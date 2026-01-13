L3Harris Technologies Prognose: Aktie springt zweistellig – Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Starker fundamentaler Kurstreiber

Struktureller Wachstumsvorteil im Verteidigungssektor

Kurzfristig technisch überkauft

Die Aktie von L3Harris Technologies (LXH.US), einem führenden Hersteller moderner Verteidigungs- und Raketensysteme, verzeichnete zu Handelsbeginn an der Wall Street einen Kursanstieg von rund 13 %. Auslöser war die Ankündigung des Unternehmens, den Raketensektor in der zweiten Jahreshälfte 2026 an die Börse zu bringen. Die Nachricht sorgt für erhebliches Anlegerinteresse und rückt die L3Harris Technologies Prognose klar in den Fokus der Börse Aktuell. ► L3Harris Technologies WKN: A2PM3H | ISIN: US5024311095 | Ticker: LHX (NYSE) Der geplante Börsengang spiegelt die stark wachsende Nachfrage nach Verteidigungstechnologien wider, die durch geopolitische Spannungen und steigende US-Verteidigungsausgaben zusätzlich befeuert wird. Besonders bedeutend ist dabei die enge strategische Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium, die dem neuen Unternehmen langfristige Aufträge und stabile Umsätze sichert. Der Markt bewertet den IPO des Raketensegments als strategischen Schritt zur Optimierung der Konzernstruktur und zur direkten Kapitalbeschaffung für einen dynamisch wachsenden Geschäftsbereich. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Aktie durch eine staatliche Investition in Höhe von rund 1 Milliarde Pfund in Missile Solutions L3Harris. Diese Maßnahme gilt als potenziell noch stärkerer Kurstreiber als der geplante Börsengang selbst. Im Rahmen der neuen „Go Direct-to-Supplier“-Strategie finanziert das US-Verteidigungsministerium Schlüsselzulieferer künftig direkt und sichert damit langfristige Produktionsaufträge für Systeme wie Tomahawk, PAC-3, THAAD und Standard Missile. Die Transaktion erfolgt über wandelbare Vorzugsaktien, die im Zuge des IPO automatisch in Stammaktien umgewandelt werden. Damit beteiligt sich der Staat nicht nur an der Produktionsausweitung, sondern auch an möglichen Bewertungsgewinnen beim Börsengang. Diese Struktur kombiniert garantierte Nachfrage mit zusätzlichem Ertragspotenzial und reduziert das unternehmerische Risiko der neuen Gesellschaft erheblich. Gleichzeitig unterstreicht sie den politischen Willen der Trump-Administration, die Produktionskapazitäten der Rüstungsindustrie rasch auszubauen – ein klares Signal für anhaltendes Wachstum im Verteidigungssektor. Aus technischer Sicht eröffnete die Aktie mit einem deutlichen Up-Gap, das im weiteren Handelsverlauf jedoch nahezu geschlossen wurde. Dies deutet darauf hin, dass Teile der positiven Nachrichten bereits im Vorfeld eingepreist waren. Dennoch bleibt der übergeordnete Trend klar aufwärtsgerichtet, was durch die exponentiellen gleitenden Durchschnitte bestätigt wird. Kurzfristig könnte das Aufwärtspotenzial jedoch begrenzt sein: Der 14-Tage-RSI notiert aktuell oberhalb der Marke von 83 Punkten und signalisiert eine überkaufte Marktsituation. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – L3Harris Technologies Prognose:

