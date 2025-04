Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 14.04.25 🔴 Wall Street im Sinkflug, Dow deutlich unter 40.000

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 16 / 2025¬†(14.04.2025 - 17.04.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

R√ľckblick: (07.04.2025 - 11.04.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 37.421 Punkten. Der Index notierte damit 4.262 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 1.107 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag formatierte der Index gleich das Wochentief. Es ging etwas aufw√§rts, am Nachmittag stellte sich eine gr√∂√üere Vola ein. Den Bullen gelang es den Dow Jones bis Dienstagnachmittag sukzessive weiter aufw√§rtszuschieben. Die gesamten Gewinne wurden nachfolgend aber wieder abgegeben. Es ging bis Mittwochmorgen abw√§rts, wobei das Wochentief nicht ganz erreicht wurde. Am Mittwochnachmittag stellte sich zun√§chst eine moderate, am Abend eine dynamische Erholung ein. Es ging im Zuge dessen bis knapp √ľber die 41.000 Punkte-Marke. Nachfolgend wurden Teile der Gewinne wieder mitgenommen. Am Donnerstagabend konnte sich der Dow Jones stabilisieren und wieder etwas erholen. Es ging zun√§chst in den Bereich der 39.600/40.000 Punkte. Die 40.000 Punkte-Marke konnte der Index erst am Freitagabend √ľberwinden und √ľber dieser Marke aus dem Wochenhandel gehen. Der Dow Jones ging bei 40.391 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn konnte sich der Dow Jones weiter erholen.

Das Wochenhoch wurde zwar √ľber der 41.000 Punkte-Marke festgestellt, es lag aber deutlich unter der Marke der Vorwoche. Das Wochentief wurde ebenfalls deutlich unter dem Level der Woche zuvor formatiert. Nach einem gro√üen Wochenverlust in der Vorwoche konnte in der abgelaufenen Handelswoche ein deutlicher Wochengewinn ausgewiesen werden. Die Range hatte fast die gleiche Gr√∂√üe wie die in der Woche zuvor.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 37.659/61 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 37.688/90 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 36.835/33 Punkte-Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†36.809/07 Punkten.¬†¬†¬†¬†¬†

Dow Jones Widerstände

40.598

40.711

40.964

41.227/81

41.523

41.750

41.833

42.029 

42.450

42.534

Dow Jones Unterst√ľtzungen

40.471

40.315 

40.103 

39.993/01 

39.879/36

39.725

39.646

39.475

38.710

38.516

38.278

38.139

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Zu Wochenbeginn hat die Schw√§che zun√§chst angehalten. Der Index hat lange gebraucht, um sich zu erholen. Zur Wochenmitte gelang dies; nach einem R√ľcksetzer konnte der Dow Jones sich √ľber der 40.000 Punkte-Marke festsetzen.¬†

Das Tageschart ist aber, trotz der Erholungen, b√§risch zu interpretieren. Solange der Dow Jones per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 41.281 Punkten) notiert, solange k√∂nnten sich jederzeit neue R√ľcksetzer einstellen. Diese haben die Perspektive zun√§chst bis an das 100 % Retracement zu laufen, bzw. darunter an das Wochentief der Vorwoche.

Sollten die Bullen in der Lage sein, den Index weiter aufw√§rtszuschieben, so k√∂nnte es zun√§chst an das 61,8 % Retracement gehen. An diesem Retracement lief die Erholung am Donnerstag aus. Knapp dar√ľber verl√§uft aktuell die SMA20. Sollte der Dow Jones sich per Tagesschluss √ľber die SMA20 schieben und vor allem etablieren k√∂nnen so w√ľrde sich das Tageschart dann aufhellen, wenn es nach dem √úberwinden z√ľgig weiter aufw√§rts geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so besteht die Perspektive an das 50 % Retracement bzw. an die SMA50 (aktuell bei 42.450 Punkten) zu laufen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†neutral

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Index von der SMA200 (aktuell bei 41.750 Punkten) dynamisch und mit Momentum unter die SMA50 (aktuell bei 39.836 Punkten) als auch unter die SMA20 (aktuell bei 39.879 Punkten) gelaufen ist. Erst Mitte der letzten Handelswoche gelang es, sich wieder √ľber die SMA20 bzw. die SMA50 zu schieben. Die folgenden R√ľcksetzer, die unter die SMA50 gingen konnten sich im Bereich der SMA20 stabilisieren. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche hat der Index zun√§chst Probleme wieder √ľber die SMA50 zu laufen, konnte dies aber zum Wochenschluss abbilden.

Damit hat sich das Chartbild etwas entspannt. Wesentlich wird aber sein, dass der Dow Jones sich jetzt verbindlich √ľber der SMA50 etablieren kann. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es im Rahmen weiterer Entlastungsbewegungen aufw√§rts an das 61,8 % Retracement bzw. an die¬†SMA200 gehen.¬†

R√ľcksetzer haben die Chance sich im Bereich der SMA20 / SMA50 zu erholen. Die SMA50 war Ende der letzten Handelswoche eine harte Barriere, denkbar ist, dass es jetzt ein guter Support sein k√∂nnte. Das Chartbild w√ľrde sich wieder eintr√ľben, wenn der Dow Jones die SMA50 wieder aufgibt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: ¬†Das Tageschart ist nach wie vor b√§risch zu interpretieren. Entspannen w√ľrde es sich erst wieder, wenn die Bullen es schaffen, den Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu etablieren und direkt weiter aufw√§rtsschieben k√∂nnen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 40.596 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 40.612/14, bei 40.636/38, bei 40.655/57, bei 40.673/75, bei 40.693/95, bei 40.716/18, bei 40.737/39, bei 40.758/60, bei 40.783/85, bei 40.808/10, bei 40.831/33, bei 40.855/57, bei 40.883/85, bei 40.909/11, bei 40.936/38, bei 40.960/62, bei 40.987/89, bei 41.012/14, bei 41.030/32 und dann bei 41.055/57 Punkten anlaufen. √úber der 41.055/57 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.077/79, bei 41.098/100, bei 41.119/21, bei 41.144/46, bei 41.167/69, bei 41.185/87, bei 41.209/11, bei 41.225/27, bei 41.242/44, bei 41.269/71, bei 41.288/90, bei 41.311/13, bei 41.335/37, bei 41.355/57, bei 41.374/76, bei 41.396/98, bei 41.415/17, bei 41.433/35, bei 41.455/57 bzw. bei 41.480/82 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 40.596 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 40.578/76, bei 40.550/48, bei 40.528/26, bei 40.501/499, bei 40.478/76, bei 40.455/53, bei 40.433/31, bei 40.414/12, bei 40.388/86, bei 40.368/66, bei 40.347/45, bei 40.326/24, bei 40.305/03, bei 40.288/86, bei 40.262/60, bei 40.238/36 und dann bei 40.211/09 Punkten gehen. Unter der 40.211/09 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 40.184/82, bei 40.159/57, bei 40.137/35, bei 40.111/09, bei 40.088/86, bei 40.065/63, bei 40.040/38, bei 40.018/16, bei 39.995/93, bei 39.974/72, bei 39.949/47, bei 39.930/28, bei 39.911/09 bzw. bei 39.880/78 Punkten erreichen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 16 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: