Paypal Aktie zieht an: Q2-Zahlen überzeugen & Anhebung der Prognose! 🚀 CEO offen für Übernahmeangebote 💳

Der US-Zahlungsdienstleister PayPal meldet sich mit überzeugenden Finanzzahlen für das zweite Quartal an der Börse zurück. Das Unternehmen übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Wall Street und hob seine Prognose für das Gesamtjahr an. Neben der operativen Erholung sorgt der neue CEO Enrique Lores für Aufmerksamkeit: Er betonte, dass PayPal offen für eine sorgfältige Prüfung von Übernahmemöglichkeiten sei. Im Vormittagshandel legte die Aktie um über 2 % zu. Für Investoren, die im Fintech-Sektor aussichtsreiche Aktien kaufen wollen, rückt die Paypal Aktie damit wieder verstärkt in den Mittelpunkt.

► Paypal WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker: PYPL.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Paypal Aktie

1. 📊 Q2-Ergebnisse übertreffen Schätzungen & Gesamtjahresprognose angehoben

PayPal glänzte im abgelaufenen Quartal mit einer soliden operativen Performance:

Umsatzplus: Der Quartalsumsatz stieg auf 8,7 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 8,47 Milliarden US-Dollar.

Gewinn je Aktie: Das Ergebnis pro Aktie erreichte 1,25 US-Dollar (Konsensschätzung: 1,23 US-Dollar).

Prognose-Anhebung: Für das Gesamtjahr rechnet PayPal nun mit einem Non-GAAP-Gewinn je Aktie von etwa 5,38 US-Dollar (zuvor wurde von einem leichten Rückgang bis hin zu einem schwachen Plus gegenüber den 5,31 US-Dollar des Vorjahres ausgegangen).

2. 🤝 Offenheit für Übernahmeangebote & Fokus auf Shareholder Value

Offene Haltung: CEO Enrique Lores erklärte während der Telefonkonferenz, dass das Unternehmen künftige Angebote zur Übernahme unter dem Aspekt des Shareholder Value „sorgfältig prüfen“ werde.

Reaktion der Privatanleger: Nach Berichten über ein früheres Übernahmeangebot in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar hellte sich die Stimmung der Privatanleger spürbar auf. Das Nachrichtenvolumen zu PayPal schoss auf Plattformen wie Stocktwits innerhalb von 24 Stunden um 900 % nach oben.

3. 🚀 Transformation greift: Branded Checkout, Venmo & Stellenabbau

Starke Segmente: Die Geschäftsbereiche Venmo und Braintree setzten ihre Wachstumsdynamik fort, während sich der Bereich „Branded Checkout“ weiter stabilisieren konnte.

Effizienzprogramm: Unter der Führung von Lores setzt PayPal eine umfassende Umstrukturierung um. Geplant ist der Abbau von rund 4.760 Stellen (ca. 20 % der Belegschaft), um jährliche Einsparungen von 1,5 Milliarden US-Dollar zu erzielen und Investitionen in Wachstumsfelder zu finanzieren.

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🔍 Fazit: Jetzt die Paypal Aktie kaufen?

PayPal zeigt mit dem jüngsten Quartalsbericht, dass der eingeleitete Sanierungs- und Transformationskurs sichtbare Erfolge zeigt. Die Kombination aus angehobener Jahresprognose, steigender Effizienz durch das Sparprogramm und stabilisierten Kernbereichen verleiht dem Titel neue Substanz.

Zusätzliche Phantasie bringt die Offenheit des Managements bezüglich potenzieller Übernahmeangebote in den Kurs. Anleger, die im Fintech-Bereich auf ein etabliertes Schwergewicht setzen und antizyklisch Qualitäts-Aktien kaufen wollen, finden in der Paypal Aktie ein hochspannendes Turnaround-Investment mit attraktivem Bewertungsumfeld.

Paypal Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Paypal Aktie

Warum ist die Paypal Aktie nach den Q2-Zahlen gestiegen?

PayPal hat beim Umsatz (8,7 Mrd. USD vs. erwarteten 8,47 Mrd. USD) und beim Gewinn je Aktie (1,25 USD vs. erwarteten 1,23 USD) die Markterwartungen übertroffen. Zudem hob das Unternehmen die Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf etwa 5,38 US-Dollar je Aktie an und signalisierte Offenheit für Übernahmeangebote.

Welche Rolle spielt der Führungswechsel unter CEO Enrique Lores?

CEO Enrique Lores treibt den Transformationsplan von PayPal konsequent voran. Neben Investitionen in Wachstumsbereiche wie Venmo, Braintree und Finanzdienstleistungen setzt er auf ein Sparprogramm mit dem Abbau von rund 4.760 Stellen, das jährlich etwa 1,5 Milliarden US-Dollar einsparen soll.

Sollte man jetzt die Paypal Aktie kaufen?

Dank der Stabilisierung im Stammgeschäft („Branded Checkout“), dem Ausbau margenstarker Segmente und der spekulativen Komponente rund um Übernahmeangebote weist PayPal ein solides Chance-Risiko-Profil auf. Wer Value- und Growth-Aktien kaufen möchte, findet bei der Paypal Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen ein attraktives Einstiegsniveau.