Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 19.05.25 🔴 Wochentief deutlich über dem Level der Vorwoche

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 21 / 2025¬†(19.05.2025 - 23.05.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

R√ľckblick: (12.05.2025 - 16.05.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 41.778 Punkten. Er notierte damit 630 Punkte √ľber der dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche und 365 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Der Index konnte sich direkt am Montagvormittag weiter dynamisch erholen. Es ging √ľbergeordnet bis Montagabend aufw√§rts. Die Gewinne wurden nachfolgend bis Donnerstagmorgen abgegeben. Nach einer l√§ngeren Konsolidierung konnten die Bullen den Dow Jones am Donnerstagnachmittag weiter aufw√§rtsschieben. Nach einem kleineren R√ľcksetzer am Freitagnachmittag stellt sich weiteres Kaufinteresse ein, das den Index bis zum Handelsschluss an und √ľber die 42.700 Punkte-Marke geschoben hat. Der Dow Jones ging bei 42.734 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn setzte der Dow Jones mit einem GAP down zur√ľck. Es ging im Zuge dessen wieder unter die 42.400 Punkte-Marke.

Das Wochenhoch wurde √ľber der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief wurde ebenfalls √ľber dem Level der Woche zuvor festgestellt. Nach einem kleinen Wochenverlust in der Vorwoche wurde in der abgelaufenen Handelswoche wieder ein deutlicher Wochengewinn ausgewiesen. Die Range war in etwa vergleichbar gro√ü wie in der Woche zuvor, sie lag erneut unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 42.729/31 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei¬†42.755/57 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 41.757/55 Punkte-Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†41.730/28 Punkten.¬†

Dow Jones Widerstände

42.489

42.533/51/77

42.603/14

42.765

42.868 

42.909

43.157

Dow Jones Unterst√ľtzungen

42.339 

42.293

42.161

41.967/05

41.834

41.621

41.577

41.454 

41.309

41.211

41.144/30

40.808

40.647

40.543

40.264

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index sich in der letzten Handelswoche an der SMA50 (aktuell bei 41.130 Punkten) abgearbeitet hat. Es ging zun√§chst, trotz einiger Versuche, nicht √ľber diese Durchschnittslinie. Erst nach einigen Versuchen konnte sich der Index √ľber diese Linie schieben und etablieren. Zu Wochenbeginn der letzten Handelswoche ging es weiter aufw√§rts an die SMA200 (aktuell bei 42.614 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones auch diese Linie mehrmals angelaufen hat. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es mit dem Kerzenk√∂rper der Tageskerze zwar √ľber diese Linie, zu Wochenbeginn notiert der Dow Jones wieder unter dieser Durchschnittslinie.

Die Bullen m√ľssen versuchen, den Dow Jones, m√∂glichst zeitnah, √ľber die SMA200 zu schieben und nachfolgend auch festzusetzen. Es w√ľrde die bullische Interpretation des Charts st√ľtzen, wenn sich der Index direkt von dieser Linie l√∂sen und weiter aufw√§rtslaufen kann. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts bis in den Bereich des 23,6 % Retracements gehen.¬†

Gelingt diese Bewegung auf Tagesschlussbasis aber nicht, so k√∂nnte sich erneute Schw√§che einstellen, die zun√§chst bis an das 50,0 % Retracement gehen k√∂nnte. Kann sich der Index nicht im Bereich dieses Retracement stabilisieren und erholen, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an die SMA20 (aktuell bei 41.211 Punkten) / SMA50 bzw. bis an das 61,8 % Retracement gehen. Die SMA20 / SMA50 liegen aktuell eng zusammen, der Index w√§re hier vergleichsweise gut unterst√ľtzt. Zudem hat die SMA20 die SMA50 von unten durchquert, was als ein bullisches Momentum interpretiert werden kann.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†neutral

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich der Dow Jones von der SMA200 (aktuell bei 40.647 Punkten) wieder √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 42.293 Punkten) schieben konnte, aber erkennbare Probleme hatte, sich auch von dieser Linie nach Norden zu entfernen. Es ging im Handelsverlauf immer wieder an und unter diese Durchschnittslinie, die aber als Support √ľbergeordnet gehalten hat. Bis zum Ende der letzten Handelswoche konnte sich der Index etwas von der¬†SMA20 entfernen, hat aber zu Wochenbeginn wieder Kontakt zu dieser Durchschnittslinien aufgenommen.

Der Dow Jones notiert aktuell noch √ľber der SMA20; das Chartbild kann damit noch bullisch interpretiert werden. Solange der Index √ľber der SMA20 notiert, k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung des 38,2 % Retracements gehen. Kann sich der Dow Jones √ľber diesem Retracement festsetzen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 43.250 /280 Punkte gehen.¬†

Wird die SMA20 aber aufgegeben, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer bis in den Bereich der¬†SMA50 (aktuell bei 41.967 Punkten) bzw. des 50,0 % Retracement einstellen. Wesentlich unter das 50,0 % Retracement sollte es in den kommenden Handelstagen nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: ¬†Kann sich der Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA200 festsetzen, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter aufw√§rts in Richtung der 43.650 Punkte gehen k√∂nnte. Solange der Index aber per Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie notiert, solange k√∂nnte sich weitere Schw√§che bis in den Bereich des 50,0 % Retracement bzw. √ľbergeordnet bis an die¬†SMA20 einstellen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 42.418 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.449/51, bei 42.478/80, bei 42.508/10, bei 42.528/30, bei 42.559/61, bei 42.585/87, bei 42.613/15, bei 42.637/39, bei 42.660/62, bei 42.688/90 und dann bei 42.711/13 Punkten anlaufen. √úber der 42.711/13 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.729/31, bei 42.755/57, bei 42.780/82, bei 42.801/03, bei 42.829/31, bei 42.852/54, bei 42.880/82, bei 42.905/07, bei 42.928/30, bei 42.951/53, bei 42.973/75, bei 42.991/93, bei 43.015/17, bei 43.038/40, bei 43.061/63, bei 43.080/82 bzw. bei 43.105/07 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 42.418 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.396/94, bei 42.378/76, bei 42.355/53, bei 42.335/33, bei 42.310/08, bei 42.288/86, bei 42.268/66, bei 42.245/43, bei 42.229/27, bei 42.212/10, bei 42.189/87, bei 42.165/63, bei 42.145/43, bei 42.120/18 und dann bei 42.095/93 Punkten gehen. Unter der 42.095/93 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.070/68, bei 42.046/44, bei 42.019/17, bei 41.995/93, bei 41.978/76, bei 41.944/42, bei 41.918/16, bei 41.890/88, bei 41.872/70, bei 41.849/47, bei 41.820/18, bei 41.799/97, bei 41.773/71, bei 41.757/55, bei 41.730/28, bei 41.710/08 bzw. bei 41.688/86 Punkten erreichbar.

√ľbergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 21 / 2025: seitw√§rts / aufw√§rts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: