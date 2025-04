Die Aktien von CME Group und CBOE Global Markets stehen im Rampenlicht von Morgan Stanley und BofA 🔔

Die CME Group (CME.US) und CBOE Global Markets (CBOE.US) gehören zu den führenden Anbietern von Finanzinstrumenten, hauptsächlich für institutionelle Anleger in den Vereinigten Staaten. Die Aktien beider Unternehmen haben sich während der jüngsten Marktabschwünge dank der außergewöhnlich hohen Handelsaktivität auf mehreren Märkten sehr gut entwickelt. Die Bank of America stufte ihre Empfehlung für CBOE jedoch von „Kaufen“ auf „Neutral“ herab, während Morgan Stanley sein Kursziel für die CME Group von zuvor 263 USD auf 301 USD pro Aktie anhob, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

CME betreibt die Chicago Board of Trade (CBOT), die New York Mercantile Exchange (NYMEX) fĂĽr Energie und die Commodity Exchange (COMEX) fĂĽr Metalle, mit einem starken Engagement in Futures-Kontrakten auf den S&P 500, Bitcoin und Optionen, die mit dem Anleihemarkt verbunden sind.

Die CBOE ist vor allem für ihr Engagement in Aktienindexoptionen (als Betreiber der größten US-Optionsbörse, der CBOE Options Exchange), Einzelaktienoptionen und den CBOE Volatility Index (VIX) bekannt.

In Zeiten der Marktunsicherheit haben die Nachfrage nach Absicherung und Rekordhandelsvolumina dazu beigetragen, dass beide Unternehmen weitgehend immun gegen Börseneinbrüche an der Wall Street blieben. Darüber hinaus hat der anhaltende Handelskrieg zu starken Absicherungsaktivitäten auf den Rohstoffmärkten (Gold, Agrarprodukte) geführt, was vor allem die CME Group unterstützt.

Analysten konzentrieren sich auf CME und CBOE

Analysten von Morgan Stanley kommentierten die CME Group und wiesen auf den „Business Moat“ des Unternehmens auf den Options- und Rohstoffmärkten hin. Sie betonten, dass 80 % der Einnahmen aus Provisionen und Clearinggebühren stammen. Erwartet wird, dass die Handelsvolumina in den Jahren 2025 und 2026 die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7 % übersteigen werden, mit einem Volumenwachstum von 15 % in diesem und 12 % im nächsten Jahr, was die Geschäftsaussichten von CME stützt.

In den letzten 12 Monaten ist der Umsatz von CME auf 6,12 Milliarden US-Dollar gestiegen, und im letzten Quartal meldete das Unternehmen ein Rekord-durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 29,8 Millionen Kontrakten, wobei 9,2 Millionen Kontrakte auf US-Anleihenoptionen entfielen. Morgan Stanley hob auch das ermutigende antizyklische Geschäftsmodell von CME hervor, das es dem Unternehmen ermöglicht, in Zeiten von Marktturbulenzen Widerstandsfähigkeit zu beweisen.

Unterdessen senkte die Bank of America ihr Kursziel für CBOE auf 227 US-Dollar und verwies dabei auf das Potenzial für niedrigere Handelsvolumina in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 sowie in den Jahren 2026 und 2027. Die BofA bewertet CBOE mit dem 20-fachen der Prognose für den Gewinn im Jahr 2027. Die neuen Prognosen für den Gewinn in der zweiten Hälfte dieses Jahres liegen bei 4,60 US-Dollar pro Aktie gegenüber 5,07 US-Dollar zuvor und bei 9,89 US-Dollar bzw. 11,37 US-Dollar für 2026 bzw. 2027, was einem Rückgang von 11,16 US-Dollar bzw. 12,99 US-Dollar entspricht.

Aktien von CBOE Global Markets und der CME Group im Tageschart

Die Aktien von CBOE Global Markets sind von ihren historischen Höchstständen um fast 12 % gefallen und testen derzeit die 200-Tage-EMA.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens scheint weniger widerstandsfähig zu sein als das von CME, obwohl das starke Interesse und die jüngste Volatilität des VIX-Index die Leistung von CBOE stützen könnten.

Die Aktien der CME Group schneiden deutlich besser ab, wobei die Rückgänge bei der 50-Tage-EMA und dem 23,6-prozentigen Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von 2024 enden. Das Unternehmen zahlt seit 23 Jahren eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,2 %. Die Analysten von UBS und Raymond James halten an ihren Kurszielen von 290 $ bzw. 287 $ pro Aktie fest.

