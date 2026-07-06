Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 28/2026

- Dow Jones hat ein neues Allzeithoch erreicht
- Solange Index oberhalb der SMA20 im Tageschart notiert, bleibt Prognose bullisch
- Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich
- Dow Jones hat ein neues Allzeithoch erreicht
- Solange Index oberhalb der SMA20 im Tageschart notiert, bleibt Prognose bullisch
- Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich
Der Dow Jones hat die vergangene Handelswoche mit einem weiteren Allzeithoch beendet und bestätigt damit den intakten Aufwärtstrend. Aus charttechnischer Sicht bleiben die Bullen klar im Vorteil, solange der Index oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte notiert. Die Dow Jones Prognose für die KW 28/2026 bleibt daher konstruktiv, auch wenn nach der starken Rally jederzeit kurzfristige Gewinnmitnahmen möglich sind.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
⚡ Key Takeaways
- Der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch erreicht und bestätigt damit den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend.
- Solange der Index oberhalb der SMA20 im Tageschart notiert, bleibt die Dow Jones Prognose für die kommenden Handelstage bullisch.
- Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich, größere Verkaufssignale würden jedoch erst unterhalb der SMA50 im 4-Stunden-Chart entstehen.
Rückblick: Dow Jones markiert neues Rekordhoch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Dow Jones startete bei 52.177 Punkten in die vergangene Handelswoche und lag damit bereits deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Nach einer zunächst ruhigen Entwicklung mit mehreren Konsolidierungsphasen setzte sich zur Wochenmitte erneut Kaufinteresse durch.
Nach einem dynamischen Anstieg bis in den Bereich von 52.850 Punkten kam es zwar zu Gewinnmitnahmen, diese blieben jedoch moderat. Bereits am Donnerstag stabilisierte sich der Index wieder und erreichte am Freitag mit 53.094 Punkten ein neues Allzeithoch. Der Wochenschluss erfolgte bei 52.906 Punkten.
Damit verzeichnete der Dow Jones die zweite starke Gewinnwoche in Folge und unterstrich die hohe Nachfrage nach US-Aktien.
Wochenstatistik Dow Jones 2026
- Wochenhoch: 53.094 Punkte
- Wochentief: 52.035 Punkte
- Wochenschluss: 52.906 Punkte
- Wochengewinn: +1.040 Punkte
- Wochenrange: 1.059 Punkte
- Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.400 Punkte
- Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 14 zu 13
Die Wochenrange lag damit erneut unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt, obwohl gleichzeitig ein neues Rekordhoch erreicht wurde. Dies spricht weiterhin für einen kontrollierten Aufwärtstrend ohne übermäßige Volatilität.
Chartanalyse: Tageschart bleibt klar bullisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich weiterhin ein äußerst stabiles Bild. Der Dow Jones konnte in den vergangenen drei Handelswochen nahezu kontinuierlich steigen. Sämtliche Rücksetzer wurden konsequent gekauft.
Besonders positiv ist, dass der Index weiterhin deutlich oberhalb der SMA20, die aktuell bei rund 51.878 Punkten verläuft, notiert. Diese Durchschnittslinie fungierte zuletzt mehrfach als zuverlässige Unterstützung.
Solange der Dow Jones per Tagesschluss oberhalb dieser Marke bleibt, sprechen die technischen Rahmenbedingungen weiterhin für steigende Kurse.
Mögliche übergeordnete Kursziele liegen im Bereich von:
- 53.390 bis 53.410 Punkten
- 53.650 bis 53.670 Punkten
Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das aktuell bullische Chartbild abschwächen.
YouTube Trading Videos
Einordnung Tageschart: Bullisch
4-Stunden-Chart: Unterstützungen bleiben intakt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich der positive Gesamteindruck.
Die zuletzt aufgetretenen Korrekturen konnten jeweils im Bereich der SMA20 (52.661 Punkte) beziehungsweise der SMA50 (52.324 Punkte) aufgefangen werden. Beide gleitenden Durchschnitte haben sich als belastbare Unterstützungen etabliert.
