In dieser Woche herrschte an den Finanzm√§rkten eine sehr negative Stimmung. Evergrande hat bei einem US-Gericht Konkursschutz beantragt - der zweitgr√∂√üte Immobilienentwickler Chinas erh√∂hte die Unsicherheit √ľber die chinesische Wirtschaft und ihre tats√§chliche Verlangsamung. In der Zwischenzeit haben das FOMC-Protokoll und starke US-Wirtschaftsdaten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserh√∂hung durch die Fed erh√∂ht. In der kommenden Woche erwarten die Anleger weitere wichtige Ereignisse, weshalb es sich lohnt, den S&P 500, EURUSD und Bitcoin im Auge zu behalten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 / US500 In dieser Woche durchbrach der S&P 500¬†eine wichtige Aufw√§rtstrendlinie, die vor einigen Monaten festgelegt worden war. In der kommenden Woche wird es wichtig sein, auf die Aussagen der FOMC-Mitglieder zu achten, da sie mehr Aufschluss √ľber die Geldpolitik der Fed in den kommenden Monaten geben k√∂nnten. Sollten die Erkl√§rungen k√§mpferisch ausfallen und die Notwendigkeit von Zinserh√∂hungen klar kommuniziert werden, k√∂nnten die Wall Street-Indizes eine weitere Abw√§rtskorrektur erfahren. Bei den makro√∂konomischen Daten werden die Anleger vom PMI-Bericht erfahren, der zeigen wird, wie tief die amerikanische Wirtschaft weiterhin in der Kontraktionszone steckt. EURUSD Die Panik an den M√§rkten und das erh√∂hte Rezessionsrisiko l√∂sten eine Kapitalflucht aus riskanten Anlagen aus. Infolgedessen legte der Dollar gegen√ľber den meisten W√§hrungen der Industriel√§nder deutlich zu. Das Forexpaar¬†EURUSD bewegt sich auf eine Widerstandszone um 1,081 zu und k√∂nnte sich in dieser Woche nach den Kommentaren der Fed-Mitglieder diesem Niveau n√§hern. Bitcoin In dieser Woche kam es auf dem Markt f√ľr Kryptow√§hrungen zu einer starken Panik und einem Ausverkauf. Geringe Liquidit√§t in Verbindung mit mehreren Katalysatoren f√ľhrte zur Aufl√∂sung von Long-Positionen im Wert von einer Rekordh√∂he von 1 Mrd. USD. Anleger sollten darauf achten, dass die wichtigen Unterst√ľtzungsmarken bei 25.200 und 24.100 nicht durchbrochen werden. Andernfalls k√∂nnte der BTC-Preis abprallen und zu h√∂heren Niveaus zur√ľckkehren. ¬† ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023 Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich!¬† XTB setzt auf IHRE Stimme!

