Deutsche Post (DHL): Gesteigerter Umsatz, verringertes EBIT 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 20.03.2025

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post (DHL)

WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker: DHL

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Nettoerl√∂se konnte DHL 2024 gegen√ľber dem Vorjahr steigern, das Konzernergebnis ist im Vergleich zu 2023 hingegen geringer ausgefallen. 2024 hat DHL eine Umsatzrendite von 7 Prozent erwirtschaftet.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 42,93 EUR Marktkapitalisierung 50,15 Mrd. EUR Umsatz 2023 84,19 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) ¬†33,50 % KGV 2025* 13,72¬† 4 Wochen Performance + 17,63 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* ¬†4,42 % Branche G√ľtertransport

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzernumsatz konnte 2024 von 81,758 Mio. EUR auf 84,186 Mio. EUR gesteigert werden. Das Ergebnis betrieblicher Tätigkeit (EBIT) nahm hingegen ab. Wurde 2023 noch ein Betrag von 6.343 Mio. EUR ausgewiesen, so reduzierte sich dieser auf 5.886 Mio. EUR 2024. Die Umsatzrendite fiel von 7,8 Prozent auf 7,0 Prozent. 2021 hatte diese noch 9,8 Prozent betragen, was aber auch die Corona Krise zu erklären ist. Das Konzernergebnis 2024 beläuft sich auf 3.332 Mio. EUR. Im Jahr zuvor belief es sich noch auf 3.675 Mio. EUR. Das Eigenkapitel konnte weiter gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote belief sich 2024 auf 34,6 Prozent. Dies entspricht einer Steigerung von 0,4 Prozentpunkten. 2020 lag diese Quote noch bei 25,5 Prozent. Der Konzern will auf Basis dieser Leistungsdaten die Dividende 2024 bei 1,85 EUR je Aktie konstant halten. Beschäftigt wurden im letzten Jahr 601.723 Mitarbeitende. 

Im Rahmen der Strategie 2030 will sich DHL noch konsequenter auf schnell wachsende Segmente und Regionen konzentrieren. Noch aktiver will der Konzern f√ľr die Logistik der Pharmazeutika und medizinische Ger√§te werden. Vernachl√§ssigt werden soll nicht der Bereich der erneuerbaren Energie und der Elektrifizierung.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte Anfang August ein Hoch bei 42,33 EUR formatieren. Dieses Hoch wurde aber direkt abverkauft. Der Anteilsschein hat es zwar geschafft nachfolgend eine kleine Erholungsbewegung abzubilden, die aber auch keine Substanz hatte. Es ging ab Mitte September sukzessive abw√§rts. Die Erholungen, die sich bis Mitte Januar eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung wurde Anfang Februar das Januar Tief (33,01 EUR) wieder angelaufen, aber nicht ganz erreicht. Der Februar als auch der M√§rz waren von deutlichem Kaufinteresse gepr√§gt. Die Aktie konnte sich mit einem GAP up deutlich √ľber die 43 EUR-Marke schieben. Teile der Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben, die Aktie konnte sich aber √ľbergeordnet √ľber der 41 EUR-Marke festsetzen.

Das Tageschart hat sich mit der Aufw√§rtsbewegung der letzten Handelswochen deutlich aufgehellt. Solange es die Aktie per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie (aktuell bei 39,99 EUR) halten kann so lange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 48 / 50 EUR bzw. √ľbergeordnet die 55 EUR-Marke sein.

R√ľcksetzer bis in den Bereich der 20-Tage-Linie w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es die Aktie es schafft, sich √ľber der 20-Tage-Linie zu halten. Selbst ein Unterschreiten, w√ľrde die bullische Interpretation des Tagescharts nicht in Frage stellen, solange sich das Wertpapier im Dunstkreis dieser Linie wieder erholen kann. Wird diese Linie als Support aufgegeben, so k√∂nnte sowohl die 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,44 EUR) als auch die 50-Tage-Linie (aktuell bei 37,11 EUR) darunter eine Unterst√ľtzung bieten.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie √ľber der 20-Tage-Linie halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an und √ľber die 50 EUR-Marke gehen. Geht der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie im Rahmen von Schw√§che aber verloren, so w√§ren sich die ersten Fragezeichen hinter die aktuelle Aufw√§rtsbewegung angebracht.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie hat sich Mitte Februar √ľber alle drei Durchschnittslinien schieben k√∂nnen. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie im weiteren Handelsverlauf mehrmals an die SMA20 (aktuell bei 42,14 EUR) gelaufen ist, sich im Dunstkreis dieser Linie immer wieder stabilisieren und erholen konnte. Das Jahreshoch (43,97 EUR), das im Rahmen des GAP up formatiert wurden, ist abverkauft worden. Das Wertpapier konnte sich im Rahmen der Abgaben erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren. In den letzten Handelstagen ging es wieder √ľber die SMA20.

Wesentlich wird sein, ob es die Aktie es schafft, sich √ľber der SMA20 zu etablieren. Gelingt dies, so k√∂nnte es nachfolgend wieder aufw√§rts an das Jahreshoch gehen. Kann sich das Papier √ľber dieser Marke festsetzen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich im Bereich der¬†SMA20 stabilisieren und erholen. Diese Linie war in den letzten Handelswochen immer wieder eine belastbare Unterst√ľtzung gewesen. Das Chartbild w√ľrde sich eintr√ľben, wenn die Aktie unter die SMA20 f√§llt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Wird nachfolgend auch die SMA50 (aktuell bei 40,33 EUR) als Support aufgegeben, so tr√ľbt sich das Chartbild wieder ein. Die Aktie k√∂nnte dann das GAP (39,12 EUR) schlie√üen. Wesentlich unter das GAP sollte die Aktie nicht mehr laufen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Um die Ziele auf der Oberseite zu erreichen, sollte sich die Aktie unbedingt √ľber der SMA20 halten. Wird die SMA20 aber aufgegeben, so k√∂nnte es abw√§rts an die SMA50, bzw. an zum GAP close gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

46,97

47,26

52,29

57,70

58,22

Unterst√ľtzungen

42,77

42,27

42,23

40,65

40,31 

39,12 (GAP)

37,46

37,29

36,44

35,63 (GAP)

33,01

29,63

28,85

19,07

Quelle: xStation5 von XTB

 

