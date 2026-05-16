Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, Gold, GBPUSD

- Nvidia-Zahlen werden zum entscheidenden Markttest
- GBPUSD reagiert stark auf UK-Inflationsdaten
- Gold bleibt unter Druck durch Zinssorgen
- Nvidia-Zahlen werden zum entscheidenden Markttest
- GBPUSD reagiert stark auf UK-Inflationsdaten
- Gold bleibt unter Druck durch Zinssorgen
Börse Aktuell: Nvidia, Gold und GBPUSD im Fokus der neuen Handelswoche 📈
Die neue Handelswoche startet mit hoher Spannung an den Finanzmärkten. Für die Börse Aktuell, Börse Ausblick, Börse Prognose stehen vor allem die anhaltend hohe Inflation in den USA, die geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten sowie die wichtigsten Unternehmenszahlen der Woche im Mittelpunkt.
Besonders die Quartalszahlen von Nvidia könnten zu einem entscheidenden Stimmungstest für die globalen Aktienmärkte werden. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick auf die britischen Inflationsdaten, die Fed-Protokolle sowie die vorläufigen PMI-Daten aus Europa und den USA.
Die Märkte befinden sich aktuell in einer sensiblen Phase. Während Tech-Aktien weiterhin Rekordstände markieren, steigen gleichzeitig die Sorgen vor längerfristig hohen Zinsen. Genau deshalb dürften insbesondere der Nasdaq 100, das Währungspaar GBPUSD sowie der Goldpreis in dieser Woche zu den wichtigsten Instrumenten für Anleger zählen.
Börse Aktuell – Key Takeaways ⚡
- Nvidia-Zahlen werden zum entscheidenden Markttest
- GBPUSD reagiert stark auf UK-Inflationsdaten
- Gold bleibt unter Druck durch Zinssorgen
Börse Ausblick: Nasdaq 100 vor wichtigem Nvidia-Moment 🚀
Der Nasdaq 100 bleibt das zentrale Barometer für die Stimmung an den US-Technologiemärkten. Starke Quartalszahlen großer Tech-Konzerne sowie optimistische Prognosen haben die US-Indizes zuletzt auf immer neue Rekordstände geführt.
Jetzt richtet sich der Fokus vollständig auf Nvidia.
Die Erwartungen des Marktes sind enorm:
- Umsatzprognose über 78 Milliarden US-Dollar
- Teilweise Erwartungen von über 80 Milliarden US-Dollar
- Gewinn je Aktie bei rund 1,75 US-Dollar
- Gewinnwachstum von über 100 % im Jahresvergleich
Besonders spannend werden die Aussagen zu den neuen „Vera Rubin“-Chips sein. Diese sollen die Effizienz von KI-Anwendungen deutlich steigern und die Kosten für AI-Modelle senken.
Für den Börse Ausblick könnte Nvidia damit erneut zum wichtigsten Kurstreiber im Technologiesektor werden.
Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Börse Prognose: GBPUSD vor hoher Volatilität 💷
Auch der Devisenmarkt dürfte in dieser Woche stark in Bewegung geraten.
Der US-Dollar profitierte zuletzt von überraschend hohen Inflationsdaten aus den USA. Nun könnte Großbritannien mit ebenfalls starken Inflationszahlen nachziehen.
Wichtige Termine für GBPUSD:
- Dienstag: Arbeitsmarktdaten Großbritannien
- Mittwoch: Verbraucherpreise (CPI) UK
- Donnerstag: PMI-Daten UK & USA
- Freitag: Einzelhandelsumsätze UK
Der Markt preist derzeit noch keine sichere Zinserhöhung der Bank of England im Juni ein. Für Juli gilt ein Zinsschritt jedoch bereits als wahrscheinlich.
Dadurch dürfte GBPUSD kurzfristig sehr volatil bleiben.
Börse Aktuell: Goldpreis unter Druck durch Fed-Erwartungen 🥇
Der Goldpreis befindet sich aktuell in einer deutlichen Korrekturphase.
Hintergrund ist die Rückkehr hawkisher Zinserwartungen in den USA. Anleger rechnen mittlerweile wieder mit einer realistischen Chance auf eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve bis Jahresende.
Gold hat darauf bereits mit einem Rückgang von über 200 US-Dollar reagiert.
Im Mittelpunkt stehen nun die Protokolle der letzten Fed-Sitzung. Besonders interessant wird dabei:
- Wie gespalten ist das FOMC wirklich?
- Wie groß bleibt der Inflationsdruck?
- Welche Hinweise gibt es auf zukünftige Zinsschritte?
Da die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Fed aktuell so groß wie seit den 1990er Jahren nicht mehr sind, könnten die Protokolle erhebliche Marktbewegungen auslösen.
Börse Ausblick: Geopolitik bleibt Risikofaktor
Neben Inflation und Unternehmenszahlen bleibt die geopolitische Lage ein zentrales Risiko für die Märkte.
Der Konflikt im Nahen Osten sowie die Unsicherheit rund um den Iran und die Straße von Hormus sorgen weiterhin für Nervosität an den Rohstoff- und Aktienmärkten.
Steigende Energiepreise könnten den Inflationsdruck erneut verschärfen und damit die Zinssorgen weiter anheizen.
Experten Fazit – Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠
Für die Börse Aktuell, Börse Ausblick, Börse Prognose dürfte die kommende Woche richtungsentscheidend werden. Nvidia steht als Gradmesser für den gesamten KI- und Technologiesektor im Fokus, während Inflation und Zinspolitik weiterhin die wichtigsten Treiber für die Finanzmärkte bleiben.
Besonders spannend wird sein, ob die starken Unternehmenszahlen ausreichen, um die zunehmenden Sorgen über höhere Zinsen und geopolitische Risiken zu kompensieren. Anleger sollten sich daher auf eine volatile Handelswoche mit starken Bewegungen bei Nasdaq 100, GBPUSD und Gold einstellen.
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