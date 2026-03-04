Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 04.03.26 – Aktuelle Einschätzung

Nasdaq Analyse: Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig angespannt

Der Nasdaq 100 Index startete gestern bei 24.719 Punkten in den Handel und zeigte zunächst eine klare Schwächephase. Im Laufe des Vormittags setzte sich Verkaufsdruck durch, bevor sich am Nachmittag eine Gegenbewegung entwickelte. Erst am späten Handelstag gelang es den Bullen, den Index deutlich nach oben zu treiben und einen Großteil der Verluste wieder auszugleichen.

Der Nasdaq konnte sich im Zuge dieser Erholung wieder über die Marke von 24.750 Punkten schieben, schaffte es jedoch nicht, sich nachhaltig darüber zu etablieren. Im frühen Handel des heutigen Tages zeigen sich erneut leichte Abgaben.

Damit bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose weiterhin vorsichtig, während wichtige technische Marken in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq Prognose im Überblick

Nasdaq kämpft mit wichtigen Durchschnittslinien

Der Index konnte sich kurzfristig über SMA20 und SMA50 bewegen, schaffte es jedoch nicht, sich dort zu stabilisieren. Damit bleibt das kurzfristige Chartbild fragil.

Technisches Bild kurzfristig bärisch

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko weiterer Abgaben.

SMA200 bleibt entscheidende Widerstandszone

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 bei rund 24.886 Punkten wäre notwendig, um das Chartbild deutlich aufzuhellen.

Rückblick: Nasdaq stabilisiert sich nach schwachem Handelsstart

Der Nasdaq eröffnete bei 24.719 Punkten und gab zunächst deutlich nach. Bis zum Mittag setzte sich eine klare Abwärtsbewegung durch.

Eine erste Gegenbewegung am frühen Nachmittag wurde rasch wieder verkauft. Erst nachdem das Tagestief am späten Nachmittag erreicht wurde, konnten die Bullen wieder Momentum aufbauen.

Der Kaufdruck setzte sich bis in den Abendhandel fort. Dadurch gelang es dem Nasdaq, die zuvor entstandenen Verluste weitgehend auszugleichen und sich erneut in Richtung der 24.750 Punkte Marke zu bewegen.

Der Tagesschluss erfolgte knapp unterhalb dieser Marke, während der Frühhandel wieder leichte Schwäche signalisiert.

Nasdaq Prognose – Chartanalyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich, dass der Nasdaq zunächst unter der SMA20 (24.598 Punkte) notierte und im Tagesverlauf deutlich nachgab.

Erst am Nachmittag setzte eine stärkere Gegenbewegung ein, die den Index wieder über die SMA20 sowie die SMA50 (24.685 Punkte) führte. Eine nachhaltige Etablierung über diesen Marken gelang jedoch nicht.

Im Frühhandel fiel der Nasdaq erneut unter die SMA20 zurück.

Relevante Marken im 1h-Chart

SMA20: 24.598 Punkte

SMA50: 24.685 Punkte

SMA200: 24.886 Punkte

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

Tagestief vom Vortag

24.110 / 24.095 Punkte

23.890 / 23.875 Punkte

Ein erneuter Anstieg über die SMA20 wäre das erste Signal für eine Stabilisierung.

Erst ein dynamischer Anstieg über SMA50 und SMA200 würde das Chartbild klar aufhellen.

Einschätzung 1h-Chart: bärisch

Nasdaq Analyse – Chartanalyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bleibt das Bild angespannt.

Die letzte Erholungsbewegung führte den Nasdaq kurzfristig über die SMA200 (25.178 Punkte), jedoch gelang es dem Index nicht, sich dort zu etablieren. In der Folge setzte erneut Verkaufsdruck ein.

Zu Wochenbeginn fiel der Index unter die SMA50 (24.894 Punkte), bevor eine kurzfristige Gegenbewegung einsetzte.

Diese Erholung führte den Nasdaq wieder bis zur SMA20 (24.745 Punkte), wo der Index jedoch erneut scheiterte.

Relevante Marken im 4h-Chart

SMA20: 24.745 Punkte

SMA50: 24.894 Punkte

SMA200: 25.178 Punkte

Solange der Nasdaq unter der SMA20 bleibt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Abgaben.

Eine Stabilisierung würde erst einsetzen, wenn sich der Index über der SMA50 etablieren kann.

Einschätzung 4h-Chart: bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Prognose – Ausblick für den heutigen Handelstag

Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.542 Punkten und damit rund 177 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Nasdaq Prognose – Long Szenario

Sollten die Bullen den Nasdaq über der Marke von 24.542 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:

24.553 / 24.555

24.576 / 24.578

24.593 / 24.595

24.611 / 24.613

24.629 / 24.631

24.647 / 24.649

24.665 / 24.667

24.683 / 24.685

24.704 / 24.706

24.731 / 24.733

24.754 / 24.756

24.776 / 24.778

24.793 / 24.795

Darüber hinaus mögliche Ziele:

24.813 / 24.815

24.836 / 24.838

24.856 / 24.858

24.890 / 24.892

24.911 / 24.913

24.930 / 24.932

24.948 / 24.950

24.969 / 24.971

24.995 / 24.997

25.014 / 25.016

25.037 / 25.039

25.061 / 25.063

Nasdaq Prognose – Short Szenario

Sollte der Nasdaq unter 24.542 Punkte fallen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.523 / 24.521

24.505 / 24.503

24.484 / 24.482

24.468 / 24.466

24.451 / 24.449

24.435 / 24.433

24.419 / 24.417

24.399 / 24.397

24.380 / 24.378

24.362 / 24.360

24.344 / 24.342

24.328 / 24.326

24.310 / 24.308

Weitere Ziele darunter:

24.288 / 24.286

24.265 / 24.263

24.244 / 24.242

24.220 / 24.218

24.199 / 24.197

24.177 / 24.175

24.158 / 24.156

24.140 / 24.138

24.120 / 24.118

24.098 / 24.096

24.078 / 24.076

24.060 / 24.058

24.044 / 24.042

24.023 / 24.021

Wichtige Nasdaq Marken

Widerstände

24.598

24.685

24.745

24.886 / 24.894

24.948

25.178

25.210

25.320 / 25.352

Unterstützungen

24.515

24.390

24.291

23.945

23.881

Fazit: Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt weiterhin ein angeschlagenes technisches Bild. Sowohl im 1h-Chart als auch im 4h-Chart bleibt das Setup kurzfristig bärisch.

Solange sich der Index unterhalb der SMA20 bewegt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Abgaben.

Eine nachhaltige Stabilisierung würde erst erfolgen, wenn der Nasdaq die wichtigen Widerstände bei SMA20, SMA50 und anschließend SMA200 zurückerobern kann.

Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt daher weiterhin vorsichtig.

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*