DAX Prognose für Mittwoch, 04.03.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX aktuell: Schwacher Start in die Woche – Entscheidungszone bei 23.830 Punkten

Per Xetra-Schluss am 03.03.2026 gingen lediglich 2 Aktien im Plus, während 38 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den klaren Gewinnern im Leitindex zählte erneut die Deutsche Börse Aktie, die um 2,23 % zulegen konnte. Ebenfalls positiv entwickelte sich Qiagen mit einem Plus von 0,72 %.

Am Ende der Tabelle standen hingegen:

Beiersdorf mit −12,80 %

Infineon mit −6,10 %

Bayer mit −5,12 %

Damit zeigt sich weiterhin ein insgesamt schwaches Marktumfeld im deutschen Leitindex.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40 | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

Deutlicher Abverkauf zum Wochenstart

Der DAX startete bei 24.381 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte früh das Tageshoch. Im Anschluss setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die den Index zeitweise deutlich unter Druck brachte.

Technisches Bild bleibt kurzfristig bärisch

Im Stundenchart notiert der Index weiterhin unter der SMA20, was das kurzfristige Chartbild belastet. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Lage wieder stabilisieren.

Entscheidungszone bei 23.830 Punkten

Der heutige vorbörsliche Start bei 23.830 Punkten stellt eine wichtige technische Marke dar. Oberhalb davon könnten kurzfristige Erholungen möglich sein – darunter droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung.

Rückblick: Schwacher Handelstag mit späten Stabilisierungstendenzen

Der DAX ging gestern bei 24.381 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits am Morgen das Tageshoch. Anschließend setzte eine dynamische Verkaufsbewegung ein, die den Index bis zum Mittag deutlich nach unten drückte.

Eine kurzfristige Entlastungsbewegung am Mittag konnte sich nicht durchsetzen und wurde im weiteren Verlauf wieder abverkauft. Erst am späten Nachmittag gelang es den Bullen, den Index wieder etwas nach oben zu schieben.

Nachbörslich setzte sich diese Stabilisierung fort. Der DAX konnte sich erneut über der 24.000 Punkte Marke etablieren und ging schließlich bei 24.029 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX Prognose – Chartanalyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich ein klar angeschlagenes Bild. Der DAX notierte bereits zu Handelsbeginn unter der SMA20 (23.864 Punkte) und setzte mit Beginn des Xetra-Handels seine Abwärtsbewegung fort.

Der Verkaufsdruck führte den Index unter das 23,6 % Retracement. Erst am Abend kam es zu einer Gegenbewegung zurück an diese Marke und an die SMA20 – dort scheiterte der Index jedoch erneut.

Aktuell bewegt sich der DAX wieder nach unten.

Relevante Marken im 1h-Chart

SMA20: 23.864 Punkte

SMA50: 24.284 Punkte

Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild klar bärisch.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

24.175 / 24.130 Punkte

Sollte eine Erholung einsetzen, wäre zunächst ein Test der SMA20 wahrscheinlich. Erst oberhalb dieser Marke würde sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Einschätzung 1h-Chart: bärisch

DAX Prognose – Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein schwaches Bild. Der DAX ist zu Wochenbeginn unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen.

Die anschließende Gegenbewegung konnte zwar kurzfristig über das 23,6 % Retracement führen, wurde jedoch erneut verkauft.

Relevante Marken im 4h-Chart

SMA20: 24.524 Punkte

Solange der Index unter dieser Marke notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Erholungsbewegungen könnten zunächst wieder in Richtung des Retracements führen. Erst ein dynamischer Anstieg über diese Zone würde das Chartbild wieder verbessern.

Einschätzung 4h-Chart: bärisch

DAX aktuell – Vorbörse am Mittwoch

Der DAX startete heute bei 23.830 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Damit notiert der Index:

551 Punkte unter der ersten Notierung vom Vortag

199 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

Die erwartete Tagesrange liegt heute zwischen:

23.866 / 24.013 und 23.638 / 23.510 Punkten

DAX Prognose – Long Szenario

Sollten die Bullen den DAX oberhalb der 23.830 Punkte Marke stabilisieren, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

23.845 / 23.847

23.864 / 23.866

23.881 / 23.883

23.901 / 23.903

23.919 / 23.921

23.941 / 23.943

23.960 / 23.962

Darüber hinaus wären weitere Ziele bei:

23.979 / 23.981

23.996 / 23.998

24.013 / 24.015

24.033 / 24.035

24.051 / 24.053

24.068 / 24.070

24.083 / 24.085

24.105 / 24.107

24.123 / 24.125

24.145 / 24.147

24.161 / 24.163

24.179 / 24.181

24.204 / 24.206

DAX Prognose – Short Szenario

Sollte der DAX unter die Marke von 23.830 Punkten fallen, könnten folgende Unterstützungen in den Fokus rücken:

23.811 / 23.809

23.787 / 23.785

23.767 / 23.765

23.746 / 23.744

23.726 / 23.724

23.705 / 23.703

23.688 / 23.686

23.670 / 23.668

23.655 / 23.653

23.640 / 23.638

23.625 / 23.623

23.609 / 23.607

23.595 / 23.593

23.578 / 23.576

23.559 / 23.557

Weitere Ziele darunter:

23.540 / 23.538

23.525 / 23.523

23.510 / 23.508

23.474 / 23.472

23.456 / 23.454

23.435 / 23.433

23.418 / 23.416

23.399 / 23.397

23.378 / 23.376

23.360 / 23.358

23.344 / 23.342

23.328 / 23.326

Wichtige DAX Marken

Widerstände

23.865

23.916

24.049 / 24.093

24.124 / 24.198

24.243 / 24.284

24.323

24.487

24.524

Unterstützungen

23.743

23.648

23.511

23.422

23.170

22.947

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 32 Punkten und befindet sich damit im Bereich Fear.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 43 (Fear)

Vor einem Monat: 43 (Fear)

Vor einem Jahr: 12 (Extreme Fear)

Ein Wert unter 50 signalisiert weiterhin eine vorsichtige Marktstimmung. Werte unter 30 deuten häufig auf überverkaufte Zustände und mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hin.

Fazit: DAX Prognose für den heutigen Handelstag

Der DAX aktuell befindet sich weiterhin in einer technisch schwachen Phase. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.

Entscheidend wird sein, ob sich der Index oberhalb von 23.830 Punkten stabilisieren kann. Gelingt dies, könnte eine technische Gegenbewegung einsetzen.

Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde hingegen das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung erhöhen.

Die aktuelle DAX Prognose bleibt daher kurzfristig neutral bis leicht abwärtsgerichtet.

