Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 25 2026

Der Dow Jones hat sich nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase eindrucksvoll zurückgemeldet und die Handelswoche 24/2026 mit einem deutlichen Plus beendet. Im Fokus der Anleger steht damit erneut die Frage, ob der US-Leitindex in den kommenden Tagen weitere Rekordstände markieren kann. Unsere aktuelle Dow Jones Prognose beleuchtet die wichtigsten Kursmarken, charttechnischen Signale sowie die möglichen Szenarien für die Handelswoche 15.06.2026 bis 19.06.2026.

Rückblick: Dow Jones beendet die Vorwoche stark

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones startete bei 50.712 Punkten in die vergangene Handelswoche und notierte damit deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Nach einer zunächst richtungslosen Entwicklung geriet der Index bis Donnerstag unter Druck. Erst im Bereich wichtiger Unterstützungen setzte eine dynamische Erholung ein.

Diese Aufwärtsbewegung gewann zum Wochenschluss deutlich an Dynamik. Der Index überschritt die Marke von 51.000 Punkten und beendete die Woche bei 51.271 Punkten. Auch zum Wochenauftakt der neuen Handelswoche konnte der Dow Jones seine Gewinne weiter ausbauen und bewegt sich aktuell in unmittelbarer Nähe seines Allzeithochs.

Kennzahlen der Vorwoche

Kennzahl Wert Wochenhoch 51.481 Wochentief 49.982 Wochenschluss 51.271 Wochengewinn +348 Punkte Wochenrange 1.499 Punkte

Die Wochenrange lag leicht über dem Durchschnitt des laufenden Jahres von 1.433 Punkten.

Börse Aktuell: Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände

51.967 Punkte

52.222 Punkte

52.358 Punkte

52.515 Punkte

Unterstützungen

51.636 Punkte

51.484 Punkte

51.333 Punkte

51.252 bis 51.227 Punkte

50.995 Punkte

50.851 bis 50.800 Punkte

50.645 Punkte

50.316 Punkte

50.251 Punkte

50.147 Punkte

49.806 Punkte

49.794 bis 49.756 Punkte

49.616 Punkte

Dow Jones Prognose: Tageschart bleibt bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich weiterhin ein konstruktives Bild. Nach dem Rücksetzer unter die 20-Tage-Linie (SMA20) konnte sich der Dow Jones schnell zurück über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt schieben.

Die SMA20 verläuft aktuell bei rund 50.800 Punkten und fungierte in den vergangenen Wochen mehrfach als zuverlässige Unterstützung. Solange der Index per Tagesschluss oberhalb dieser Marke notiert, bleibt die übergeordnete Aufwärtstendenz intakt.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite

52.230 bis 52.250 Punkte

52.595 bis 52.610 Punkte

Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, dürfte die SMA20 zunächst die wichtigste Unterstützung darstellen.

Einschätzung Tageschart: Bullisch

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Dow Jones Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart überwiegen derzeit die positiven Signale. Der Dow Jones konnte sich nach dem Test der SMA200 bei aktuell 50.251 Punkten deutlich nach oben absetzen. Gleichzeitig wurde die SMA50 bei derzeit 50.995 Punkten erfolgreich zurückerobert.

Der Abstand zur SMA50 hat sich zuletzt deutlich ausgeweitet, was die Stärke des aktuellen Aufwärtstrends unterstreicht.

Für eine Fortsetzung der Rally sollte der Index oberhalb der SMA50 bleiben. Rücksetzer in diesen Bereich wären aus charttechnischer Sicht weiterhin als normale Konsolidierung innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends zu werten.

Einschätzung 4h-Chart: Bullisch

Dow Jones Prognose für die KW 25/2026

Bullishes Szenario

Gelingt es dem Dow Jones, sich dauerhaft über 51.805 Punkten zu etablieren, könnten die nächsten Kursziele bei:

52.000 Punkten

52.076 Punkten

52.224 Punkten

52.345 Punkten

52.520 Punkten

liegen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde die Wahrscheinlichkeit neuer Allzeithochs weiter erhöhen.

Bearishes Szenario

Kann sich der Index nicht über 51.805 Punkten halten, rücken zunächst folgende Unterstützungen in den Fokus:

51.565 Punkte

51.452 Punkte

51.328 Punkte

51.223 Punkte

51.130 Punkte

Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diese Marken würde das kurzfristig positive Chartbild eintrüben.

Erwartete Wochenrange KW 25/2026

Erwartung Von Bis Wochenhoch 52.036 52.347 Wochentief 51.495 51.176

Fazit: Börse Aktuell - Dow Jones bleibt auf Rekordkurs

Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt trotz der erhöhten Volatilität konstruktiv. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren weiterhin die bullischen Signale. Entscheidend bleibt, dass sich der Dow Jones oberhalb der SMA20 im Tageschart behaupten kann.

Für Anleger und Trader bleibt die Lage an der Börse aktuell spannend: Ein Ausbruch auf neue Rekordstände ist weiterhin möglich. Gleichzeitig sollten die genannten Unterstützungen aufmerksam beobachtet werden, da sie bei einer Korrektur wichtige Orientierungsmarken darstellen.

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FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse Aktuell

Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt überwiegend positiv. Der Index notiert in der Nähe seines Allzeithochs und zeigt sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart weiterhin eine bullische Struktur. Solange wichtige Unterstützungen halten, sind weitere Kursanstiege möglich.

Welche Marke ist beim Dow Jones aktuell besonders wichtig?

Die Marke von 51.805 Punkten gilt als zentrale Schlüsselzone. Kann sich der Dow Jones darüber etablieren, könnten die nächsten Kursziele im Bereich von 52.200 bis 52.500 Punkten liegen.

Welche Unterstützungen sollten Anleger beim Dow Jones beachten?

Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 51.636 Punkten, 51.484 Punkten sowie im Bereich von 50.995 bis 50.800 Punkten. Diese Zonen könnten bei Rücksetzern eine wichtige Rolle spielen.

Ist der Dow Jones aktuell bullish oder bearish?

Das aktuelle Chartbild ist bullish einzustufen. Der Index notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte und konnte zuletzt wichtige Widerstände überwinden. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die relevanten Unterstützungen würde das positive Szenario infrage stellen.

Welche Kursziele sind beim Dow Jones in dieser Woche möglich?

Auf der Oberseite liegen die nächsten relevanten Ziele bei 52.036 bis 52.347 Punkten. Bei anhaltender Kaufdynamik könnten sogar neue Rekordstände erreicht werden.

Welche Faktoren beeinflussen die aktuelle Entwicklung des Dow Jones?

Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen die US-Konjunkturdaten, Inflationszahlen, die Zinspolitik der US-Notenbank Fed sowie die Entwicklung der Unternehmensgewinne der im Dow Jones enthaltenen Unternehmen.

Was bedeutet die aktuelle Dow Jones Entwicklung für Anleger?

Die aktuelle Entwicklung spricht für einen weiterhin intakten Aufwärtstrend. Anleger sollten jedoch mögliche Rücksetzer einkalkulieren und wichtige Unterstützungszonen im Blick behalten, da diese Hinweise auf die weitere Trendrichtung liefern können.

Warum ist der Dow Jones für die Börse aktuell so wichtig?

Der Dow Jones zählt zu den bekanntesten Aktienindizes weltweit und gilt als wichtiger Indikator für die Stimmung an den US-Aktienmärkten. Seine Entwicklung beeinflusst häufig auch andere internationale Indizes und Märkte.