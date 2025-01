Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 06.01.25 🔴 Bei 43.012 Punkten aus dem Wochenhandel

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 02/ 2025 (06.01.2025 - 10.01.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

R√ľckblick: (30.12.2024 - 03.01.2025)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 43.241 Punkten. Der Index notierte damit 215 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 106 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow gab zu Wochenbeginn zun√§chst dynamisch nach, konnte aber bis zum Montagabend einen gro√üen Teil der Tagesverluste wieder ausgleichen. Es ging bis Donnerstag √ľbergeordnet in einer Box seitw√§rts weiter. Die Bullen konnten den Dow Jones am Donnerstagmittag zwar wieder √ľber die 43.200 Punkte schieben, es gelang aber nicht, das Wochenhoch vom Montag zu erreichen. Nachfolgend gaben die Notierungen wieder deutlich nach. Der Index rutschte im Zuge der Schw√§che unter die 42.500 Punkte-Marke, konnte sich nachfolgend aber nur moderat erholen. Das Kaufinteresse hat am letzten Handelstag der letzten Woche zwar angehalten, die Dynamik war aber √ľberschaubar. Den Bullen gelang es einen Wochenschluss √ľber der 43.000 Punkte-Marke zu formatieren. Der Index ging bei 43.012 Punkten aus dem Wochenhandel.

Am Montag, zu Beginn der neuen Handelswoche, hat sich der Index praktisch kaum bewegt. Es ging in einer sehr engen Box seitwärts weiter.

Das Wochenhoch wurde unter dem Niveau der letzten Handelswoche festgestellt, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Level der Vorwoche formatiert. Nach einem kleinen Wochengewinn in der letzten Handelswoche 2024 wurde in der abgelaufenen Woche wieder ein Wochenverlust ausgewiesen. Die Range hatte eine vergleichbare Größe wie in der Vorwoche, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt 2024. 

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

43.167/79

43.490

43.598

43.673

43.845

43.941 

44.025/48

44.155

Dow Jones Unterst√ľtzung

42.921/12

42.891 

42.673

42.460

42.185

41.889

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der Dow Jones konnte sich erst Mitte Dezember, nach einem weiteren starken R√ľcksetzer, stabilisieren und wieder etwas erholen. Es ging im Zuge dieser Erholung zur√ľck an die SMA50 (aktuell bei 43.673 Punkten), wo der Index aber nicht weitergekommen ist. An der SMA50 verl√§uft auch das 23,6 % Retracement. In der letzten Handelswoche hat der Index wieder in den Bereich des 38,2 Retracement zur√ľckgesetzt, konnte sich aber zum Wochenschluss wieder etwas aufw√§rtsschieben.

Die Bullen sind in den n√§chsten Handelstagen gefordert, den Dow Jones wieder an die¬†SMA20 (aktuell bei 43.490 Punkten) / SMA50 bzw. an das 23,6 % Retracement zur√ľckzuschieben. Wird dieser Bereich nicht dynamisch und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte die Aufw√§rtsbewegung erneut verk√ľmmern. Gelingt es aber Kaufdruck aufzubauen, so k√∂nnte es direkt weiter aufw√§rts gehen. Bullisch k√∂nnte das Tageschart dann wieder interpretiert werden, wenn es der Dow Jones es schafft, sich √ľber der SMA20 / SMA50 festzusetzen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so w√§re es weiterhin zwingend, dass sich der Index rasch in Richtung Norden schieben kann. Damit w√ľrde dann auch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es wieder in Richtung des ATH gehen k√∂nnte.

Kann diese Bewegung aber nicht abgebildet werden, bzw. kann der Dow Jones sich nicht per Tagesschluss √ľber die SMA20 / SMA50 schieben, so k√∂nnte sich weitere Schw√§che einstellen, die die Perspektive hat, zun√§chst erneut an das 38,2 % Retracement und √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 41.120 Punkten) bzw. des 61,8 % Retracements zu laufen.

Zwar ist die SMA20 von oben durch die SMA50 gelaufen, was ein b√§risches Momentum ist, der RSI hingegen befindet sich wieder √ľber der Marke von 40 und steigt leicht an.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones sich wieder √ľber die SMA20 (aktuell bei 42.912 Punkten) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 43.179 Punkten) schieben, aber nicht festsetzen konnte. Es ging in den letzten Handelstagen wieder an und unter diese beiden Durchschnittslinien. Erst am Freitagabend hat es der Dow Jones geschafft, sich wieder √ľber die SMA20 zu schieben.

Wesentlich wird sein, ob es der Index es schafft, sich zu Wochenbeginn weiter zu erholen. Im Zuge der Erholung sollte es mit Dynamik √ľber die SMA50 gehen. Das Chartbild w√ľrde sich erst dann aufhellen, wenn es der Dow Jones es schafft, sich verbindlich √ľber dieser Linie festzusetzen. Kann dies abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 43.941 Punkten) gehen. Die Relevanz der SMA200 l√§sst sich gut aus dem Chart herausinterpretieren.

Sollte der Dow Jones aber auf der anderen Seite wieder unter die SMA20 fallen, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren geht. Weitere R√ľcksetzer in Richtung der 42.500/450 Punkte bzw. der 42.050/42.000 Punkte w√§ren denkbar und m√∂glich.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch / neutral 

Fazit:¬† Der Dow Jones sollte in den kommenden Handelstagen versuchen per Tagesschluss √ľber die SMA20 / SMA50 zu kommen und sich √ľber diesen beiden Durchschnittslinien festzusetzen. Gelingt dies, so k√∂nnte es √ľbergeordnet wieder in Richtung des ATH gehen. Solange der Index aber per Tagesschluss unter diesen beiden Linien notiert, solange k√∂nnte sich jederzeit weitere Schw√§che einstellen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 43.012 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.025/27, bei 43.045/47, bei 43.060/62, bei 43.077/79, bei 43.095/97, bei 43.110/12, bei 43.124/26, bei 43.140/42, bei 43.157/59, bei 43.176/78, bei 43.191/93, bei 43.212/14, bei 43.230/32, bei 43.246/48 und dann bei 43.260/62 Punkten erreichen. √úber der 43.260/62 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.278/80, bei 43.296/98, bei 43.312/14, bei 43.329/31, bei 43.346/48, bei 43.365/67, bei 43.383/85, bei 43.401/03, bei 43.424/26, bei 43.445/47, bei 43.461/63, bei 43.479/81 bzw. bei 43.497/99 Punkten gehen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 43.012 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.995/93, bei 42.979/77, bei 42.965/63, bei 42.947/45, bei 42.930/28, bei 42.913/11, bei 42.896/94, bei 42.881/79, bei 42.863/61, bei 42.845/43, bei 42.826/24, bei 42.810/08, bei 42.793/91, bei 42.778/76 und dann bei 42.760/58 Punkten gehen. Unter der 42.760/58 Punkte-Marke k√∂nnte der Dow Jones unsere Anlaufziele bei 42.741/39, bei 42.725/23, bei 42.707/058, bei 42.689/87, bei 42.669/67, bei 42.651/49, bei 42.630/28, bei 42.616/14, bei 42.599/97, bei 42.583/81, bei 42.568/66, bei 42.550/48, bei 42.533/31, bei 42.515/13, bei 42.497/95 bzw. bei 42.478/76 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der 02 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

