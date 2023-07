Der Sommer ist da, und in dieser Zeit geht es an den M√§rkten normalerweise eher ruhiger zu. Allerdings beginnt n√§chste Woche der Gewinnmarathon an der Wall Street, der die US-Indizes in Bewegung halten k√∂nnte. Abgesehen davon werden den H√§ndlern die US-Verbraucherpreisindexdaten f√ľr Juni, die voraussichtlich eine weitere Verlangsamung zeigen werden, sowie die Zinsentscheidung der Bank of Canada angeboten. Achten Sie in der neuen Handelswoche auf USDCAD, GOLD und den S&P 500!

USDCAD

USDCAD k√∂nnte am Mittwochnachmittag einige gr√∂√üere Bewegungen erleben. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit¬†werden den H√§ndlern die US Verbraucherpreisindizes f√ľr den Monat Juni vorgelegt, die voraussichtlich einen weiteren R√ľckgang des Gesamtpreisindexes sowie eine leichte Verlangsamung des Kernindexes zeigen werden. Die Bank of Canada wird anderthalb Stunden sp√§ter, um 16:00 Uhr ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben. √Ėkonomen und Geldm√§rkte erwarten, dass die BoC den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Eine positive √úberraschung und eine Zinserh√∂hung um 50 Basispunkte ist eher unwahrscheinlich, und sollte die BoC √ľberraschen, w√§re es wahrscheinlich eher eine negative Entscheidung.

GOLD

Gold hatte eine gemischte Woche - das Edelmetall legte in der ersten H√§lfte zu, bevor es in der zweiten H√§lfte alle Gewinne wieder abgab. Der Umschwung am Goldmarkt wurde durch solide US-Daten ausgel√∂st, die einen Anstieg der hawkishen FOMC-Wetten ausl√∂sten. Zentralbanken und geldpolitische Erwartungen werden in dieser Woche wahrscheinlich weiterhin eine wichtige Triebfeder f√ľr den Goldpreis sein - ein h√∂her als erwartet ausgefallener US-Leitzins k√∂nnte den USD st√§rken und GOLD unter Druck setzen. Auch eine optimistische Botschaft der Bank of Canada w√ľrde wahrscheinlich darauf hindeuten, dass die Zentralbanken weiterhin eine Straffung der Geldpolitik anstreben, und k√∂nnte zu einer √§hnlichen Reaktion f√ľhren.

S&P 500 / US500

Die Gewinnsaison an der Wall Street f√ľr das 2. Quartal 2023 beginnt n√§chste Woche! Wie √ľblich wird der Gewinnmarathon von den gro√üen Banken mit ihren Finanzberichten er√∂ffnet. Wells Fargo (WFC.US), JPMorgan (JPM.US) und Citigroup (C.US) werden zu den ersten geh√∂ren, die ihre Ergebnisse vor der Er√∂ffnung der Wall Street am Freitag ver√∂ffentlichen werden. Solide Ergebnisse k√∂nnten dem S&P 500 helfen, seine Aufw√§rtsbewegung wieder aufzunehmen. Sollten die Berichte jedoch zeigen, dass die Auswirkungen von SVB gr√∂√üer waren als erwartet, k√∂nnte sich die Lage verschlechtern.

 

Besonders niedrige Spreads   DURCHGEHEND  in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

¬† ¬†in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Keine zus√§tzliche Ordergeb√ľhr/Orderkommission!

Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Handeln mit dem TESTSIEGER 2023 in Deutschland, Trading mit XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.