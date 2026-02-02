Dow Jones Prognose KW 06/2026 – Börse Aktuell im Wochencheck

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 49.029 062 Punkten. Der Index notierte damit 33 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 58 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones konnte sich zu Wochenbeginn zunächst erholen und das Wochenhoch am Montagabend formatieren. Nachfolgend setzten Gewinnmitnahmen ein, der Index konnte sich im Frühhandel zu Dienstag wieder etwas erholen, allerdings setzte sich die Schwäche im weiteren Handelsverlauf weiter fort. Es ging zurück in den Bereich der 49.000 Punkte. Bis Donnerstagmorgen ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Die Vola erhöhte sich am Donnerstag deutlicher. Das Tagestief wurde zwar zurückgekauft, am Freitag setzten sich die Gewinnmitnahmen weiter fort. Der Dow Jones ging bei 48.915 Punkten aus dem Wochenhandel.

Im Frühhandel am Montag setzte der Index weiter zurück, konnte sich aber stabilisieren und wieder in Richtung der 48.750 Punkte laufen.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🚀 Key Takeaways

Seitwärtsphase mit leicht bullischer Tendenz

Der Dow Jones befindet sich weiterhin in einer Konsolidierung. Solange sich der Index per Tagesschluss über der Zone um 48.720 Punkte halten kann, überwiegt im Jahresvergleich kurzfristig eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Tendenz.

SMA20 und SMA50 als entscheidende Trigger-Marken

Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung muss sich der Dow Jones nachhaltig über der SMA20 etablieren. Ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 würde hingegen das Chartbild klar eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Klare Handelszonen definieren das Chancen-Risiko-Profil

Auf der Oberseite rücken die Widerstände zwischen 49.070 und 49.390 Punkten in den Fokus. Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 48.350 Punkte eine zentrale Unterstützungszone, deren Bruch das bärische Szenario deutlich stärken würde.

Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 06/2026 (02.02.2026 – 06.02.2026)

Wocheneinschätzung zum Dow Jones

Rückblick auf die Vorwoche (26.01.2026 – 30.01.2026)

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 49.029 Punkten. Damit lag der Index rund 33 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch etwa 58 Punkte unter dem Wochenschlussniveau. Zu Wochenbeginn konnte sich der Index zunächst erholen und bereits am Montagabend das Wochenhoch markieren.

Im weiteren Verlauf dominierten jedoch Gewinnmitnahmen. Zwar gelang am Dienstag im Frühhandel eine moderate Stabilisierung, doch setzte sich die Schwäche im weiteren Handelsverlauf fort. Der Dow Jones fiel erneut in den Bereich der 49.000-Punkte-Marke zurück. Bis Donnerstagmorgen bewegte sich der Index übergeordnet seitwärts in einer engen Range.

Am Donnerstag nahm die Volatilität spürbar zu. Zwar wurde das Tagestief zunächst zurückgekauft, am Freitag setzten sich die Gewinnmitnahmen jedoch erneut durch. Der Dow Jones beendete die Handelswoche bei 48.915 Punkten.

Im Frühhandel am Montag der neuen Woche setzte sich der Rücklauf zunächst fort, der Index konnte sich jedoch stabilisieren und wieder in Richtung der 48.750 Punkte vorarbeiten.

Börse Aktuell: Dow Jones Wochenstatistik

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones 2026 – Überblick

Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.086 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen: 1 / 4

Das Wochenhoch der KW 05/2026 wurde unter dem Niveau der Vorwoche ausgebildet, während das Wochentief oberhalb des vorherigen Tiefs lag. Trotz der geringeren Range wurde erneut ein moderater Wochenverlust verzeichnet. Die Schwankungsbreite lag dabei im Bereich des bisherigen Jahresdurchschnitts.

Abgleich der erwarteten und tatsächlichen Range (KW 05/2026)

Erwartetes Wochenhoch: 49.460 Punkte

Tatsächliches Wochenhoch: 49.520 Punkte

Erwartetes Wochentief: 48.439 Punkte

Tatsächliches Wochentief: 48.471 Punkte

Die Prognose der Wochenrange bestätigte sich damit nahezu punktgenau.

Dow Jones Prognose: Wie könnte es weitergehen?

