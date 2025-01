Der Aktien Marathon - Die langfristige Anlage und Analyse

DEUTSCHE BANK AKTIE

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Deutsche Bank WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK

Wo steht die Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank hat nach wie vor mit der √úbernahme der Postbank zu k√§mpfen. 2024 wurden R√ľckstellungen aufgel√∂st, die f√ľr den Rechtsstreit gebildet worden sind, was einen direkten Einfluss auf das Ergebnis hatte. Es ist zu erwarten, dass die Bank in den kommenden Jahren diese √úbernahme verdaut und dass sich auch der Aktienkurs wieder deutlich erholen k√∂nnte. Die Grundlage scheint daf√ľr gelegt zu sein.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten etwas erholen k√∂nnen. Im Monatschart ist erkennbar, dass die Aktie zwar nicht mehr am Allzeittief notiert, sich in den letzten Jahren aber nur eine sehr moderate Erholung hat abbilden k√∂nnen. Gegen√ľber dem Allzeithoch hat das Papier, in Relation zum Allzeittief, 87 EUR bzw. 95 Prozent verloren. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass sich der Anteilsschein vom Allzeittief im M√§rz 2022 fast vervierfacht hat.

In den letzten Monaten ist das Papier zwischen der SMA20 (aktuell bei 13,38 EUR)¬†und der SMA50 (aktuell bei 11,52 EUR) hin und her gewankt, konnte sich erst im 3. Quartal 2024 etwas l√∂sen und aufw√§rtslaufen. Im Monatschart ist erkennbar, dass insbesondere die SMA50 2012 bis 2015 ein Brett gewesen ist, √ľber die die Aktie sich nicht hat schieben k√∂nnen. Erst Ende 2022 konnte sich das Papier √ľber die SMA50 schieben und festsetzen. Charttechnisch hat sich das Monatschart damit etwas aufgehellt. Sollte das Kaufinteresse in den kommenden Monaten weiter anhalten, so k√∂nnte es aufw√§rts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 19,58 EUR) bzw. √ľbergeordnet an das 23,6 Prozent Retracements gehen. Ein Monatsschluss √ľber diesem Level (23,6 % Retracement) mit Best√§tigung im Folgemonat k√∂nnte die Perspektive auf die 34,00 EUR¬†(Hoch 01/2014), bzw. auf die 38 EUR (38,2 % Retracement) er√∂ffnen.

Sollten sich Gewinnmitnahmen einstellen, so k√∂nnten diese die Aktie zur√ľck an die SMA20 bzw. an die SMA50 bringen. Sollte die SMA50 im Zuge von Schw√§che angelaufen werden, so sollten das Wertpapier sp√§testens hier einen Richtungswechsel vornehmen. Ein Monatsschluss unter der SMA50 mit einer Best√§tigung im Folgemonat k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, das weitere R√ľcksetzer in Richtung der 7,30 EUR bzw. der 4,44 EUR einstellen k√∂nnten.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch / neutral

Deutsche Bank Unternehmensprofil:

Die Deutsche Bank ist das gr√∂√üte Bankinstitut in Deutschland und z√§hlt weltweit zu den f√ľhrenden Finanzdienstleistern. Die Bank bietet Dienstleistungen f√ľr Privatkunden als auch Gesch√§ftskunden an. Bei den Privatkunden reicht das Angebotsspektrum von der Kontof√ľhrung √ľber die klassische Beratung bei der Geld- und Wertpapieranlage bis hin zur Verm√∂gensverwaltung und Vorsorgeplanung. Firmen- und institutionellen Kunden bietet das Institut die gesamte Bandbreite der Dienstleistung an, angefangen von der Zahlungsverkehrsabwicklung √ľber die klassische Unternehmensfinanzierung bis hin zur Begleitung von B√∂rseng√§ngen und der Beratung bei √úbernahmen und Fusionen. Dar√ľber hinaus ist die Deutsche Bank auch eine der f√ľhrenden Institute im Bereich des internationalen Devisen-, Anleihe- und Aktienhandels. Die Bank hat auch eine Beteiligung von 90 Prozent an der Postbank und ist damit deren Hauptaktion√§r.

Die Deutsche Bank ist seit 1988 im DAX gelistet und unterh√§lt rund 2.000 Niederlassungen in √ľber 150 L√§ndern.

 

W√ľrdigung der Kennzahlen 2019 ‚Äď 2023

Die Deutsche Bank hat ihr operatives Ergebnis in den letzten Jahren deutlich steigern k√∂nnen. Dazu beigetragen haben zum einen h√∂here Erl√∂se, insbesondere im Investmentbanking, aber auch Kosteneinsparungen und Kostendisziplin. Dies zeigt sich auch im Gewinn je Aktie, der 2023 knapp √ľber 2 EUR betragen hat. Mit einer Dividendenrendite von 3,64 Prozent liegt man im guten Mittelfeld deutscher Aktiengesellschaften. Die Bank hatte 2020 noch ein Kurs- Gewinnverh√§ltnis von 38,11 und hat dies bis 2023 deutlich verbessern k√∂nnen. Inzwischen kann die Aktie wieder als g√ľnstig bewertet werden.

Einschätzung Perspektive 2024 - 2027

Die Dividendenrendite wird 2024 gegen√ľber dem Vorjahr leicht, bis 2027 soll diese auf gut 6,5 Prozent steigen, die Dividende je Aktie soll sich den Prognosen nach gut verdoppeln.

Mit einem Kurs- Gewinnverh√§ltnis von 5,52 w√§re die Aktie auch 2027 derzeit ein gutes Investment f√ľr den l√§ngerfristigen Anleger gem√§√ü unserer Einsch√§tzung.



In dieser Analyse & Prognose "Aktien Marathon" bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2027 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

