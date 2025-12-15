Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 15.12.25 🔴 Überblick für KW 51

Der Dow Jones zeigt sich weiterhin in beeindruckender Verfassung. In der vergangenen Handelswoche konnte der US-Leitindex ein neues Allzeithoch knapp unter der 49.000-Punkte-Marke markieren und den dritten Wochengewinn in Folge verbuchen. Damit bestätigt sich die robuste Marktverfassung, die aktuell die Börse aktuell prägt.

In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die Kursentwicklung, die charttechnische Lage sowie die Perspektive für die laufende Handelswoche.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🚀 Key Takeaways

📈 1. Börse aktuell: Dow Jones mit neuem Rekord und drittem Wochengewinn

Der Dow Jones startete die vergangene Woche bei 47.972 Punkten und konnte sich im Wochenverlauf deutlich nach oben arbeiten:

Neues Allzeithoch knapp unter 49.000 Punkten

Wochenschluss bei 48.528 Punkten

Dritter Wochengewinn in Folge

27 Gewinnwochen in 2025

Die Wochenrange lag mit 1.491 Punkten klar über der Vorwoche und auch über dem Jahresdurchschnitt – ein Zeichen für zunehmende Marktaktivität. Trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer blieb die übergeordnete Struktur klar positiv.

📊 2. Charttechnik: Tages- und 4h-Chart bleiben klar bullisch

🔍 Tageschart

Etablierung über der SMA20 (47.435 Punkte)

Aufwärtsstruktur bleibt intakt

Oberhalb der SMA20 besteht weiteres Potenzial in Richtung: 49.180 / 49.220 Punkte 49.450 / 49.480 Punkte



Rücksetzer könnten sich idealerweise bereits im Bereich der SMA20 stabilisieren. Erst ein Tagesschluss unter der SMA50 würde das bullische Bild eintrüben.

⏱️ 4-Stunden-Chart

Zwischenzeitlicher Rückfall unter SMA20 wurde aufgefangen

Stabilisierung im Bereich der SMA50 (48.041 Punkte)

Rückeroberung der SMA20 bestätigt erneute Stärke

➡️ Auch kurzfristig bleibt der Dow Jones technisch bullisch.

🎯 3. Ausblick: Seitwärts bis aufwärts – Schlüsselmarken im Fokus

Für die laufende Handelswoche ergibt sich folgendes Bild:

🟢 Bullisches Szenario

Hält sich der Dow Jones über 48.679 Punkten, sind weitere Anstiege möglich in Richtung:

48.929

49.072

darüber hinaus 49.180+ Punkte

🔴 Bärisches Szenario

Scheitert der Index an der genannten Zone, könnten Rücksetzer bis:

48.410

48.070 / 48.041 (SMA50)

darunter bis in den Bereich 47.900–47.780 Punkte folgen

Die Wahrscheinlichkeit laut Setup:

Bullisch: 60 %

Bärisch: 40 %

Die erwartete Wochentendenz bleibt: seitwärts bis aufwärts.

Chartcheck – Dow Jones Prognose Daily

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📌 Fazit: Dow Jones treibt die Börse aktuell weiter an

Der Dow Jones bleibt der Stabilitätsanker an der Börse aktuell. Neue Rekordstände, ein intaktes charttechnisches Bild und eine positive Marktstruktur sprechen weiterhin für die Bullen. Rücksetzer erscheinen derzeit eher als technische Konsolidierungen innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends.

🟢 Chancen

Neues Allzeithoch bestätigt Stärke

Intakter Aufwärtstrend im Tages- und 4h-Chart

Hohe Wahrscheinlichkeit für weitere Hochs

Starke Marktbreite

🔴 Risiken

Gewinnmitnahmen nach Rekordlauf

Rückfall unter SMA20 würde Momentum bremsen

Erhöhte Volatilität bei Makro- oder Zinsüberraschungen

Fazit:

Solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt der übergeordnete Ausblick klar positiv. Die Börse aktuell wird damit weiterhin von der Stärke des US-Leitindex getragen.

Chartcheck – Dow Jones Prognose 4-Stunden

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Dow Jones Prognose & Börse aktuell

Was ist der Dow Jones?

Der Dow Jones Industrial Average ist ein US-Aktienindex, der die Kursentwicklung von 30 großen, börsennotierten US-Unternehmen aus verschiedenen Branchen abbildet.

Warum ist der Dow Jones aktuell so stark?

Der Dow Jones profitiert aktuell von stabilen Unternehmensgewinnen, sinkenden Zinserwartungen und einer robusten US-Wirtschaft, was die Börse aktuell stützt.

Wie wird der Dow Jones berechnet?

Der Dow Jones ist ein kursgewichteter Index. Unternehmen mit höheren Aktienkursen haben einen stärkeren Einfluss auf die Indexentwicklung.

Welche Unternehmen sind im Dow Jones enthalten?

Der Index umfasst 30 US-Blue-Chip-Unternehmen, darunter Apple, Microsoft, Boeing, Johnson & Johnson, Coca-Cola und Goldman Sachs.

Ist der Dow Jones ein guter Indikator für die Börse aktuell?

Ja, der Dow Jones gilt als wichtiger Stimmungsindikator für die US-Börse, spiegelt jedoch vor allem die Entwicklung etablierter Industrie- und Großunternehmen wider.

Welche Faktoren beeinflussen den Dow Jones besonders stark?

• US-Zinspolitik der FED

• Konjunkturdaten aus den USA

• Unternehmensgewinne

• Inflation & Arbeitsmarktdaten

• Politische Entscheidungen

Ist der Dow Jones für langfristige Anleger geeignet?

Der Dow Jones eignet sich besonders für langfristige Anleger, die auf stabile, etablierte Unternehmen setzen und weniger Volatilität als bei Technologieindizes suchen.

Welche Risiken gibt es beim Dow Jones?

• Hohe Gewichtung einzelner Aktien

• Kursgewichtete Berechnung

• Weniger Technologie-Exposure als Nasdaq

• Anfälligkeit für makroökonomische Schocks

Wie kann man in den Dow Jones investieren?

Anleger können über ETFs, Indexfonds, CFDs oder Zertifikate in den Dow Jones investieren – je nach Risikoprofil und Anlagehorizont.

Was bedeutet ein neues Allzeithoch im Dow Jones?

Ein neues Allzeithoch signalisiert Stärke und Optimismus an der Börse aktuell, erhöht jedoch auch die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen.