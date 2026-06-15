Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 25 2026

- Trend bleibt klar aufwärtsgerichtet
- 51.805 Punkte sind die Schlüsselmarke der Woche
- Unterstützungsbereich entscheidet über die Trendstabilität
- Trend bleibt klar aufwärtsgerichtet
- 51.805 Punkte sind die Schlüsselmarke der Woche
- Unterstützungsbereich entscheidet über die Trendstabilität
Der Dow Jones hat sich nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase eindrucksvoll zurückgemeldet und die Handelswoche 24/2026 mit einem deutlichen Plus beendet. Im Fokus der Anleger steht damit erneut die Frage, ob der US-Leitindex in den kommenden Tagen weitere Rekordstände markieren kann. Unsere aktuelle Dow Jones Prognose beleuchtet die wichtigsten Kursmarken, charttechnischen Signale sowie die möglichen Szenarien für die Handelswoche 15.06.2026 bis 19.06.2026.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell
- Trend bleibt klar aufwärtsgerichtet: Der Dow Jones notiert wieder nahe seines Allzeithochs. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 bei rund 50.800 Punkten bleibt, bleibt das übergeordnete Chartbild bullisch und weitere Rekordstände sind möglich.
- 51.805 Punkte sind die Schlüsselmarke der Woche: Ein nachhaltiger Anstieg über dieses Niveau könnte den Weg in Richtung 52.200 bis 52.500 Punkte freimachen. Scheitert der Index dort, steigt das Risiko einer kurzfristigen Konsolidierung.
- Unterstützungsbereich entscheidet über die Trendstabilität: Rücksetzer sollten sich idealerweise bereits im Bereich von 50.800 bis 51.000 Punkten stabilisieren. Erst ein deutlicher Bruch dieser Zone würde das positive technische Bild spürbar eintrüben.
Rückblick: Dow Jones beendet die Vorwoche stark
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Dow Jones startete bei 50.712 Punkten in die vergangene Handelswoche und notierte damit deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Nach einer zunächst richtungslosen Entwicklung geriet der Index bis Donnerstag unter Druck. Erst im Bereich wichtiger Unterstützungen setzte eine dynamische Erholung ein.
Diese Aufwärtsbewegung gewann zum Wochenschluss deutlich an Dynamik. Der Index überschritt die Marke von 51.000 Punkten und beendete die Woche bei 51.271 Punkten. Auch zum Wochenauftakt der neuen Handelswoche konnte der Dow Jones seine Gewinne weiter ausbauen und bewegt sich aktuell in unmittelbarer Nähe seines Allzeithochs.
Kennzahlen der Vorwoche
|Kennzahl
|Wert
|Wochenhoch
|51.481
|Wochentief
|49.982
|Wochenschluss
|51.271
|Wochengewinn
|+348 Punkte
|Wochenrange
|1.499 Punkte
Die Wochenrange lag leicht über dem Durchschnitt des laufenden Jahres von 1.433 Punkten.
Börse Aktuell: Wichtige Unterstützungen und Widerstände
Widerstände
- 51.967 Punkte
- 52.222 Punkte
- 52.358 Punkte
- 52.515 Punkte
Unterstützungen
- 51.636 Punkte
- 51.484 Punkte
- 51.333 Punkte
- 51.252 bis 51.227 Punkte
- 50.995 Punkte
- 50.851 bis 50.800 Punkte
- 50.645 Punkte
- 50.316 Punkte
- 50.251 Punkte
- 50.147 Punkte
- 49.806 Punkte
- 49.794 bis 49.756 Punkte
- 49.616 Punkte
Dow Jones Prognose: Tageschart bleibt bullisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich weiterhin ein konstruktives Bild. Nach dem Rücksetzer unter die 20-Tage-Linie (SMA20) konnte sich der Dow Jones schnell zurück über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt schieben.
Die SMA20 verläuft aktuell bei rund 50.800 Punkten und fungierte in den vergangenen Wochen mehrfach als zuverlässige Unterstützung. Solange der Index per Tagesschluss oberhalb dieser Marke notiert, bleibt die übergeordnete Aufwärtstendenz intakt.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite
- 52.230 bis 52.250 Punkte
- 52.595 bis 52.610 Punkte
Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, dürfte die SMA20 zunächst die wichtigste Unterstützung darstellen.
Einschätzung Tageschart: Bullisch
YouTube Trading Videos
Dow Jones Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart überwiegen derzeit die positiven Signale. Der Dow Jones konnte sich nach dem Test der SMA200 bei aktuell 50.251 Punkten deutlich nach oben absetzen. Gleichzeitig wurde die SMA50 bei derzeit 50.995 Punkten erfolgreich zurückerobert.
