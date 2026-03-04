DAX Prognose für Mittwoch, 04.03.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

- Deutlicher Abverkauf zum Wochenstart
- Deutlicher Abverkauf zum Wochenstart
- Technisches Bild bleibt kurzfristig bärisch
- Entscheidungszone bei 23.830 Punkten
DAX aktuell: Schwacher Start in die Woche – Entscheidungszone bei 23.830 Punkten
Per Xetra-Schluss am 03.03.2026 gingen lediglich 2 Aktien im Plus, während 38 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den klaren Gewinnern im Leitindex zählte erneut die Deutsche Börse Aktie, die um 2,23 % zulegen konnte. Ebenfalls positiv entwickelte sich Qiagen mit einem Plus von 0,72 %.
Am Ende der Tabelle standen hingegen:
-
Beiersdorf mit −12,80 %
-
Infineon mit −6,10 %
-
Bayer mit −5,12 %
Damit zeigt sich weiterhin ein insgesamt schwaches Marktumfeld im deutschen Leitindex.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40 | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
Deutlicher Abverkauf zum Wochenstart
Der DAX startete bei 24.381 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte früh das Tageshoch. Im Anschluss setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die den Index zeitweise deutlich unter Druck brachte.
Technisches Bild bleibt kurzfristig bärisch
Im Stundenchart notiert der Index weiterhin unter der SMA20, was das kurzfristige Chartbild belastet. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Lage wieder stabilisieren.
Entscheidungszone bei 23.830 Punkten
Der heutige vorbörsliche Start bei 23.830 Punkten stellt eine wichtige technische Marke dar. Oberhalb davon könnten kurzfristige Erholungen möglich sein – darunter droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung.
Rückblick: Schwacher Handelstag mit späten Stabilisierungstendenzen
Der DAX ging gestern bei 24.381 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits am Morgen das Tageshoch. Anschließend setzte eine dynamische Verkaufsbewegung ein, die den Index bis zum Mittag deutlich nach unten drückte.
Eine kurzfristige Entlastungsbewegung am Mittag konnte sich nicht durchsetzen und wurde im weiteren Verlauf wieder abverkauft. Erst am späten Nachmittag gelang es den Bullen, den Index wieder etwas nach oben zu schieben.
Nachbörslich setzte sich diese Stabilisierung fort. Der DAX konnte sich erneut über der 24.000 Punkte Marke etablieren und ging schließlich bei 24.029 Punkten aus dem Tageshandel.
DAX Prognose – Chartanalyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich ein klar angeschlagenes Bild. Der DAX notierte bereits zu Handelsbeginn unter der SMA20 (23.864 Punkte) und setzte mit Beginn des Xetra-Handels seine Abwärtsbewegung fort.
Der Verkaufsdruck führte den Index unter das 23,6 % Retracement. Erst am Abend kam es zu einer Gegenbewegung zurück an diese Marke und an die SMA20 – dort scheiterte der Index jedoch erneut.
Aktuell bewegt sich der DAX wieder nach unten.
Relevante Marken im 1h-Chart
SMA20: 23.864 Punkte
SMA50: 24.284 Punkte
Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild klar bärisch.
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
-
24.175 / 24.130 Punkte
Sollte eine Erholung einsetzen, wäre zunächst ein Test der SMA20 wahrscheinlich. Erst oberhalb dieser Marke würde sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.
Einschätzung 1h-Chart: bärisch
DAX Prognose – Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt sich ein schwaches Bild. Der DAX ist zu Wochenbeginn unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen.
Die anschließende Gegenbewegung konnte zwar kurzfristig über das 23,6 % Retracement führen, wurde jedoch erneut verkauft.
Relevante Marken im 4h-Chart
SMA20: 24.524 Punkte
Solange der Index unter dieser Marke notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.
Erholungsbewegungen könnten zunächst wieder in Richtung des Retracements führen. Erst ein dynamischer Anstieg über diese Zone würde das Chartbild wieder verbessern.
Einschätzung 4h-Chart: bärisch
DAX aktuell – Vorbörse am Mittwoch
Der DAX startete heute bei 23.830 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Damit notiert der Index:
-
551 Punkte unter der ersten Notierung vom Vortag
-
199 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
Die erwartete Tagesrange liegt heute zwischen:
23.866 / 24.013 und 23.638 / 23.510 Punkten
DAX Prognose – Long Szenario
Sollten die Bullen den DAX oberhalb der 23.830 Punkte Marke stabilisieren, könnten folgende Ziele aktiviert werden:
23.845 / 23.847
23.864 / 23.866
23.881 / 23.883
23.901 / 23.903
23.919 / 23.921
23.941 / 23.943
23.960 / 23.962
Darüber hinaus wären weitere Ziele bei:
23.979 / 23.981
23.996 / 23.998
24.013 / 24.015
24.033 / 24.035
24.051 / 24.053
24.068 / 24.070
24.083 / 24.085
24.105 / 24.107
24.123 / 24.125
24.145 / 24.147
24.161 / 24.163
24.179 / 24.181
24.204 / 24.206
DAX Prognose – Short Szenario
Sollte der DAX unter die Marke von 23.830 Punkten fallen, könnten folgende Unterstützungen in den Fokus rücken:
23.811 / 23.809
23.787 / 23.785
23.767 / 23.765
23.746 / 23.744
23.726 / 23.724
23.705 / 23.703
23.688 / 23.686
23.670 / 23.668
23.655 / 23.653
23.640 / 23.638
23.625 / 23.623
23.609 / 23.607
23.595 / 23.593
23.578 / 23.576
23.559 / 23.557
Weitere Ziele darunter:
23.540 / 23.538
23.525 / 23.523
23.510 / 23.508
23.474 / 23.472
23.456 / 23.454
23.435 / 23.433
23.418 / 23.416
23.399 / 23.397
23.378 / 23.376
23.360 / 23.358
23.344 / 23.342
23.328 / 23.326
Wichtige DAX Marken
Widerstände
23.865
23.916
24.049 / 24.093
24.124 / 24.198
24.243 / 24.284
24.323
24.487
24.524
Unterstützungen
23.743
23.648
23.511
23.422
23.170
22.947
Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 32 Punkten und befindet sich damit im Bereich Fear.
Vergleichswerte:
-
Vor einer Woche: 43 (Fear)
-
Vor einem Monat: 43 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 12 (Extreme Fear)
Ein Wert unter 50 signalisiert weiterhin eine vorsichtige Marktstimmung. Werte unter 30 deuten häufig auf überverkaufte Zustände und mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hin.
Fazit: DAX Prognose für den heutigen Handelstag
Der DAX aktuell befindet sich weiterhin in einer technisch schwachen Phase. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.
Entscheidend wird sein, ob sich der Index oberhalb von 23.830 Punkten stabilisieren kann. Gelingt dies, könnte eine technische Gegenbewegung einsetzen.
Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde hingegen das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung erhöhen.
Die aktuelle DAX Prognose bleibt daher kurzfristig neutral bis leicht abwärtsgerichtet.
