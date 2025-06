Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 02.06.25 🔴Bei 42.286 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 23 / 2025¬†(02.06.2025 - 06.06.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

R√ľckblick: (26.05.2025 - 30.05.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 42.020 Punkten. Er notierte damit 398 Punkte unter der dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche aber 353 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Der Index lief am Montag der letzten Handelswoche in einer Box seitw√§rts. Die Bullen konnten den Dow Jones, nach einem R√ľcksetzer am Dienstagnachmittag, in Richtung der 42.500 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging bis Mittwochabend √ľbergeordnet abw√§rts. Im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Donnerstag zogen die Notierungen dynamisch an. Das Wochenhoch wurde am Donnerstagmorgen formatiert. S√§mtliche Gewinne im Nachthandel waren aber bis zum Nachmittag wieder abgegeben. Nachdem das Wochentief formatiert war, konnte sich der Dow Jones zun√§chst etwas erholen. Der Freitag war von Vola gepr√§gt. Die Bullen konnten den Index vom Tagestief am Freitagabend noch bis an die 42.440 Punkte schieben.¬†Der Dow Jones ging bei 42.286 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn gaben die Notierungen wieder deutlich nach. Es ging im Zuge dessen bis an die 42.100 Punkte zur√ľck.¬†

Das Wochenhoch liegt unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief hingegen konnte √ľber der Marke der Woche zuvor formatiert werden. Nach einem Verlust in der Vorwoche konnte in der abgelaufenen Handelswoche ein Gewinn ausgewiesen werden, der 10. in diesem Jahr. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.¬†

Wir haben mit dem √úberschreiten der 42.711/13¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei¬†42.729/31¬†Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 41.890/88 Punkte-Marke exakt an unser n√§chstes Anlaufziel¬†bei¬†41.872/70 Punkten.¬†Hier hat das Setup perfekt gepasst.

Dow Jones Widerstände

42.169/78/95

42.219/75/89/94

42.361

42.501

42.623/48/79

42.826

43.029

43.157

Dow Jones Unterst√ľtzungen

42.066/29

41.961

41.842

41.639

41.583 

41.483/20

41.347

41.280/17

41.122

40.832

40.464 

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Dow Jones in der letzten Handelswoche zwar etwas erholen konnte, es aber nicht geschafft hat, die Aufw√§rtsbewegung mit Substanz zu untermauern. Am Donnerstag konnte sich der Index mit dem Docht der Tageskerze zwar √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 42.679 Punkten) schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging im R√ľcklauf wieder an die SMA20 (aktuell bei 42.066 Punkten), die als Support auf Tagesschlussbasis gehalten hat.¬†

Das Tageschart ist aktuell als neutral zu interpretieren. Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss der Dow Jones sich per Tagesschluss √ľber die SMA200 bzw. das 38,2 % Retracement schieben und vor allem nachfolgend wieder etablieren. Sollte diese Bewegung gelingen, so w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann bullisch aufhellen, wenn es den Bullen auch gelingt, den Index z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung des 23,6 % Retracements zu schieben. Sollten in den kommenden Handelstagen eine Erholungsbewegung wieder an die SMA200 / 38,2 % Retracement gehen, so sollten die Kursmuster im Bereich diese Durchschnittslinie / Retracement engmaschig √ľberwacht werden.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich, wie in den letzten Handelstagen auch, an der SMA20 stabilisieren und erholen. Geht es unter diese Linie, so k√∂nnte das 61,8 % Retracement noch einen weiteren Support bieten. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann, wenn sich der Dow Jones per Tagesschluss unter diesem Retracement etabliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 41.217 Punkten) ausdehnen k√∂nnten.¬†

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†neutral

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Der Dow Jones ist in den letzten Handelstagen √ľbergeordnet im Bereich der SMA20 (aktuell bei 42.289 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 42.169 Punkten) seitw√§rts gelaufen. Beide Linien hatten ihre Anziehungskraft. Der Index konnte sich auf der einen Seite nicht verbindlich nach Norden l√∂sen, auf der anderen Seite konnten sich R√ľcksetzer im Bereich dieser Durchschnittslinien stabilisieren. In den letzten Handelstagen ist der Index an der SMA50 abw√§rtsgelaufen, wobei die Kerzen nicht sehr gro√ü waren.

Wichtig ist, dass die Bullen es schaffen, den Dow Jones im Dunstkreis der SMA50 zu halten. Geht der Kontakt zu dieser Linie verloren, so w√ľrde sich das Tageschart eintr√ľben. Weitere Abgaben w√§ren insbesondere dann denkbar, wenn es auch unter das 50,0 % Retracement geht und der Index auch hier den Kontakt verliert. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass das Retracement zuletzt √ľbergeordnet eine gute Unterst√ľtzung gewesen ist. Wird das Retracement aber aufgegeben, so k√∂nnten sich die R√ľcksetzer √ľbergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 41.280 Punkten) ausdehnen.

K√∂nnen die Bullen den Dow Jones auf der anderen Seite wieder √ľber die SMA20 schieben und etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn sich der Index z√ľgig in Richtung Norden entfernen kann. Verbindlich bullisch w√ľrde es werden, wenn die Bullen es schaffen, den Dow Jones √ľber dem Wochenhoch der letzten Handelswoche zu etablieren. Das w√ľrde die Perspektive er√∂ffnen weiter aufw√§rts in Richtung der 43.000 Punkte zu laufen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bullisch

Fazit: ¬†√úbergeordnet hat sich an der Interpretation des Tagescharts nichts ge√§ndert. Der Dow Jones muss per Tagesschluss √ľber die SMA200 bzw. das 38,2 % Retracement laufen, um wieder Chancen auf der Oberseite zu haben. B√§risch eintr√ľben wurde sich das Chartbild mit einem Tagesschluss unter der SMA50.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 42.115 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei¬†42.139/71, bei 42.167/69, bei 42.188/90, bei 42.215/17, bei 42.245/47, bei 42.270/72, bei 42.295/97, bei 42.320/22, bei 42.346/48, bei 42.371/73, bei 42.396/98, bei 42.418/20 bzw. bei 42.445/47 Punkten erreichen. √úber der 42.445/47 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.463/65, bei 42.489/91, bei 42.515/17, bei 42.536/38, bei 42.559/61, bei 42.585/87, bei 42.613/15, bei 42.637/39, bei 42.660/62, bei 42.688/90, bei 42.711/13, bei 42.729/31, bei 42.755/57, bei 42.780/82, bei 42.801/03 bzw. bei 42.829/31 Punkten erreichbar.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 42.115 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.099/97, bei 42.078/76, bei 42.056/54, bei 42.040/38, bei¬†42.019/17, bei 41.995/93, bei 41.978/76, bei 41.944/42, bei 41.918/16, bei 41.890/88, bei 41.872/70, bei 41.849/47, bei 41.820/18, bei 41.799/97, bei 41.773/71, bei 41.757/55 und dann bei 41.730/28 Punkten gehen. Unter der 41.730/28 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.710/08, bei 41.688/86, bei 41.665/63, bei 41.640/38, bei 41.616/14, bei 41.595/93, bei 41.578/76, bei 41.557/55, bei 41.532/30, bei 41.510/08, bei 41.492/90, bei 41.474/72, bei 41.448/46 bzw. bei 41.424/22 Punkten zu finden.

√ľbergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 23 / 2025: seitw√§rts / abw√§rts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

