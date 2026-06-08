Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 24 2026 - Neue Rekordhochs oder Korrektur?

Die vergangene Handelswoche verlief für den Dow Jones zunächst freundlich. Nach einem Start bei 51.104 Punkten konnten die Käufer den Index im Wochenverlauf schrittweise nach oben treiben. Besonders zur Wochenmitte gewann die Aufwärtsbewegung deutlich an Dynamik. Am Freitag markierte der US-Leitindex schließlich ein neues Allzeithoch bei 51.802 Punkten.

Die Euphorie hielt jedoch nicht lange an. Direkt nach dem Erreichen des Rekordhochs setzten umfangreiche Gewinnmitnahmen ein. Der Dow Jones verlor im weiteren Handelsverlauf deutlich an Wert und beendete die Woche bei 50.923 Punkten. Aus Sicht der Börse Aktuell bleibt damit festzuhalten: Trotz des Rücksetzers befindet sich der Dow Jones weiterhin in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

Langfristiger Aufwärtstrend bleibt intakt: Trotz der Gewinnmitnahmen nach dem neuen Allzeithoch bei 51.802 Punkten notiert der Dow Jones weiterhin oberhalb der SMA20 im Tageschart. Solange diese Unterstützung hält, bleiben neue Höchststände möglich.

Trotz der Gewinnmitnahmen nach dem neuen Allzeithoch bei 51.802 Punkten notiert der Dow Jones weiterhin oberhalb der SMA20 im Tageschart. Solange diese Unterstützung hält, bleiben neue Höchststände möglich. Kurzfristig hat sich das Chartbild eingetrübt: Der Rückfall unter die SMA20 und SMA50 im 4-Stunden-Chart erhöht das Risiko weiterer Konsolidierungen. Besonders die Zone um 50.500 bis 50.000 Punkte sollte in den kommenden Handelstagen beobachtet werden.

Der Rückfall unter die SMA20 und SMA50 im 4-Stunden-Chart erhöht das Risiko weiterer Konsolidierungen. Besonders die Zone um 50.500 bis 50.000 Punkte sollte in den kommenden Handelstagen beobachtet werden. Leichter Vorteil für die Bullen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% bleibt das bullische Szenario leicht favorisiert. Ein nachhaltiger Anstieg über das bisherige Rekordhoch könnte den Weg in Richtung 52.000 Punkte und darüber hinaus freimachen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Börse Aktuell: Technische Einordnung des Dow Jones

Das Wochenhoch und das Wochentief lagen über den entsprechenden Marken der Vorwoche. Dennoch schloss der Index mit einem Wochenverlust von 148 Punkten.

Die Handelsrange betrug 1.033 Punkte und lag damit unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt von 1.492 Punkten.

Dow Jones Widerstände

51.011 Punkte

51.172 Punkte

51.334 Punkte

51.636 Punkte

51.967 Punkte

52.222 Punkte

Dow Jones Unterstützungen

50.677 bis 50.628 Punkte

50.510 Punkte

50.437 Punkte

50.288 Punkte

50.143 Punkte

50.031 Punkte

49.756 Punkte

49.692 bis 49.616 Punkte

49.505 Punkte

49.353 Punkte

Dow Jones Prognose: Tageschart bleibt bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart hat der Dow Jones trotz des Rücksetzers weiterhin ein konstruktives Chartbild.

Der Index notiert nach wie vor oberhalb der SMA20, die aktuell bei 50.510 Punkten verläuft. Solange diese wichtige Durchschnittslinie auf Tagesschlussbasis verteidigt werden kann, bleiben die Chancen auf weitere Kursanstiege erhalten.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite

51.950 bis 51.970 Punkte

52.145 bis 52.160 Punkte

Sollte der Dow Jones dagegen nachhaltig unter die SMA20 fallen, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich eintrüben.

Dow Jones Prognose Tageschart: Bullisch

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Dow Jones Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Kurzfristig hat sich das Chartbild etwas verschlechtert. Der Dow Jones fiel zum Wochenschluss sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 im 4-Stunden-Chart. Dadurch erhöht sich das Risiko weiterer Rücksetzer. Die nächste wichtige Unterstützung auf der Unterseite stellt die SMA200 bei aktuell 50.011 Punkten dar. Diese Durchschnittslinie könnte in den kommenden Handelstagen erneut in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Für eine nachhaltige Verbesserung des kurzfristigen Chartbildes müsste der Index zunächst die SMA50 und anschließend die SMA20 zurückerobern.

