die globalen Märkte liefern. Fed-Entscheidung im Fokus Die anstehende FOMC-Sitzung der Federal Reserve wird mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Während viele Analysten von einer Beibehaltung des aktuellen Leitzinsniveaus ausgehen, könnten Hinweise auf zukünftige Zinsschritte oder Anpassungen der geldpolitischen Strategie für Volatilität an den Märkten sorgen. Die Fed steht vor der Herausforderung, zwischen der Bekämpfung der Inflation und der Unterstützung des Wirtschaftswachstums zu balancieren. Unternehmensberichte und Konjunkturdaten Die Berichtssaison in den USA geht weiter. In dieser Woche veröffentlichen unter anderem Unternehmen wie Berkshire Hathaway, Palantir Technologies und Vertex Pharmaceuticals ihre Quartalszahlen. Besonders die Einschätzungen von Berkshire Hathaway zur aktuellen Marktlage und mögliche Investitionen aus dem erheblichen Cash-Bestand könnten aufschlussreich sein. Auf der makroökonomischen Seite stehen wichtige Daten an: Der ISM-Dienstleistungsindex für die USA wird am Dienstag veröffentlicht und gibt Aufschluss über die Entwicklung im Dienstleistungssektor. Zudem werden die Verbraucherpreise aus China erwartet, die Hinweise auf die Inflationstendenzen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geben könnten. S&P 500 Chart- Daily Der S&P 500 hat sich nach dem Rücksetzer im März deutlich erholt und notiert aktuell bei 5.704 Punkten – nur knapp unter dem Widerstand bei 5.780 Punkten. Der Ausbruch über den 200-Tage-EMA (aktuell bei 5.534) signalisiert eine mögliche Trendwende. Der VIX steigt leicht und deutet auf zunehmende Nervosität im Markt hin, während Inflationsdaten und Fed-Aussagen diese Woche potenziell richtungsweisend sind. Quelle: xStation5 von XTB