Wichtige Widerstände im Dow Jones

48.760

48.836/92

49.053/75

49.127

49.239

49.355/81

49.543

49.674

49.718/81

49.944

Relevante Unterstützungen im Dow Jones

48.720

48.505

48.369

48.289

48.100

47.943

47.758

47.401

Quelle: Eigenanalyse auf Basis von xStation5-Charts

Chartanalyse – Börse Aktuell im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Daily-Chart

Zu Jahresbeginn konnte sich der Dow Jones über die SMA20 (aktuell bei 48.655 Punkten) sowie die SMA50 (48.727 Punkte) schieben. Beide gleitenden Durchschnitte fungierten in den vergangenen Wochen als tragfähige Unterstützungen. In den letzten Handelstagen wurde die SMA20 jedoch unterschritten.

Solange es den Bullen nicht gelingt, den Index nachhaltig über diese Linie zurückzuführen und Dynamik zu entwickeln, bleibt das Risiko eines Fehlausbruchs bestehen. Gelingt hingegen ein dynamischer Rebreak über die SMA20, eröffnen sich erneut Perspektiven in Richtung Allzeithoch bei 49.950/50.010 Punkten sowie darüber hinaus bis 50.280/310 Punkte.

Ein nachhaltiger Tagesschluss unter der SMA50 würde das Chartbild hingegen deutlich eintrüben und weitere Abgaben bis zum 23,6 %-Retracement begünstigen.

Übergeordnete Dow-Jones-Prognose (Daily): bullisch / neutral

4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Dow Jones zuletzt an der SMA200 (48.836 Punkte) stabilisieren. Diese Linie erwies sich erneut als belastbare Unterstützung. Der anschließende Erholungsversuch scheiterte jedoch vor Erreichen des Allzeithochs.

Aktuell verläuft die SMA20 bei 48.892 Punkten knapp oberhalb der SMA200. Erst ein Bruch beider Linien und ein anschließender Anstieg über die SMA50 (49.053 Punkte) würde das kurzfristige Chartbild wieder bullisch drehen.

Auf der Unterseite bleibt bei anhaltender Schwäche ein Test der Zone um 48.350/30 Punkte sowie des Januartiefs wahrscheinlich.

Kurzfristige Dow-Jones-Prognose (4h): neutral / bärisch

Short Cut – Börse Aktuell zusammengefasst

Bullisch: Tagesschluss über der SMA20 → Perspektive Allzeithoch

Bärisch: Bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 → Fokus Unterseite

Wahrscheinlichkeiten gemäß Setup:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Einschätzung für die Handelswoche KW 06/2026

Übergeordnete Tendenz (5 Handelstage):

seitwärts / aufwärts (im Bezug zum Wochenschluss der Vorwoche)

Erwartete Wochenrange (Dow Jones Prognose)

Erwartetes Hoch: 48.977 – 49.392 Punkte

Erwartetes Tief: 48.422 – 48.153 Punkte

FAQ – Börse Aktuell: Dow Jones Prognose

Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die aktuelle Dow Jones Prognose zeigt für KW 06/2026 eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Tendenz, solange sich der Index per Tagesschluss über der Unterstützungszone um 48.720 Punkte halten kann.

Ist die Börse aktuell bullisch oder bärisch?

Börse aktuell überwiegt ein neutral bis leicht bullisches Szenario. Die Bullen haben Vorteile, solange der Dow Jones nicht nachhaltig unter die SMA50 zurückfällt.

Welche Marken sind für den Dow Jones jetzt entscheidend?

Kurzfristig sind die SMA20 und SMA50 die wichtigsten Trigger-Marken. Widerstände liegen zwischen 49.070 und 49.390 Punkten, Unterstützungen im Bereich von 48.350 bis 48.720 Punkten.

Wann würde sich das Chartbild im Dow Jones eintrüben?

Ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 würde das Chartbild klar eintrüben und den Fokus wieder auf die Unterseite lenken.

Welche Wochenrange wird für den Dow Jones erwartet?

Für KW 06/2026 wird eine Wochenrange zwischen rund 48.150 und 49.390 Punkten erwartet.

Eignet sich der Dow Jones aktuell für Long- oder Short-Trades?

Long-Setups sind oberhalb von 48.720 Punkten bevorzugt. Short-Setups gewinnen erst bei einem nachhaltigen Bruch dieser Marke an Relevanz.

