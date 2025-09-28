📊 Börse aktuell & Börse Ausblick: Wichtige Daten für Fed, RBA & China im Fokus 📰 Einleitung Die neue Handelswoche bringt spannende Impulse für die Börse aktuell. Besonders im Fokus stehen die US-Arbeitsmarktdaten, ISM-Indizes, die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) sowie der Start der „Golden Week“ in China. Diese Ereignisse könnten starke Bewegungen bei Währungspaaren wie AUDUSD und EURUSD sowie bei chinesischen Indizes Shanghai Composite (CHN.cash) auslösen. 📌 Key Takeaways 📈 Börse aktuell unter Spannung – US-Arbeitsmarktdaten & ISM bestimmen Dollar-Trend. RBA im Blick – Leitzins bleibt wohl stabil, AUDUSD reagiert auf Inflationssignale. China Golden Week – Weniger Handelsvolumen, aber mehr Konsumaktivität möglich. 💶 EURUSD: US-Datenflut & Euro-Inflationszahlen Für den EURUSD wird es eine extrem datenreiche Woche: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ISM Manufacturing (Mittwoch) und ISM Services (Freitag)

ADP-Report & Non-Farm Payrolls (NFP) Schwächere Daten könnten Zinssenkungserwartungen in den USA verstärken und den Dollar belasten. Gleichzeitig ist am Mittwoch die Veröffentlichung der HICP-Inflation im Euroraum ein entscheidendes Event für den EUR. Shanghai Composite: Golden Week & PMI-Daten China startet am Mittwoch in die Golden Week (1.–7. Oktober). Geringere Handelsaktivität könnte die Börse kurzfristig belasten.

Gleichzeitig kurbelt die Feiertagsnachfrage traditionell den Konsum an.

Die PMI-Daten für September geben zusätzlich Orientierung über die konjunkturelle Lage. AUDUSD im Fokus: RBA-Entscheidung im Mittelpunkt Am Dienstag trifft die RBA ihre Zinsentscheidung. Erwartet wird, dass der Leitzins bei 3,60 % bleibt, bis die Inflationsdaten für Q3 vorliegen. Die Inflation stieg im August auf 3,0 % YoY. Ein vorsichtiger „wait-and-see“-Ton könnte den AUD belasten.

Hinweise auf anhaltende Inflationsrisiken im Dienstleistungssektor könnten dagegen stützen.

✅ Fazit Die Börse Ausblick für die kommende Woche ist geprägt von geldpolitischen Entscheidungen, Konjunkturdaten und globalen Ereignissen. Während die US-Daten für hohe Volatilität am EURUSD sorgen dürften, bleibt auch der AUDUSD stark von Inflationssignalen und Chinas Konjunktur abhängig. Anleger sollten besonders auf die Golden Week achten, da Kapitalflüsse und Konsumtrends die chinesischen Märkte stark bewegen können. EURUSD Chart (D1) Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

