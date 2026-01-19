Dow Jones Prognose KW 04/2026 | Börse Aktuell: Widerstände & Unterstützungen

- Dow Jones Prognose KW 04/2026: Nach dem neuen Allzeithoch bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen
- Börse Aktuell – Entscheidungszone: Zentral ist die 49.029 Punkte-Marke.
- Technisches Bild: Im Daily bleibt es grundsätzlich bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (48.916) bleibt.
- Dow Jones Prognose KW 04/2026: Nach dem neuen Allzeithoch bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen
- Börse Aktuell – Entscheidungszone: Zentral ist die 49.029 Punkte-Marke.
- Technisches Bild: Im Daily bleibt es grundsätzlich bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (48.916) bleibt.
Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 49.313 Punkten. Der Index notierte damit 559 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 216 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones konnte sich bereits am Montag dynamisch aufwärtsschieben, gab seine Gewinne aber am Dienstag, nachdem ein neues Allzeithoch formatiert war, direkt wieder ab. Es ging bis zur Wochenmitte abwärts. Erst dann haben sich wieder Käufer gefunden, die den Index zunächst moderat, am Donnerstag im Handel dann dynamisch zurückgekauft haben. Der Freitag war von einem abwartenden Handel geprägt. Der Dow Jones ging bei 49.384 Punkten aus dem Wochenhandel.
Zum Wochenbeginn setzte der Index deutlich zurück.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🚀 Key Takeaways
-
Dow Jones Prognose KW 04/2026: Nach dem neuen Allzeithoch bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen – die Tendenz ist seitwärts bis abwärts (Bear-Szenario aktuell wahrscheinlicher: 60 %).
-
Börse Aktuell – Entscheidungszone: Zentral ist die 49.029 Punkte-Marke. Darüber Chancen auf Stabilisierung/Erholung, darunter steigt das Risiko für weitere Abgaben in Richtung 48.705 bis 48.424 Punkte.
-
Technisches Bild: Im Daily bleibt es grundsätzlich bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (48.916) bleibt. Im 4h-Chart ist die Lage neutral bis fragil, da SMA20/SMA50 erneut aufgegeben wurden.
Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 49.313 Punkten und lag damit 559 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch 216 Punkte unter dem Wochenschlussniveau der Vorwoche. Bereits am Montag zeigte der Index eine dynamische Aufwärtsbewegung. Am Dienstag wurde zwar ein neues Allzeithoch markiert, die Gewinne wurden jedoch direkt wieder abgegeben.
Bis zur Wochenmitte setzte sich die Abwärtsbewegung fort, bevor ab Mittwoch wieder Käufer in den Markt zurückkehrten. Am Donnerstag folgte ein deutlich stärkerer Rückkauf, während der Freitag von einem abwartenden Handel geprägt war. Der Dow Jones beendete die Woche bei 49.384 Punkten.
Zum Wochenbeginn der KW 04/2026 setzte der Index zunächst deutlich zurück – ein Hinweis darauf, dass sich die kurzfristige Marktstruktur eingetrübt hat und das Momentum nach dem Allzeithoch nicht gehalten werden konnte.
Börse Aktuell: Wichtige Erkenntnisse aus der Vorwoche
-
Neues Allzeithoch wurde erreicht, jedoch direkt abverkauft
-
Wochentief lag über dem Niveau der Vorwoche
-
Kein Wochengewinn, trotz stabiler Schlussphase
-
Wochenrange war kleiner als in der Vorwoche und lag zudem unter dem Jahresdurchschnitt 2026
-
Verhältnis Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 1 / 2
Dow Jones Prognose: Widerstände und Unterstützungen für KW 04/2026
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Dow Jones Widerstände
49.061
49.116/33
49.200/42/72
49.302/11/43/83
49.511/90
49.644/74
49.977
50.227
50.995
Dow Jones Unterstützungen
48.918
48.846
48.628
48.508
48.301
48.100
47.995/48
47.758
Die wichtigsten Marken auf Basis des Setups (Börse Aktuell)
I-Day-Marken: 49.593 und 49.023
Tagesschlussmarken: 49.751 und 48.846
Chartcheck Dow Jones Prognose (Daily & 4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Daily-Chart: übergeordnet bullisch, aber Support im Fokus
Im Tageschart konnte sich der Dow Jones Ende November über die SMA20 (aktuell 48.916 Punkte) schieben und stabilisieren. Danach setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wobei das Hoch Mitte Dezember zunächst abverkauft wurde – jedoch ohne ausgeprägte Schwäche. In der vergangenen Handelswoche stabilisierte sich der Index erneut an der SMA20 und konnte anschließend dynamisch ein neues Allzeithoch markieren.
