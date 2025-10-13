US-China-Konflikt: Bessent warnt vor härterem Kurs – Märkte reagieren nervös

Das Wichtigste in Kürze Warnung vor Eskalation

US-China-Spannungen belasten Märkte: Bessent warnt vor „aggressiveren Maßnahmen“ 💬 Einleitung Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich zum Wochenbeginn spürbar abgekühlt. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Vereinigten Staaten hätten „aggressiv auf Chinas neue Exportbeschränkungen reagiert“. Während bislang keine konkreten Gegenmaßnahmen beschlossen wurden, ließ Bessent die Möglichkeit offen, „bei Bedarf härter zu reagieren“. Die Märkte reagierten verhalten: Nach den zunächst positiven Impulsen der letzten Tage setzten Gewinnmitnahmen ein, und sowohl US- als auch chinesische Futures gaben im Tagesverlauf nach. 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Warnung vor Eskalation: Bessent schließt schärfere Gegenmaßnahmen gegenüber China nicht aus, betont aber gleichzeitig den Wunsch nach Dialog. 2️⃣ Gemischte Signale: Trotz diplomatischer Töne bleibt der Konflikt ungelöst. Investoren sehen die Lage weiterhin angespannt, auch vor dem geplanten Trump–Xi-Treffen später im Monat. 3️⃣ Shutdown-Belastung: Der anhaltende US-Regierungsstillstand beginnt, die wirtschaftliche Aktivität spürbar zu beeinträchtigen – ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor für die Märkte. 🌏 Marktreaktion & Einschätzung Bessents Äußerungen trafen auf ein ohnehin fragiles Marktumfeld. Anleger hatten gehofft, dass der bevorstehende Dialog zwischen Washington und Peking zu einer raschen Deeskalation führen könnte. Doch Bessents vorsichtiger Tonfall machte deutlich:

👉 Ein Durchbruch ist vor dem 1. November unwahrscheinlich. Der Finanzminister verwies auf Unterstützung durch Verbündete wie Indien und zeigte sich optimistisch, dass die Spannungen durch Diplomatie entschärft werden könnten. Dennoch bleibt der Hinweis auf mögliche „aggressivere“ Schritte ein Warnsignal für Investoren. Nach seinen Aussagen gaben sowohl US-Aktienfutures als auch chinesische Indexkontrakte einen Teil ihrer Tagesgewinne wieder ab. Besonders empfindlich reagierten Technologie- und Exportwerte, die stark von internationalen Lieferketten abhängen. 📊 Wirtschaftlicher Hintergrund Die wirtschaftlichen Folgen des US-Government Shutdowns werden laut Bessent zunehmend spürbar. Verzögerungen bei öffentlichen Projekten und Datenveröffentlichungen hemmen die Planungssicherheit.

Ökonomen warnen vor einem potenziellen Wachstumsdämpfer im vierten Quartal.

Die Kombination aus innenpolitischer Unsicherheit und geopolitischen Spannungen sorgt damit für ein zunehmend volatiles Marktumfeld. 🧠 Fazit Die Märkte bleiben in Alarmbereitschaft: Scott Bessents Aussagen verdeutlichen, dass die US-China-Beziehungen weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Diplomatie und Eskalation balancieren.

S&P 500 Chart (M15) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

