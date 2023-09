Deutsche Automobilbranche unter Verkaufsdruck 📉 Handelskrieg mit China?

Nach den gestrigen √Ąu√üerungen von Ursula von der Leyen, die best√§tigte, dass die EU eine Untersuchung einleiten wird, um "unfaire Vorteile" chinesischer Elektroautos, die in die EU importiert werden, zu untersuchen, sinken die deutschen Autokonzerne heute noch st√§rker. Die R√ľckg√§nge kommen nur wenige Tage, nachdem chinesische Elektroautohersteller auf der hochkar√§tigen IAA in Bayern die Aufmerksamkeit auf sich zogen und ihre Vorteile bei der Herstellung und dem Design von Elektroautos gegen√ľber europ√§ischen Unternehmen demonstrierten. Die Verk√§ufe von E-Fahrzeugen aus China in Europa haben in letzter Zeit stark zugenommen. Ihr Marktanteil liegt bei etwa 8% und wird Sch√§tzungen zufolge bis zum Jahr 2025 auf bis zu 15% ansteigen. Die europ√§ischen Regulierungsbeh√∂rden k√∂nnten Ma√ünahmen gegen chinesische Exporte ergreifen, um die Wettbewerbsf√§higkeit der europ√§ischen Marken zu erhalten und einen weiteren Zusammenbruch der Branche zu verhindern;

Es scheint, dass die Entscheidung zwar f√ľr die europ√§ischen Marken "positiv" ist, aber einen R√ľckgang ihrer Wettbewerbsf√§higkeit im globalen Kontext offenbart und analoge Reaktionen aus China hervorrufen k√∂nnte, das ein wichtiger Markt f√ľr den Verkauf und den Technologietransfer f√ľr viele europ√§ische Marken, einschlie√ülich BMW (BMW.DE) , ist.

, ist. Gestern k√ľndigte Volkswagen (VOW1.DE) an, mehrere hundert Mitarbeiter in Europas gr√∂√ütem Elektroautowerk in Zwickau zu entlassen und begr√ľndete dies mit der schw√§chelnden Nachfrage nach Elektroautos. Porsche (P911.DE) verliert heute von allen deutschen Unternehmen am st√§rksten, mit einem Minus von bereits mehr als 3%.

Der europ√§ische Automobilsektor (SXAP-Index) wird heute unter Druck gehandelt, wobei die Benchmark vor allem von deutschen Automobilherstellern nach unten gezogen wird. Quelle: Bloomberg Finance LP Der Kursr√ľckgang der Porsche-Aktie (P911.DE) stoppte am 61,8-Fibonacci-Retracement bei 96 ‚ā¨ pro Aktie. Seit den H√∂chstst√§nden in diesem Jahr ist der Kurs bereits um mehr als 20 % gesunken.¬†¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der¬† Testsieger¬† bei den¬†CFD¬†Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den¬†CFD¬†Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB √ľber 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.