Dow Jones Prognose 4h-Chart: Neutral

Börse Aktuell: Wahrscheinlichkeit der Szenarien

Auf Basis des aktuellen Marktsetups ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55%

Bearishes Szenario: 45%

Damit behalten die Käufer aktuell einen leichten Vorteil, auch wenn die Dynamik zuletzt nachgelassen hat.

Dow Jones Prognose für die KW 24/2026

Bullisches Szenario

Kann sich der Dow Jones über der Marke von 50.712 Punkten behaupten, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich. In diesem Fall könnten die Bereiche um 51.140 Punkte, 51.334 Punkte sowie 51.570 Punkte in den Fokus rücken.

Ein nachhaltiger Ausbruch über das bisherige Allzeithoch würde die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Rally deutlich erhöhen.

Bearishes Szenario

Fällt der Dow Jones dagegen unter 50.712 Punkte zurück, könnten die Verkäufer zunächst die Bereiche um 50.510 Punkte und anschließend 50.328 Punkte ansteuern.

Unterhalb dieser Unterstützungen würden auch Kursziele im Bereich von 50.000 Punkten sowie darunter wieder realistisch.

Börse Aktuell: Erwartete Wochenrange für KW 24/2026

Erwartete Marke Von Bis Wochenhoch 51.160 51.528 Wochentief 50.308 50.096

Fazit zur Dow Jones Prognose

Die Dow Jones Prognose bleibt trotz des Rücksetzers insgesamt positiv. Solange die SMA20 im Tageschart verteidigt wird, bestehen weiterhin Chancen auf neue Rekordstände. Kurzfristig hat sich das Bild jedoch eingetrübt, weshalb insbesondere die Unterstützungszone um 50.500 Punkte genau beobachtet werden sollte.

Für Anleger, die sich für die Börse Aktuell interessieren, dürfte die Handelswoche 24/2026 richtungsweisend werden. Ein Anstieg über das jüngste Allzeithoch könnte den Weg in Richtung 52.000 Punkte und darüber hinaus freimachen.

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FAQ zur Dow Jones Prognose - Optimiert für Featured Snippets

Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt leicht positiv. Solange der Index im Tageschart oberhalb der SMA20 bei rund 50.510 Punkten notiert, bestehen Chancen auf neue Allzeithochs und einen Anstieg in Richtung 52.000 Punkte.

Ist der Dow Jones derzeit bullish oder bearish?

Das übergeordnete Chartbild ist weiterhin bullish. Kurzfristig hat sich die Lage durch den Rückfall unter die SMA20 und SMA50 im 4-Stunden-Chart zwar eingetrübt, insgesamt überwiegen jedoch weiterhin die positiven Signale.

Welche Unterstützungen sind beim Dow Jones aktuell wichtig?

Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 50.677 Punkten, 50.510 Punkten sowie im Bereich der SMA200 bei rund 50.011 Punkten. Diese Marken könnten bei weiteren Rücksetzern als wichtige Stabilisierungspunkte dienen.

Welche Widerstände muss der Dow Jones überwinden?

Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 51.172 Punkten, 51.334 Punkten und dem bisherigen Allzeithoch bei 51.802 Punkten. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Kann der Dow Jones neue Rekordhochs erreichen?

Ja. Solange die SMA20 im Tageschart verteidigt wird und sich die Marktstimmung nicht deutlich verschlechtert, bleiben neue Rekordhochs oberhalb von 51.802 Punkten ein realistisches Szenario.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Auf Basis der aktuellen technischen Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 55%. Die Wahrscheinlichkeit eines bearischen Szenarios wird aktuell mit 45% bewertet.

Welche Wochenrange wird für den Dow Jones erwartet?

Für die Handelswoche 24/2026 wird eine Handelsspanne zwischen etwa 50.100 Punkten und 51.530 Punkten erwartet. Die Prognose deutet damit auf eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Entwicklung hin.

Worauf sollten Anleger beim Dow Jones aktuell achten?

Anleger sollten insbesondere die SMA20 im Tageschart, die Unterstützung bei 50.510 Punkten sowie das Allzeithoch bei 51.802 Punkten im Blick behalten. Diese Marken dürften die weitere Richtung des Marktes maßgeblich bestimmen.