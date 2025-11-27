Deere & Co. Prognose 2026: Aktuelle Zahlen & Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Starke Q4-Zahlen trotz Marktskepsis

Belastende Prognose für 2026

Aktie rutscht unter wichtige Chartmarke

Deere & Company (DE.US) zählt zu den größten amerikanischen Industriekonzernen und ist eines der letzten Schwergewichte, das seine Zahlen für das vierte Fiskalquartal 2025 vorlegt. Das Unternehmen schloss das Jahr mit deutlich besseren Ergebnissen als erwartet ab – sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Damit zeigt sich, dass technologische Innovationen sowie Effizienzsteigerungen zunehmend in der finanziellen Performance ankommen. ► Deere & Co WKN: 850866 | ISIN: US2441991054 | Ticker: DE (NYSE) Trotz der starken Zahlen reagierte die Börse aktuell jedoch verhalten. Anleger konzentrierten sich klar auf die Deere & Co. Prognose für 2026, die auf ein schwierigeres Marktumfeld hindeutet. Wichtigste Erkenntnisse auf einen Blick Deere übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn je Aktie deutlich.

Die Aktie fällt trotz der starken Ergebnisse um über 5 % .

Umsatzwachstum von 11 % im Jahresvergleich .

Für 2026 erwartet Deere einen Rückgang der Nachfrage nach großen Landmaschinen. Q4-Ergebnisse im Detail Deere erzielte im vierten Quartal 12,4 Mrd. USD Umsatz, ein Plus von 11 % im Jahresvergleich. Zudem meldete das Unternehmen 1,1 Mrd. USD Nettogewinn sowie eine operative Marge von 12,6 % im Segment Equipment Operations. Verbesserungen zeigen sich sowohl auf der Umsatzseite als auch im Kostenmanagement. Zentrale Kennzahlen Umsatz: 12,4 Mrd. USD (+11 % YoY)

Gewinn je Aktie: 3,93 USD (Erwartung: 3,85 USD)

Nettogewinn: 1,1 Mrd. USD

Marge (Equipment Operations): 12,6 % Der Umsatz übertraf die Markterwartungen um mehr als 26 % – eine der stärksten positiven Überraschungen der letzten Quartale. Dahinter stehen Investitionen in Precision-Agriculture-Technologien und eine effizientere Bestandsplanung. Doch trotz der starken Performance richtet sich der Fokus der Börse aktuell auf die Deere & Co. Prognose, die für das kommende Jahr rückläufige Nachfrage signalisiert. Deere & Co. Prognose für 2026 Deere erwartet für das neue Fiskaljahr ein deutlich herausfordernderes Umfeld. Der größte Belastungsfaktor ist ein prognostizierter Nachfragerückgang von 15–20 % für große landwirtschaftliche Maschinen in den USA und Kanada. Ausblick für 2026 Nettogewinn: 4,0–4,75 Mrd. USD

Steuersatz: 25–27 %

Cashflow (Equipment Operations): 4–5 Mrd. USD

Nachfragerückgang Großmaschinen: 15–20 % Managementvertreter betonen jedoch, dass Deere trotz des Abschwungs eine Rekordprofitabilität erreicht hat. Chris Seibert weist auf über 5 Mrd. USD Nettogewinn hin – das beste Ergebnis an einem vergleichbaren Zykluspunkt.

Deanna Kovar hebt die zunehmende Bedeutung autonomer Systeme als technologischen Wettbewerbsvorteil hervor. Wesentliche Risiken für 2026 Mögliche Zollbelastungen von rund 1,2 Mrd. USD

Deutlicher Rückgang der Maschinennachfrage

Unsichere weltweite Konjunktur

Potenzielle Lieferkettenprobleme