Solange der Dow Jones oberhalb der SMA20 notiert, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Selbst eine Ausdehnung der Gewinnmitnahmen bis zur SMA50 würde das positive Gesamtbild zunächst nicht wesentlich verändern.
Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 könnte dagegen erste technische Schwächesignale erzeugen.
Einordnung 4-Stunden-Chart: Bullisch
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 53.092 Punkte
- 53.308 Punkte
- 53.650 Punkte
- 54.037 Punkte
- 54.166 Punkte
Unterstützungen
- 52.913 Punkte
- 52.894 Punkte
- 52.661 bis 52.655 Punkte
- 52.502 Punkte
- 52.415 Punkte
- 52.388 bis 52.324 Punkte
- 52.261 Punkte
- 52.117 Punkte
- 51.987 Punkte
- 51.878 Punkte
- 51.712 Punkte
- 51.500 Punkte
- 51.373 Punkte
- 51.205 Punkte
- 50.843 bis 50.831 Punkte
- 50.730 Punkte
Dow Jones Prognose: Long-Szenario
Gelingt es den Käufern, den Index oberhalb von 52.936 Punkten zu etablieren, dürfte zunächst erneut das Rekordhoch in den Fokus rücken.
Darüber könnten weitere Kursziele folgen:
- 53.005 bis 53.026 Punkte
- 53.065 bis 53.120 Punkte
- 53.164 bis 53.214 Punkte
- 53.309 bis 53.356 Punkte
- 53.396 bis 53.465 Punkte
- 53.509 bis 53.581 Punkte
- 53.606 bis 53.668 Punkte
- 53.689 bis 53.743 Punkte
Dow Jones Prognose: Short-Szenario
Scheitert der Dow Jones dagegen an der Zone um 52.936 Punkte, könnte zunächst eine technische Konsolidierung einsetzen.
Erste Abwärtsziele liegen im Bereich von:
- 52.918 bis 52.875 Punkte
- 52.855 bis 52.815 Punkte
- 52.795 bis 52.726 Punkte
- 52.707 bis 52.626 Punkte
Unterhalb von 52.626 Punkten würden anschließend folgende Unterstützungen in den Fokus rücken:
- 52.608 bis 52.561 Punkte
- 52.540 bis 52.499 Punkte
- 52.479 bis 52.413 Punkte
- 52.388 bis 52.318 Punkte
- 52.298 bis 52.222 Punkte
- 52.195 bis 52.132 Punkte
Erwartete Entwicklung für KW 28/2026
Die technische Gesamtlage bleibt eindeutig positiv. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren weiterhin die Aufwärtssignale.
Solange der Dow Jones oberhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien notiert, bleiben neue Höchststände das wahrscheinlichere Szenario. Nach der starken Rally sind kurzfristige Gewinnmitnahmen zwar jederzeit möglich, bislang zeigen diese jedoch keinen Trendwechsel an.
Übergeordnete Erwartung für die kommenden fünf Handelstage: Seitwärts bis aufwärts
Erwartete Wochenrange
|Erwartung
|Punkte
|Erwartetes Hoch
|53.356 bis 53.629
|Erwartetes Tief
|52.370 bis 52.516
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Dow Jones Prognose
Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?
Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt positiv. Nach dem neuen Allzeithoch spricht die Charttechnik weiterhin für steigende Kurse, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden.
Welche Marken sind beim Dow Jones aktuell besonders wichtig?
Auf der Oberseite stehen 53.092, 53.308 und 53.650 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 52.913 Punkten sowie im Bereich der SMA20 und SMA50.
Ist der Dow Jones aktuell bullisch oder bärisch?
Sowohl der Tageschart als auch der 4-Stunden-Chart liefern derzeit ein bullisches Signal. Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft.
Welche Wochenrange wird für den Dow Jones erwartet?
Für die KW 28/2026 wird eine Handelsspanne zwischen 52.370 und 53.629 Punkten erwartet.
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Kursdaten und Charts aus xStation5.
DAX Verlierer: Infinieon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
DAX Gewinner am Freitag: E.ON 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 06.07.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Freitag, 06.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.