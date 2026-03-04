Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 04.03.26 – Aktuelle Einschätzung

- Nasdaq kämpft mit wichtigen Durchschnittslinien
Nasdaq Analyse: Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig angespannt
Der Nasdaq 100 Index startete gestern bei 24.719 Punkten in den Handel und zeigte zunächst eine klare Schwächephase. Im Laufe des Vormittags setzte sich Verkaufsdruck durch, bevor sich am Nachmittag eine Gegenbewegung entwickelte. Erst am späten Handelstag gelang es den Bullen, den Index deutlich nach oben zu treiben und einen Großteil der Verluste wieder auszugleichen.
Der Nasdaq konnte sich im Zuge dieser Erholung wieder über die Marke von 24.750 Punkten schieben, schaffte es jedoch nicht, sich nachhaltig darüber zu etablieren. Im frühen Handel des heutigen Tages zeigen sich erneut leichte Abgaben.
Damit bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose weiterhin vorsichtig, während wichtige technische Marken in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.
► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq Prognose im Überblick
Nasdaq kämpft mit wichtigen Durchschnittslinien
Der Index konnte sich kurzfristig über SMA20 und SMA50 bewegen, schaffte es jedoch nicht, sich dort zu stabilisieren. Damit bleibt das kurzfristige Chartbild fragil.
Technisches Bild kurzfristig bärisch
Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko weiterer Abgaben.
SMA200 bleibt entscheidende Widerstandszone
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 bei rund 24.886 Punkten wäre notwendig, um das Chartbild deutlich aufzuhellen.
Rückblick: Nasdaq stabilisiert sich nach schwachem Handelsstart
Der Nasdaq eröffnete bei 24.719 Punkten und gab zunächst deutlich nach. Bis zum Mittag setzte sich eine klare Abwärtsbewegung durch.
Eine erste Gegenbewegung am frühen Nachmittag wurde rasch wieder verkauft. Erst nachdem das Tagestief am späten Nachmittag erreicht wurde, konnten die Bullen wieder Momentum aufbauen.
Der Kaufdruck setzte sich bis in den Abendhandel fort. Dadurch gelang es dem Nasdaq, die zuvor entstandenen Verluste weitgehend auszugleichen und sich erneut in Richtung der 24.750 Punkte Marke zu bewegen.
Der Tagesschluss erfolgte knapp unterhalb dieser Marke, während der Frühhandel wieder leichte Schwäche signalisiert.
Nasdaq Prognose – Chartanalyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich, dass der Nasdaq zunächst unter der SMA20 (24.598 Punkte) notierte und im Tagesverlauf deutlich nachgab.
Erst am Nachmittag setzte eine stärkere Gegenbewegung ein, die den Index wieder über die SMA20 sowie die SMA50 (24.685 Punkte) führte. Eine nachhaltige Etablierung über diesen Marken gelang jedoch nicht.
Im Frühhandel fiel der Nasdaq erneut unter die SMA20 zurück.
Relevante Marken im 1h-Chart
SMA20: 24.598 Punkte
SMA50: 24.685 Punkte
SMA200: 24.886 Punkte
Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite:
Tagestief vom Vortag
24.110 / 24.095 Punkte
23.890 / 23.875 Punkte
Ein erneuter Anstieg über die SMA20 wäre das erste Signal für eine Stabilisierung.
Erst ein dynamischer Anstieg über SMA50 und SMA200 würde das Chartbild klar aufhellen.
Einschätzung 1h-Chart: bärisch
Nasdaq Analyse – Chartanalyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart bleibt das Bild angespannt.
Die letzte Erholungsbewegung führte den Nasdaq kurzfristig über die SMA200 (25.178 Punkte), jedoch gelang es dem Index nicht, sich dort zu etablieren. In der Folge setzte erneut Verkaufsdruck ein.
Zu Wochenbeginn fiel der Index unter die SMA50 (24.894 Punkte), bevor eine kurzfristige Gegenbewegung einsetzte.
Diese Erholung führte den Nasdaq wieder bis zur SMA20 (24.745 Punkte), wo der Index jedoch erneut scheiterte.
Relevante Marken im 4h-Chart
SMA20: 24.745 Punkte
SMA50: 24.894 Punkte
SMA200: 25.178 Punkte
Solange der Nasdaq unter der SMA20 bleibt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Abgaben.
Eine Stabilisierung würde erst einsetzen, wenn sich der Index über der SMA50 etablieren kann.
Einschätzung 4h-Chart: bärisch
Nasdaq Prognose – Ausblick für den heutigen Handelstag
Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.542 Punkten und damit rund 177 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Nasdaq Prognose – Long Szenario
Sollten die Bullen den Nasdaq über der Marke von 24.542 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:
24.553 / 24.555
24.576 / 24.578
24.593 / 24.595
24.611 / 24.613
24.629 / 24.631
24.647 / 24.649
24.665 / 24.667
24.683 / 24.685
24.704 / 24.706
24.731 / 24.733
24.754 / 24.756
24.776 / 24.778
24.793 / 24.795
Darüber hinaus mögliche Ziele:
24.813 / 24.815
24.836 / 24.838
24.856 / 24.858
24.890 / 24.892
24.911 / 24.913
24.930 / 24.932
24.948 / 24.950
24.969 / 24.971
24.995 / 24.997
25.014 / 25.016
25.037 / 25.039
25.061 / 25.063
Nasdaq Prognose – Short Szenario
Sollte der Nasdaq unter 24.542 Punkte fallen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
24.523 / 24.521
24.505 / 24.503
24.484 / 24.482
24.468 / 24.466
24.451 / 24.449
24.435 / 24.433
24.419 / 24.417
24.399 / 24.397
24.380 / 24.378
24.362 / 24.360
24.344 / 24.342
24.328 / 24.326
24.310 / 24.308
Weitere Ziele darunter:
24.288 / 24.286
24.265 / 24.263
24.244 / 24.242
24.220 / 24.218
24.199 / 24.197
24.177 / 24.175
24.158 / 24.156
24.140 / 24.138
24.120 / 24.118
24.098 / 24.096
24.078 / 24.076
24.060 / 24.058
24.044 / 24.042
24.023 / 24.021
Wichtige Nasdaq Marken
Widerstände
24.598
24.685
24.745
24.886 / 24.894
24.948
25.178
25.210
25.320 / 25.352
Unterstützungen
24.515
24.390
24.291
23.945
23.881
Fazit: Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig
Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt weiterhin ein angeschlagenes technisches Bild. Sowohl im 1h-Chart als auch im 4h-Chart bleibt das Setup kurzfristig bärisch.
Solange sich der Index unterhalb der SMA20 bewegt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Abgaben.
Eine nachhaltige Stabilisierung würde erst erfolgen, wenn der Nasdaq die wichtigen Widerstände bei SMA20, SMA50 und anschließend SMA200 zurückerobern kann.
Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt daher weiterhin vorsichtig.
