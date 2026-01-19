Dow Jones Prognose KW 04/2026 | Börse Aktuell: Widerstände & Unterstützungen

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 49.313 Punkten. Der Index notierte damit 559 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 216 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones konnte sich bereits am Montag dynamisch aufwärtsschieben, gab seine Gewinne aber am Dienstag, nachdem ein neues Allzeithoch formatiert war, direkt wieder ab. Es ging bis zur Wochenmitte abwärts. Erst dann haben sich wieder Käufer gefunden, die den Index zunächst moderat, am Donnerstag im Handel dann dynamisch zurückgekauft haben. Der Freitag war von einem abwartenden Handel geprägt. Der Dow Jones ging bei 49.384 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zum Wochenbeginn setzte der Index deutlich zurück.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🚀 Key Takeaways

Dow Jones Prognose KW 04/2026: Nach dem neuen Allzeithoch bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen – die Tendenz ist seitwärts bis abwärts (Bear-Szenario aktuell wahrscheinlicher: 60 % ).

Börse Aktuell – Entscheidungszone: Zentral ist die 49.029 Punkte-Marke . Darüber Chancen auf Stabilisierung/Erholung, darunter steigt das Risiko für weitere Abgaben in Richtung 48.705 bis 48.424 Punkte .

Technisches Bild: Im Daily bleibt es grundsätzlich bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (48.916) bleibt. Im 4h-Chart ist die Lage neutral bis fragil, da SMA20/SMA50 erneut aufgegeben wurden.

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 49.313 Punkten und lag damit 559 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch 216 Punkte unter dem Wochenschlussniveau der Vorwoche. Bereits am Montag zeigte der Index eine dynamische Aufwärtsbewegung. Am Dienstag wurde zwar ein neues Allzeithoch markiert, die Gewinne wurden jedoch direkt wieder abgegeben.

Bis zur Wochenmitte setzte sich die Abwärtsbewegung fort, bevor ab Mittwoch wieder Käufer in den Markt zurückkehrten. Am Donnerstag folgte ein deutlich stärkerer Rückkauf, während der Freitag von einem abwartenden Handel geprägt war. Der Dow Jones beendete die Woche bei 49.384 Punkten.

Zum Wochenbeginn der KW 04/2026 setzte der Index zunächst deutlich zurück – ein Hinweis darauf, dass sich die kurzfristige Marktstruktur eingetrübt hat und das Momentum nach dem Allzeithoch nicht gehalten werden konnte.

Börse Aktuell: Wichtige Erkenntnisse aus der Vorwoche

Neues Allzeithoch wurde erreicht, jedoch direkt abverkauft

Wochentief lag über dem Niveau der Vorwoche

Kein Wochengewinn , trotz stabiler Schlussphase

Wochenrange war kleiner als in der Vorwoche und lag zudem unter dem Jahresdurchschnitt 2026

Verhältnis Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 1 / 2

Dow Jones Prognose: Widerstände und Unterstützungen für KW 04/2026

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones Widerstände

49.061

49.116/33

49.200/42/72

49.302/11/43/83

49.511/90

49.644/74

49.977

50.227

50.995

Dow Jones Unterstützungen

48.918

48.846

48.628

48.508

48.301

48.100

47.995/48

47.758

Die wichtigsten Marken auf Basis des Setups (Börse Aktuell)

I-Day-Marken: 49.593 und 49.023

Tagesschlussmarken: 49.751 und 48.846

Chartcheck Dow Jones Prognose (Daily & 4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Daily-Chart: übergeordnet bullisch, aber Support im Fokus

Im Tageschart konnte sich der Dow Jones Ende November über die SMA20 (aktuell 48.916 Punkte) schieben und stabilisieren. Danach setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wobei das Hoch Mitte Dezember zunächst abverkauft wurde – jedoch ohne ausgeprägte Schwäche. In der vergangenen Handelswoche stabilisierte sich der Index erneut an der SMA20 und konnte anschließend dynamisch ein neues Allzeithoch markieren.

