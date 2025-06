Deutsche Telekom AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Deutsche Telekom

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: ¬†DE0005557508 | K√ľrzel: DTE

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Deutsche Telekom Aktie?

Der Konzern wird sich in den nächsten Jahren verstärkt dem Thema KI zuwenden. Fokus wird es sein, die KI gezielt einzusetzen, um Netzwerke intelligenter, effizienter und "selbstheilend" zu machen. Aus einer Cloud heraus soll ein KI optimiertes Netzwerk Systemfehler schneller und einfacher erkennen und vor allem lösen.

Der Konzern ist breit aufgestellt und hat angek√ľndigt in Zukunft weiter durch Akquisitionen wachsen. Fokus soll dabei die USA sein, aber auch auf die Konzentration von lokalen Kundenbindungen sein, um damit weniger abh√§ngig von Gro√üereignissen zu sein, wie beispielsweis dem aktuellen Zollstreit mit der US-Administration.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie ist √ľbergeordnet bis Ende 2020 in einer Box seitw√§rts gelaufen. Das Tief 2020 wurde direkt zur√ľckgekauft, die Aktie konnte zur√ľck in die Box schwenken. Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass der Kaufdruck sukzessive zugenommen hat. Die Aktie konnte sich kontinuierlich aufw√§rtsschieben. Gr√∂√üere R√ľcksetzer haben sich im Handelsverlauf nicht eingestellt, die R√ľcksetzer die abgebildet worden sind, wurden direkt zur√ľckgekauft. Die Dynamik hat ab Juni 2024 deutlich zugenommen. Die Aktie konnte im Zuge des Kaufdrucks zu immer neuen Hochs im Betrachtungszeitraum laufen. Im M√§rz 2025 wurde das Hoch bei 35,90 EUR festgestellt, das aber nachfolgend abverkauft wurde. Das Papier konnte sich vergleichsweise schnell stabilisieren und wieder erholen. In den letzten Handelswochen konnte sich die Aktie wieder in dem Bereich bei 33 EUR festsetzen.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich die Aktie in ab Anfang 2020 im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 32,81 EUR) / SMA50 (aktuell bei 29,35 EUR) aufw√§rtsschieben konnte. Beide Linien haben auf Wochenbasis immer wieder eine belastbare Unterst√ľtzung geboten. Ab Juni 2025 konnte sich das Papier √ľber der SMA20 halten. Diese Durchschnittslinie wurde erst wieder im April angelaufen. Der Anteilsschein konnte sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und wieder erholen. Aktuell notiert die Aktie √ľber der SMA20.

Damit ist das Wochenchart bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie sich per Wochenschluss √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs gehen. Dar√ľber k√∂nnte die¬†37,50 EUR, die 39,50 EUR bzw. die 44,60 EUR anlaufen werden.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese zun√§chst im Bereich der SMA20¬†stabilisieren. Selbst ein Unterschreiten dieser Durchschnittslinie w√§re als nicht kritisch zu interpretieren, solange sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Wesentlich unter die SMA20 sollte es auf Wochenbasis auch nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein hat sich seit April 2024 deutlich und von allem sukzessive erholen k√∂nnen. Die Aufw√§rtsimpulse auf Tagesbasis waren √ľberschaubar; die Aktie hat es aber immer wieder geschafft, die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, zeitnah auszugleichen. Das Kaufinteresse hat bis Anfang Dezember 2024 angehalten. Es stellten sich dann die ersten gr√∂√üeren Abgaben ein, die die Aktie wieder deutlicher unter die 30 EUR-Marke gedr√ľckt haben. Marktteilnehmer haben diese Schw√§che aber f√ľr weitere K√§ufe genutzt. Anfang Januar gelang der Richtungswechsel. Der Notierungen erholten sich zun√§chst moderat, im weiteren Handelsverlauf aber dynamisch. Es ging im Zuge der Aufw√§rtsbewegung bis an und √ľber die 35,00 EUR-Marke. Das Jahreshoch wurde bei 35,90 EUR formatiert. Die Aktie setzte zun√§chst zur√ľck, bewegte sich nachfolgend seitw√§rts weiter, um Anfang April weiter zur√ľckzusetzen. Auch diesem R√ľcksetzer folgte eine Seitw√§rtsbewegung. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie nachfolgend, nach einigem Z√∂gern, √ľber die SMA50 (aktuell bei 32,66 EUR) und nachfolgend auch √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 33,04 EUR) laufen konnte. Bisher ist es dem Papier aber noch nicht √ľberzeugend gelungen, sich von der SMA20 nach Norden zu l√∂sen.

