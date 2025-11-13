Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Asien, Wall Street & Datenlage

Das Wichtigste in Kürze Asien startet freundlich in den Handelstag

Fed-Signale dämpfen Zinssenkungsfantasien

Starke Arbeitsmarktdaten aus Australien stärken den AUD

Der Donnerstag zeigt sich an den asiatischen Börsen überwiegend freundlich. Der Marktbericht Börse für die Region signalisiert leichte Zugewinne in den wichtigsten Leitindizes. Japans Nikkei steigt aktuell um 0,33 %, der südkoreanische Kospi legt 0,54 % zu und Chinas A50 gewinnt 0,71 %. Insgesamt liefert Asien damit einen stabilen Auftakt für Anleger, die den globalen Markt heute im Blick behalten. Wall Street: Gemischte Entwicklung – vor allem Tech-Werte schwach Während es in Asien aufwärts geht, fiel die Stimmung an der Wall Street zuletzt gemischt aus. Besonders die Technologiebranche zeigte deutliche Schwäche. Der Börse Aktuell Überblick verdeutlicht, dass die jüngsten Bewegungen der US-Indizes Anleger zunehmend verunsichern, da viele Tech-Schwergewichte unter Druck standen. US-Regierung öffnet nach Shutdown – Auswirkungen auf den Markt Ein wichtiges Signal für die Märkte: Der längste Government Shutdown der US-Geschichte ist beendet. Nach der Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes durch den Kongress und der Unterzeichnung durch den Präsidenten nehmen die US-Behörden ihre Arbeit wieder auf.

Das Weiße Haus kündigte an, die zurückgehaltenen BLS-Arbeitsmarktdaten für September zeitnah zu veröffentlichen. Das neue Budget garantiert zudem eine Finanzierung bis Ende Januar – ein entscheidender Faktor für Investoren im aktuellen Marktbericht Börse. US-Notenbank: Fed-Signale dämpfen Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen Nach Handelsschluss äußerte sich Susan Collins, Chefin der Boston Fed, klar gegen schnelle weitere Zinssenkungen. Sie betonte: anhaltend hohe Inflation

Einfluss neuer Zölle

eingeschränkte Datengrundlage durch den Shutdown Damit signalisieren mittlerweile vier stimmberechtigte FOMC-Mitglieder, dass eine Zinssenkung im Dezember äußerst unwahrscheinlich ist. Für Anleger, die die Börse Aktuell Lage verfolgen, bleibt die Geldpolitik weiterhin ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Japan: Inflation & BOJ erhöhen Zinserwartungen Japans Großhandelspreise stiegen im Oktober um 2,7 % und übertrafen damit die Prognosen. BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda erklärte vor dem Parlament, dass sich die Kerninflation klar auf dem Weg in Richtung 2 % befinde – ein mögliches Signal für baldige Zinserhöhungen. Gleichzeitig zeigte die Bank of Japan Bereitschaft, bei steigenden Anleiherenditen flexibel zu reagieren und nötigenfalls ihre Anleihekäufe auszuweiten. Australien: Starker Arbeitsmarkt stützt den AUD – Börse fällt Der australische Dollar legte zu, nachdem die neuen Arbeitsmarktdaten deutlich besser als erwartet ausfielen: Arbeitslosenquote: 4,3 % (Prognose 4,4 %)

Beschäftigungsänderung: +42.200 (Prognose +20.000)

Teilzeit: –13.100

Vollzeit: +55.300 Der robuste Arbeitsmarkt verschiebt mögliche Zinssenkungen der RBA frühestens ins Jahr 2026. Trotz der starken Daten fiel der australische Aktienmarkt auf ein Drei-Monats-Tief. Währungsmarkt: Geringe Volatilität – AUD stark, NZD schwach Die Volatilität am Devisenmarkt blieb gering.

Der USD/JPY stieg kurzzeitig an die Marke von 155,00, bevor eine leichte Korrektur einsetzte.

