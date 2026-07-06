Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 28/2026

Der Dow Jones hat die vergangene Handelswoche mit einem weiteren Allzeithoch beendet und bestätigt damit den intakten Aufwärtstrend. Aus charttechnischer Sicht bleiben die Bullen klar im Vorteil, solange der Index oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte notiert. Die Dow Jones Prognose für die KW 28/2026 bleibt daher konstruktiv, auch wenn nach der starken Rally jederzeit kurzfristige Gewinnmitnahmen möglich sind.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

⚡ Key Takeaways

Der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch erreicht und bestätigt damit den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend.

hat ein neues Allzeithoch erreicht und bestätigt damit den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Solange der Index oberhalb der SMA20 im Tageschart notiert, bleibt die Dow Jones Prognose für die kommenden Handelstage bullisch.

im Tageschart notiert, bleibt die für die kommenden Handelstage bullisch. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich, größere Verkaufssignale würden jedoch erst unterhalb der SMA50 im 4-Stunden-Chart entstehen.

Rückblick: Dow Jones markiert neues Rekordhoch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones startete bei 52.177 Punkten in die vergangene Handelswoche und lag damit bereits deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Nach einer zunächst ruhigen Entwicklung mit mehreren Konsolidierungsphasen setzte sich zur Wochenmitte erneut Kaufinteresse durch.

Nach einem dynamischen Anstieg bis in den Bereich von 52.850 Punkten kam es zwar zu Gewinnmitnahmen, diese blieben jedoch moderat. Bereits am Donnerstag stabilisierte sich der Index wieder und erreichte am Freitag mit 53.094 Punkten ein neues Allzeithoch. Der Wochenschluss erfolgte bei 52.906 Punkten.

Damit verzeichnete der Dow Jones die zweite starke Gewinnwoche in Folge und unterstrich die hohe Nachfrage nach US-Aktien.

Wochenstatistik Dow Jones 2026

Wochenhoch: 53.094 Punkte

Wochentief: 52.035 Punkte

Wochenschluss: 52.906 Punkte

Wochengewinn: +1.040 Punkte

Wochenrange: 1.059 Punkte

Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.400 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 14 zu 13

Die Wochenrange lag damit erneut unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt, obwohl gleichzeitig ein neues Rekordhoch erreicht wurde. Dies spricht weiterhin für einen kontrollierten Aufwärtstrend ohne übermäßige Volatilität.

Chartanalyse: Tageschart bleibt klar bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich weiterhin ein äußerst stabiles Bild. Der Dow Jones konnte in den vergangenen drei Handelswochen nahezu kontinuierlich steigen. Sämtliche Rücksetzer wurden konsequent gekauft.

Besonders positiv ist, dass der Index weiterhin deutlich oberhalb der SMA20, die aktuell bei rund 51.878 Punkten verläuft, notiert. Diese Durchschnittslinie fungierte zuletzt mehrfach als zuverlässige Unterstützung.

Solange der Dow Jones per Tagesschluss oberhalb dieser Marke bleibt, sprechen die technischen Rahmenbedingungen weiterhin für steigende Kurse.

Mögliche übergeordnete Kursziele liegen im Bereich von:

53.390 bis 53.410 Punkten

53.650 bis 53.670 Punkten

Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das aktuell bullische Chartbild abschwächen.

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Einordnung Tageschart: Bullisch

4-Stunden-Chart: Unterstützungen bleiben intakt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich der positive Gesamteindruck.

Die zuletzt aufgetretenen Korrekturen konnten jeweils im Bereich der SMA20 (52.661 Punkte) beziehungsweise der SMA50 (52.324 Punkte) aufgefangen werden. Beide gleitenden Durchschnitte haben sich als belastbare Unterstützungen etabliert.

Solange der Dow Jones oberhalb der SMA20 notiert, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Selbst eine Ausdehnung der Gewinnmitnahmen bis zur SMA50 würde das positive Gesamtbild zunächst nicht wesentlich verändern.

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 könnte dagegen erste technische Schwächesignale erzeugen.

Einordnung 4-Stunden-Chart: Bullisch

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

53.092 Punkte

53.308 Punkte

53.650 Punkte

54.037 Punkte

54.166 Punkte

Unterstützungen

52.913 Punkte

52.894 Punkte

52.661 bis 52.655 Punkte

52.502 Punkte

52.415 Punkte

52.388 bis 52.324 Punkte

52.261 Punkte

52.117 Punkte

51.987 Punkte

51.878 Punkte

51.712 Punkte

51.500 Punkte

51.373 Punkte

51.205 Punkte

50.843 bis 50.831 Punkte

50.730 Punkte

Dow Jones Prognose: Long-Szenario

Gelingt es den Käufern, den Index oberhalb von 52.936 Punkten zu etablieren, dürfte zunächst erneut das Rekordhoch in den Fokus rücken.

Darüber könnten weitere Kursziele folgen:

53.005 bis 53.026 Punkte

53.065 bis 53.120 Punkte

53.164 bis 53.214 Punkte

53.309 bis 53.356 Punkte

53.396 bis 53.465 Punkte

53.509 bis 53.581 Punkte

53.606 bis 53.668 Punkte

53.689 bis 53.743 Punkte

Dow Jones Prognose: Short-Szenario

Scheitert der Dow Jones dagegen an der Zone um 52.936 Punkte, könnte zunächst eine technische Konsolidierung einsetzen.

Erste Abwärtsziele liegen im Bereich von:

52.918 bis 52.875 Punkte

52.855 bis 52.815 Punkte

52.795 bis 52.726 Punkte

52.707 bis 52.626 Punkte

Unterhalb von 52.626 Punkten würden anschließend folgende Unterstützungen in den Fokus rücken:

52.608 bis 52.561 Punkte

52.540 bis 52.499 Punkte

52.479 bis 52.413 Punkte

52.388 bis 52.318 Punkte

52.298 bis 52.222 Punkte

52.195 bis 52.132 Punkte

Erwartete Entwicklung für KW 28/2026

Die technische Gesamtlage bleibt eindeutig positiv. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren weiterhin die Aufwärtssignale.

Solange der Dow Jones oberhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien notiert, bleiben neue Höchststände das wahrscheinlichere Szenario. Nach der starken Rally sind kurzfristige Gewinnmitnahmen zwar jederzeit möglich, bislang zeigen diese jedoch keinen Trendwechsel an.

Übergeordnete Erwartung für die kommenden fünf Handelstage: Seitwärts bis aufwärts

Erwartete Wochenrange

Erwartung Punkte Erwartetes Hoch 53.356 bis 53.629 Erwartetes Tief 52.370 bis 52.516

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FAQ zur Dow Jones Prognose

Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt positiv. Nach dem neuen Allzeithoch spricht die Charttechnik weiterhin für steigende Kurse, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden.

Welche Marken sind beim Dow Jones aktuell besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen 53.092, 53.308 und 53.650 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 52.913 Punkten sowie im Bereich der SMA20 und SMA50.

Ist der Dow Jones aktuell bullisch oder bärisch?

Sowohl der Tageschart als auch der 4-Stunden-Chart liefern derzeit ein bullisches Signal. Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft.

Welche Wochenrange wird für den Dow Jones erwartet?

Für die KW 28/2026 wird eine Handelsspanne zwischen 52.370 und 53.629 Punkten erwartet.

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Kursdaten und Charts aus xStation5.