Trotz des Rücksetzers zum Wochenbeginn bleibt das Tageschart insgesamt bullisch interpretierbar, solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite:

49.950/50.010 Punkte

darüber 50.280/50.310 Punkte

Risiko-Szenario:

Sollte der Dow Jones die SMA20 per Tagesschluss aufgeben, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA50 (aktuell 48.061 Punkte).

Einordnung übergeordnetes Chartbild (Daily): bullisch

4h-Chart: kurzfristig neutral, erhöhte Abwärtsrisiken

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Dow Jones zu Jahresbeginn über die SMA20 (49.270 Punkte) und die SMA50 (49.301 Punkte) schieben. Das Allzeithoch wurde jedoch direkt abverkauft, wodurch der Index zwischenzeitlich unter beide gleitenden Durchschnitte gefallen ist.

Zwar gelang in den letzten beiden Handelstagen eine Stabilisierung und Rückkehr über SMA20/SMA50, doch im Frühhandel wurden beide Linien erneut aufgegeben. Dadurch hat sich das kurzfristige Bild spürbar eingetrübt.

Solange der Dow Jones unter SMA20/SMA50 notiert, bleibt ein Rücklauf zur SMA200 (48.502 Punkte) möglich.

Erholungen dürften zunächst wieder in den Bereich SMA20/SMA50 laufen, benötigen jedoch Dynamik (oder ein GAP up), um sich nachhaltig durchzusetzen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): neutral

Short Cut: Kernaussage zur Dow Jones Prognose

Die zentrale Bedingung für neue Hochs bleibt unverändert:

Der Dow Jones muss sich per Tagesschluss über der SMA20 halten.

Wird die SMA20 aufgegeben, rückt die SMA50 als nächster Entscheidungsbereich in den Fokus.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Dow Jones Prognose KW 04/2026: Trading-Szenarien

Long-Setup (bullisches Szenario)

Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über 49.029 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, liegen die nächsten potenziellen Anlaufziele schrittweise auf der Oberseite bei:

49.051/53 → 49.079/81 → 49.105/07 → 49.121/23 → 49.146/48 → 49.167/69 → 49.185/87 → 49.206/08 → 49.231/33 → 49.259/61 → 49.284/86 → 49.311/13 → 49.330/32 → 49.349/51 → 49.369/71 → 49.390/92 → 49.412/14

Über 49.412/14 Punkten wären weitere Ziele möglich bis in den Bereich:

49.438/40 → 49.458/60 → 49.476/78 → 49.490/92 → 49.512/14 → 49.534/36 → 49.556/58 → 49.575/77 → 49.591/93 → 49.611/13 → 49.632/34 → 49.655/57 → 49.671/73 → 49.690/92 → 49.713/15 → 49.734/36 → 49.755/57 → 49.778/80 → 49.796/98 → 49.817/19 → 49.837/39 → 49.861/63 → 49.885/87 → 49.909/11 → 49.928/30

Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der Dow Jones nicht über 49.029 Punkten halten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Nächste Ziele auf der Unterseite:

49.015/13 → 48.995/93 → 48.978/76 → 48.955/53 → 48.934/32 → 48.915/13 → 48.896/94 → 48.875/73 → 48.851/49 → 48.830/28 → 48.813/11 → 48.788/86 → 48.768/66 → 48.747/45 → 48.724/22 → 48.705/03

Unter 48.705/03 Punkten wären weitere Abwärtsziele bei:

48.687/85 → 48.666/64 → 48.645/43 → 48.624/22 → 48.606/04 → 48.588/86 → 48.563/61 → 48.540/38 → 48.519/17 → 48.498/96 → 48.479/77 → 48.460/58 → 48.441/39 → 48.424/22

Erwartete Tendenz (Börse Aktuell)

Übergeordnete erwartete Tendenz für die nächsten fünf Handelstage: seitwärts / abwärts*

*bezogen auf den Wochenschluss der Vorwoche

Erwartete Wochenrange KW 04/2026 (Dow Jones Prognose)

Erwartetes Wochenhoch: 49.392 – 49.798

Erwartetes Wochentief: 48.538 – 48.424

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Daten/Charts aus xStation5. WS/US in Fett sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen. Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 – 22:00 Uhr.