Der Abstand zur SMA50 hat sich zuletzt deutlich ausgeweitet, was die Stärke des aktuellen Aufwärtstrends unterstreicht.
Für eine Fortsetzung der Rally sollte der Index oberhalb der SMA50 bleiben. Rücksetzer in diesen Bereich wären aus charttechnischer Sicht weiterhin als normale Konsolidierung innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends zu werten.
Einschätzung 4h-Chart: Bullisch
Dow Jones Prognose für die KW 25/2026
Bullishes Szenario
Gelingt es dem Dow Jones, sich dauerhaft über 51.805 Punkten zu etablieren, könnten die nächsten Kursziele bei:
- 52.000 Punkten
- 52.076 Punkten
- 52.224 Punkten
- 52.345 Punkten
- 52.520 Punkten
liegen.
Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde die Wahrscheinlichkeit neuer Allzeithochs weiter erhöhen.
Bearishes Szenario
Kann sich der Index nicht über 51.805 Punkten halten, rücken zunächst folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 51.565 Punkte
- 51.452 Punkte
- 51.328 Punkte
- 51.223 Punkte
- 51.130 Punkte
Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diese Marken würde das kurzfristig positive Chartbild eintrüben.
Erwartete Wochenrange KW 25/2026
|Erwartung
|Von
|Bis
|Wochenhoch
|52.036
|52.347
|Wochentief
|51.495
|51.176
Fazit: Börse Aktuell - Dow Jones bleibt auf Rekordkurs
Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt trotz der erhöhten Volatilität konstruktiv. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren weiterhin die bullischen Signale. Entscheidend bleibt, dass sich der Dow Jones oberhalb der SMA20 im Tageschart behaupten kann.
Für Anleger und Trader bleibt die Lage an der Börse aktuell spannend: Ein Ausbruch auf neue Rekordstände ist weiterhin möglich. Gleichzeitig sollten die genannten Unterstützungen aufmerksam beobachtet werden, da sie bei einer Korrektur wichtige Orientierungsmarken darstellen.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse Aktuell
Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?
Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt überwiegend positiv. Der Index notiert in der Nähe seines Allzeithochs und zeigt sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart weiterhin eine bullische Struktur. Solange wichtige Unterstützungen halten, sind weitere Kursanstiege möglich.
Welche Marke ist beim Dow Jones aktuell besonders wichtig?
Die Marke von 51.805 Punkten gilt als zentrale Schlüsselzone. Kann sich der Dow Jones darüber etablieren, könnten die nächsten Kursziele im Bereich von 52.200 bis 52.500 Punkten liegen.
Welche Unterstützungen sollten Anleger beim Dow Jones beachten?
Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 51.636 Punkten, 51.484 Punkten sowie im Bereich von 50.995 bis 50.800 Punkten. Diese Zonen könnten bei Rücksetzern eine wichtige Rolle spielen.
Ist der Dow Jones aktuell bullish oder bearish?
Das aktuelle Chartbild ist bullish einzustufen. Der Index notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte und konnte zuletzt wichtige Widerstände überwinden. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die relevanten Unterstützungen würde das positive Szenario infrage stellen.
Welche Kursziele sind beim Dow Jones in dieser Woche möglich?
Auf der Oberseite liegen die nächsten relevanten Ziele bei 52.036 bis 52.347 Punkten. Bei anhaltender Kaufdynamik könnten sogar neue Rekordstände erreicht werden.
Welche Faktoren beeinflussen die aktuelle Entwicklung des Dow Jones?
Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen die US-Konjunkturdaten, Inflationszahlen, die Zinspolitik der US-Notenbank Fed sowie die Entwicklung der Unternehmensgewinne der im Dow Jones enthaltenen Unternehmen.
Was bedeutet die aktuelle Dow Jones Entwicklung für Anleger?
Die aktuelle Entwicklung spricht für einen weiterhin intakten Aufwärtstrend. Anleger sollten jedoch mögliche Rücksetzer einkalkulieren und wichtige Unterstützungszonen im Blick behalten, da diese Hinweise auf die weitere Trendrichtung liefern können.
Warum ist der Dow Jones für die Börse aktuell so wichtig?
Der Dow Jones zählt zu den bekanntesten Aktienindizes weltweit und gilt als wichtiger Indikator für die Stimmung an den US-Aktienmärkten. Seine Entwicklung beeinflusst häufig auch andere internationale Indizes und Märkte.
Adobe Aktie: CFO-Rücktritt überschattet KI-Wachstum – Jetzt antizyklisch Aktien kaufen? 🎨
DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Freitag: Deutsche Bank Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
CHART des Tages 🔴EU50 Index – Europäische Indizes auf neuen Höchstständen (15.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.