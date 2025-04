Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 07.04.25 🔴 Wall Street im Sinkflug, Dow deutlich unter 40.000

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 15 / 2025¬†(07.04.2025 - 11.04.2025)

R√ľckblick: (31.03.2025 - 04.04.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 41.683 Punkten. Der Index notierte damit 919 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 27 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag gab der Index zun√§chst moderat nach, konnte sich nachfolgend aber wieder etwas erholen. Bis Mittwoch lief der Dow Jones in einer engen Box seitw√§rts. Nach Handelsschluss am Mittwoch stellte sich deutliche Vola ein, der Dow Jones gab bis zum Wochenschluss sukzessive nach. Es stellten sich zwar einige Erholungen ein, diese waren zum einen √ľberschaubar, zum anderen wurde diese nachfolgend direkt wieder abverkauft. Der Dow Jones ging am Freitag im Bereich seines Wochentiefs, bei 38.528 Punkten aus dem Wochenhandel.¬†

Zu Wochenbeginn hat der Index weiter deutlich nachgegeben. 

Das Wochenhoch wurde unter dem Niveau der Vorwoche festgestellt, das Wochentief wurde ebenfalls unter der Marke der Woche zuvor, als auch unter der 39.000 Punkte-Marke formatiert. Die Wochenrange war eine der höchsten der letzten Jahre, das gleich trifft auf die Wochenverlust zu.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 42.414/16 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 42.440/42 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 40.998/96 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†40.980/78 Punkten.¬†¬†¬†

Dow Jones Widerstände

37.555

37.873

37.949/98

38.311

38.867

39.014

39.247

39.575

39.762

39.827

39.905

40.171

40.467/75

40.758

41.216

Dow Jones Unterst√ľtzungen

37.114

36.401

35.815

35.505

34.719

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Dow Jones hat in den letzten drei Handelstagen massiv an Wert verloren. Nachdem er sich zu Beginn der letzten Handelswoche noch erholen konnte, ging es zur Wochenmitte steil abwärts. Zu Beginn dieser Handelswoche ist er mit einem GAP down unter die 38.000 Punkte-Marke gefallen. 

Das Tageschart hat sich innerhalb von wenigen Handelstagen massiv eingetr√ľbt. Der Index hat im Rahmen der andauernden Schw√§che seit Mittwochabend zu B√∂rsenschluss bis zum Wochenbeginn aktuell √ľber 5.000 Punkte verloren.¬†

Solange der Index per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 41.581 Punkten) notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 35.561 Punkte und √ľbergeordnet die 33.912 Punkte sein.

Sollten sich in den kommenden Handelstagen Erholungen einstellen, so k√∂nnte es zun√§chst in Richtung des GAP close (38.471 Punkte) bzw. des 100 % Retracement gehen. Sollte sich der Dow Jones im Rahmen von weiteren Entlastungsbewegungen verbindlich √ľber dem 78,6 % Retracement festsetzen k√∂nnen, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass sich weitere Erholungen in Richtung des 31,8 % Retracement einstellen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†b√§risch

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Index zur Wochenmitte der letzten Handelswoche noch √ľber der¬†SMA20 (aktuell bei 40.475 Punkten) notierte. Im Sp√§thandel am Mittwoch erreichte der Index mit einem Kerzendocht die SMA200 (aktuell bei 42.431 Punkten). Von hier aus ging es nachfolgend einige Stockwerke tiefer.¬†

Auch das 4h Chart ist bärisch zu interpretieren. Solange der Dow Jones unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen und die Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben. 

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten Entlastungsbewegungen zun√§chst das offene GAP schlie√üen, bzw. bis an das 100 % Retracement laufen. Gelingt es den Bullen den Dow Jones √ľber dem 100 % Retracement zu stabilisieren, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erholungen weiter fortsetzen k√∂nnten. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten dann das 78,6 % Retracement bzw. die SMA20 sein.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: ¬†Das Tageschart ist uneingeschr√§nkt b√§risch zu interpretieren. Entspannen w√ľrde es sich erst wieder, wenn die Bullen es schaffen, den Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu etablieren.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 36.981 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 37.012/14, bei 37.041/43, bei 37.065/67, bei 37.091/93, bei 37.121/23, bei 37.145/47, bei 37.169/71, bei 37.195/97, bei 37.222/24, bei 37.246/48, bei 37.270/72, bei 37.298/300, bei 37.331/33 und dann bei 37.359/61 Punkten erreichen. √úber der 37.359/61 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 37.385/87, bei 37.415/17, bei 37.444/46, bei 37.469/71, bei 37.492/94, bei 37.517/19, bei 37.540/42, bei 37.565/67, bei 37.591/93, bei 37.614/16, bei 37.635/37, bei 37.659/61 bzw. bei 37.688/90 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 36.981 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 36.959/57, bei 36.938/36, bei 36.913/11, bei 36.885/83, bei 36.865/63, bei 36.840/38, bei 36.812/10, bei 36.785/83, bei 36.861/59, bei 36.835/33, bei 36.809/07, bei 36.780/78, bei 36.755/53, bei 36.731/29 und dann bei 36.705/03 Punkten gehen. Unter der 36.705/03 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 36.679/77, bei 36.658/56, bei 36.635/33, bei 36.610/08, bei 36.583/81, bei 36.560/58, bei 36.535/33, bei 36.511/09, bei 36.488/86, bei 36.460/58, bei 36.441/39, bei 36.413/11, bei 36.385/83, bei 36.363/61, bei 36.335/33, bei 36.315/13, bei 36.290/88, bei 36.261/59 bzw. bei 36.239/37 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 15 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