Trotz des Rücksetzers zum Wochenbeginn bleibt das Tageschart insgesamt bullisch interpretierbar, solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 notiert.
Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite:
-
49.950/50.010 Punkte
-
darüber 50.280/50.310 Punkte
Risiko-Szenario:
Sollte der Dow Jones die SMA20 per Tagesschluss aufgeben, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA50 (aktuell 48.061 Punkte).
Einordnung übergeordnetes Chartbild (Daily): bullisch
YouTube Trading Videos
4h-Chart: kurzfristig neutral, erhöhte Abwärtsrisiken
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der Dow Jones zu Jahresbeginn über die SMA20 (49.270 Punkte) und die SMA50 (49.301 Punkte) schieben. Das Allzeithoch wurde jedoch direkt abverkauft, wodurch der Index zwischenzeitlich unter beide gleitenden Durchschnitte gefallen ist.
Zwar gelang in den letzten beiden Handelstagen eine Stabilisierung und Rückkehr über SMA20/SMA50, doch im Frühhandel wurden beide Linien erneut aufgegeben. Dadurch hat sich das kurzfristige Bild spürbar eingetrübt.
Solange der Dow Jones unter SMA20/SMA50 notiert, bleibt ein Rücklauf zur SMA200 (48.502 Punkte) möglich.
Erholungen dürften zunächst wieder in den Bereich SMA20/SMA50 laufen, benötigen jedoch Dynamik (oder ein GAP up), um sich nachhaltig durchzusetzen.
Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): neutral
Short Cut: Kernaussage zur Dow Jones Prognose
Die zentrale Bedingung für neue Hochs bleibt unverändert:
Der Dow Jones muss sich per Tagesschluss über der SMA20 halten.
Wird die SMA20 aufgegeben, rückt die SMA50 als nächster Entscheidungsbereich in den Fokus.
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %
Dow Jones Prognose KW 04/2026: Trading-Szenarien
Long-Setup (bullisches Szenario)
Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über 49.029 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, liegen die nächsten potenziellen Anlaufziele schrittweise auf der Oberseite bei:
49.051/53 → 49.079/81 → 49.105/07 → 49.121/23 → 49.146/48 → 49.167/69 → 49.185/87 → 49.206/08 → 49.231/33 → 49.259/61 → 49.284/86 → 49.311/13 → 49.330/32 → 49.349/51 → 49.369/71 → 49.390/92 → 49.412/14
Über 49.412/14 Punkten wären weitere Ziele möglich bis in den Bereich:
49.438/40 → 49.458/60 → 49.476/78 → 49.490/92 → 49.512/14 → 49.534/36 → 49.556/58 → 49.575/77 → 49.591/93 → 49.611/13 → 49.632/34 → 49.655/57 → 49.671/73 → 49.690/92 → 49.713/15 → 49.734/36 → 49.755/57 → 49.778/80 → 49.796/98 → 49.817/19 → 49.837/39 → 49.861/63 → 49.885/87 → 49.909/11 → 49.928/30
Short-Setup (bärisches Szenario)
Kann sich der Dow Jones nicht über 49.029 Punkten halten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Nächste Ziele auf der Unterseite:
49.015/13 → 48.995/93 → 48.978/76 → 48.955/53 → 48.934/32 → 48.915/13 → 48.896/94 → 48.875/73 → 48.851/49 → 48.830/28 → 48.813/11 → 48.788/86 → 48.768/66 → 48.747/45 → 48.724/22 → 48.705/03
Unter 48.705/03 Punkten wären weitere Abwärtsziele bei:
48.687/85 → 48.666/64 → 48.645/43 → 48.624/22 → 48.606/04 → 48.588/86 → 48.563/61 → 48.540/38 → 48.519/17 → 48.498/96 → 48.479/77 → 48.460/58 → 48.441/39 → 48.424/22
Erwartete Tendenz (Börse Aktuell)
Übergeordnete erwartete Tendenz für die nächsten fünf Handelstage: seitwärts / abwärts*
*bezogen auf den Wochenschluss der Vorwoche
Erwartete Wochenrange KW 04/2026 (Dow Jones Prognose)
Erwartetes Wochenhoch: 49.392 – 49.798
Erwartetes Wochentief: 48.538 – 48.424
Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Daten/Charts aus xStation5. WS/US in Fett sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen. Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 – 22:00 Uhr.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: US- und Europa-Märkte fallen, Zolldrohungen sorgen für Unsicherheit (20.01.2026)
Dollar-Schwäche und Handelskonflikt belasten Börse USA
GEA Aktie: Prognose für das Unternehmen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 15.01.26
Visa Aktie unter Druck nach Trumps Zinsdeckel-Vorschlag
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.