Dies muss die Aktie aber schaffen, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Je dynamischer sich eine denkbare Aufwärtsbewegung einstellt, desto belastbarer wäre diese zu interpretieren. Es könnte zunächst wieder in Richtung des Jahreshoch und dann an die Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich entweder an der SMA20 bzw. an der SMA50 stabilisieren und erholen. Beide Durchschnittslinien liegen zu einen eng zusammen, zum anderen haben diese beiden Linien in den letzten Handelsmonaten eine gute Unterst√ľtzung bei R√ľcksetzer geboten. Sollte die Aktie diese beiden Linien als Support aufgeben und auch den Kontakt verlieren, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass es weiter abw√§rts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 30,22 EUR) gehen k√∂nnte.¬†

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

Lufthansa Unternehmensprofil:

Die Telekom z√§hlt zu den weltweit f√ľhrenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit. Das Unternehmen hat 261 Millionen Mobilfunk-Kunden/Innen, 35 Millionen Festnetz-Anschl√ľsse und 22 Millionen Breitbandkunden/Innen. Das Unternehmen ist in 50 L√§ndern vertreten. Der Fokus liegt auf dem Be- und Vertrieb von Netzen und Anschl√ľssen f√ľr die Telekommunikation. Das Produktspektrum umfasst Festnetz/Breitband, Mobilfunkt, Internet und Internet-TV, sowie L√∂sungen der Informations- und Kommunikationstechnik f√ľr den b-t-b Bereich.¬†

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Die Mehrheit der Aktien wird von institutionellen Anlegern gehalten. Der Bund als auch die KFW halten weitere ca. 28 Prozent der Anteile. Die Softbank ist mit gut 4 Prozent der Anteile ein weiterer Großaktionär.

 

 



Wichtige Bewertungskennzahlen des Deutsche Telekom Konzerns 2020 - 2024

Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum bis 2022 gesteigert werden. Nach einem kleineren R√ľcksetzer, liegt der Jahresumsatz 2024 gut 1,5 Mrd. √ľber dem Wert von 2022 und gut 3,8 Mrd. EUR √ľber dem Vorjahr.

Der Konzern hat im Betrachtungszeitraum die Zahl der Mitarbeitenden deutlich abgebaut. 2024 arbeiteten noch knapp 200.000 Menschen f√ľr den Konzern. Damit z√§hlt die Deutsche Telekom zu den gr√∂√üten Arbeitgebern in Deutschland.¬†

Der Abbau der Mitarbeitenden hat sich auch auf die Produktivit√§t niedergeschlagen. Diese konnte von 2020 bis 2024 um 130.000 EUR pro Mitarbeitenden erh√∂ht werden. Damit liegt die Telekom √ľber dem Durchschnitt der DAX Konzerne. (Durchschnitt 460.000 EUR)

 

Das operative Ergebnis konnte in den letzten f√ľnf Jahren sukzessive gesteigert werden. Es lag 2024 √ľber 25 Mrd. EUR.

Die Entwicklung beim Ergebnis nach Steuern ist diskontinuierlich. Zwar konnte die Kennzahl gegen√ľber 2020 mehr als verdoppelt werden, bis 2023 war die Entwicklung eher durchschnittlich. 2023 lag der Wert noch unter dem von 2020.

Das Eigenkapital konnte in den letzten f√ľnf Jahren kontinuierlich gesteigert werden. 2024 hatte der Konzern fast 100 Mrd. EUR an Eigenkapital zur Verf√ľgung.

Die Eigenkapitalquote konnte auch gesteigert werden. Gegen√ľber 2020 stieg diese um √ľber 4 Prozentpunkte. Mit knapp √ľber 30 % Eigenkapital liegt der Konzern deutlich √ľber dem Durchschnitt der Eigenkapitalquote der DAX Konzerne (19 %), liegt damit aber auf der anderen Seite im Durchschnitt der deutschen Unternehmen, die knapp 30 % Eigenkapitalquote vorweisen k√∂nnen.

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll bis 2029 um weitere 15 Mrd. EUR steigen, die Dividende soll 1,50 EUR betragen. Das KGV wird 2029 mit 10,6 avisiert. Kräftig zulegen soll gemäß den Prognosen das Eigenkapital, das sich mehr als verdoppeln soll, der Gewinn vor Steuern soll im Betrachtungszeitraum um 10 Mrd. EUR steigen.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Telekom Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das in Zukunftsm√§rkten aktiv ist. Der Konzern ist breit aufgestellt, in vielen L√§ndern aktiv und auch in den USA seit Jahren pr√§sent. In vielen L√§ndern nimmt die Telekom eine f√ľhrende Position ein.¬†Die Aktie ist unserer Meinung nach ein Papier, das die Berechtigung hat, in Depots vertreten zu sein, wobei von einer √úbergewichtung aber abzuraten ist.¬†

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

