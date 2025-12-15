Das Wichtigste in Kürze USDJPY unter wichtigen EMAs

BoJ-Zinserhöhung nahezu eingepreist

Starke Fundamentaldaten aus Japan

Trading Idee im Forex Trading: USDJPY Short rückt in den Fokus 💱📉 Im Forex Trading zeichnet sich aktuell eine interessante Trading Idee beim Währungspaar USDJPY ab. Nach mehreren Monaten der Yen-Schwäche mehren sich nun die Anzeichen für eine Trendwende. Technische Signale, steigende Zinserwartungen in Japan und eine deutliche Verbesserung der Unternehmensstimmung sprechen für eine stärkere japanische Währung – und damit für fallende USDJPY-Kurse. ► USDJPY WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY Key Takeaways 🔑 USDJPY unter wichtigen EMAs – erstes technisches Verkaufssignal. BoJ-Zinserhöhung nahezu eingepreist – 94,8 % Wahrscheinlichkeit laut OIS-Markt. Starke Fundamentaldaten aus Japan stützen den Yen und das Short-Szenario. Faktenlage: Technische & fundamentale Signale verdichten sich 📊⚙️ 🔍 Technische Ausgangslage USDJPY ist unter die 10-Tage-EMA (gelb) und 30-Tage-EMA (hellviolett) gefallen

kurzfristiges Momentum kippt zugunsten des Yen 🏦 Zinserwartungen (BoJ) 94,8 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bei der nächsten BoJ-Sitzung

50 % Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt bis Mitte 2026

(Quelle: Bloomberg OIS Model) 🏭 Konjunktur Japan Tankan-Index (Großunternehmen) auf 4-Jahres-Hoch

Investitionen +12,6 % (über Konsens von 12,1 %) Trading Setup: USDJPY Short im Forex Trading 🎯📉 Instrument: USDJPY

Richtung: Short (SELL)

Möglicher Einstieg: zum aktuellen Marktpreis 🎯 Mögliche Kursziele (Take Profit) Möglicher TP1: 153,500

Möglicher TP2: 152,250 🛑 Möglicher Stop-Loss Möglicher SL: 158,00 Markteinschätzung: Yen vor Comeback? 🇯🇵💹 Nach drei Monaten deutlicher Abwertung gegenüber dem US-Dollar beginnt der japanische Yen, wieder Boden gutzumachen. Zwischen Anfang September und Ende November stieg USDJPY um +6,3 %, getrieben durch Unsicherheit über die US-Geldpolitik und wachstumsfreundliche Signale aus Japan, die eine restriktivere BoJ-Haltung verzögerten. Inzwischen ändert sich das Bild: Inflation (CPI) bei 3 % , deutlich über dem BoJ-Ziel von 2 %

Leitzins nur 0,5 % → stark negative Realzinsen

steigende Investitionen und bessere Unternehmensstimmung ➡️ Das erhöht den Druck auf die Bank of Japan, die Geldpolitik weiter zu normalisieren – ein klarer Pro-Yen-Faktor. Methodik: So entstand diese Trading Idee 🧠📐 Die Trading Idee im Forex Trading basiert auf einer Kombination aus: Technischer Analyse EMA-Brüche Price Action Fibonacci-Retracements

Fundamentaler Analyse Geldpolitik Japan vs. USA Zinserwartungen Konjunkturdaten

🎯 Level-Ableitung TP1: Fibonacci 38,2 %

TP2: Fibonacci 50,0 %

SL: oberhalb des letzten markanten Swing-Highs Fazit: USDJPY Short als attraktive Trading Idee im Forex Trading ✅📉 Die Kombination aus klaren technischen Verkaufssignalen, steigenden Zinserwartungen in Japan und einer robusten Konjunkturlage spricht für einen stärkeren Yen. Damit bietet sich im Forex Trading eine gut strukturierte Trading Idee auf der Short-Seite von USDJPY an – mit klar definiertem Risiko- und Zielbereich. Kurz gesagt:

Solange die BoJ-Wende intakt bleibt und USDJPY unter den relevanten EMAs notiert, bleibt das Short-Szenario aussichtsreich. USDJPY Forex Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.