Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 20.01.25 🔴 Wieder moderat aufwärts geschoben

R√ľckblick: (13.01.2025 - 17.01.2025)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 42.098 Punkten. Der Index notierte damit 922 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 65 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones gab am Montag zun√§chst moderat nach, konnte sich aber rasch fangen und wieder zur√ľcklaufen. Es ging im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Dienstag etwas aufw√§rts, √ľbergeordnet lief der Index bis Mittwochmorgen in einer Box seitw√§rts. Kaufdruck stellte sich am Mittwoch ein. Der Dow Jones konnte im Zuge dessen wieder in den Bereich der 43.300/600 Punkte laufen und schwankte in dieser Range bis Freitag hin und her. Die n√§chste Aufw√§rtsbewegung erfolgte zum Wochenschluss. Der Index konnte das Level aber nicht halten und gab am Freitagabend Teile der Tagesgewinne wieder ab. Der Index ging bei 43.688 Punkten aus dem Wochenhandel.

Am Montag, zu Beginn der neuen Handelswoche konnte sich der Dow Jones wieder moderat aufwärtsschieben.

Das Wochenhoch liegt √ľber dem Hoch der Vorwoche, das Wochentief wurde unter dem Niveau der Woche zuvor als auch unter der 42.000 Punkte-Marke formatiert. Nach zwei Verlustwochen hintereinander wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein veritabler Wochengewinn ausgewiesen. Die Range war noch einmal h√∂her als in der Vorwoche.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 42.580/82 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 42.601/03 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 41.990/88 Punkte-Marke unter unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†41.975/73 Punkten. ¬†¬† ¬† ¬†¬†

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

43.741/51

43.892

43.932 

44.069 

44.326

44.481 

44.618

45.177

Dow Jones Unterst√ľtzung

43.692

43.587/30

43.455

43.181/06

42.987/58/38  

42.781 

42.544

42.307

42.062

41.958

41.649

41.467

41.316

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der Dow Jones konnte sich zu Wochenbeginn schon wieder deutlicher erholen. Es ging an vier von f√ľnf Handelstagen aufw√§rts. Die Bullen konnten den Index zur Wochenmitte hin mit Dynamik √ľber die SMA20 (aktuell bei 43.106 Punkten) schieben und nachfolgend festsetzen. Am Freitag ging es in der Bewegung an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 43.751 Punkten), der Index hat es aber nicht geschafft, sich auch √ľber dieser Marke festzusetzen. Der Docht der Tageskerze ist √ľber diese Linie gegangen, der Kerzenk√∂rper ist darunter geblieben.

Das Tageschart hat sich mit dieser Bewegung deutlich aufgehellt, kann aber noch nicht als bullisch interpretiert werden. Wesentlich wird sein, dass der Dow Jones sich m√∂glichst zeitnah √ľber die SMA50 schieben und festsetzen kann. Stellt sich dies ein, so w√§re es weiterhin zwingend, dass es m√∂glichst z√ľgig weiter aufw√§rts geht und sich der Index von der SMA50 nach Norden l√∂sen kann. Stellt sich dies ein, so erh√∂ht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es im Rahmen weiterer Aufw√§rtsbewegungen in Richtung des ATH gehen k√∂nnte.

Gelingt der Move √ľber die SMA50 per Tagesschluss aber nicht, so k√∂nnte der Index noch einmal an die SMA20 zur√ľcksetzen, um Luft zu holen. H√§lt diese Linie im Rahmen der Abgaben per Tagesschluss aber nicht, so k√∂nnte sich weitere Schw√§che einstellen, die erneut an das Wochentief der Vorwoche gehen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones sich in der letzten Handelswoche zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 43.455 Punkten) schieben konnte. Es ging nachfolgend, mit einigen Problemen, dann auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 42.958 Punkten) und von hier aus dynamisch und mit Momentum aufw√§rts. Im Zuge der Bewegung konnte der Dow Jones am Freitag die SMA200 (aktuell bei 43.587 Punkten) anlaufen und auch √ľberwinden. Er ist per Wochenschluss √ľber dieser Linie aus dem Handel gegangen.

Das Chartbild w√ľrde sich bullisch aufhellen, wenn es der Dow Jones es schafft, sich √ľber dieser Linie zu halten und nachfolgend, zu Wochenbeginn, direkt weiter nach Norden zu laufen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder an und √ľber die 44.000 Punkte-Marke gehen k√∂nnte.

Kann sich der Dow Jones aber nicht √ľber dieser Linie halten und geht es im Zuge von Schw√§che wieder unter die SMA200, so w√§re es wichtig, dass sich der Dow Jones im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Geht der Kontakt aber verloren, so k√∂nnten sich weitere Abgaben im Bereich der SMA20 stabilisieren. Das Chartbild w√ľrde sich eintr√ľben, wenn der Dow Jones unter diese Linie rutscht und sich darunter festsetzt. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so m√ľssten die ersten Fragezeichen hinter die aktuelle Entwicklung gestellt werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bullisch  

Fazit:¬† Solange der Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange besteht die Chance, dass die Bullen den Index √ľber die SMA50 schieben und festsetzen k√∂nnen. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart aber erst dann, wenn sich der Index √ľberzeugend von der SMA50 nach Norden l√∂sen kann. Gelingt die Bewegung nicht, so m√ľsste mit erneuten R√ľcksetzern an die SMA20 gerechnet werden.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 43.717 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.737/39, bei 43.459/61, bei 43.780/82, bei 43.799/801, bei 43.824/26, bei 43.845/47, bei 43.865/67, bei 43.882/84, bei 43.901/03, bei 43.929/31, bei 43.957/59, bei 43.976/78, bei 43.991/93, bei 44.010/12 und dann bei 44.031/33 Punkten laufen. √úber der 44.031/33 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.052/54, bei 44.071/73, bei 44.090/92, bei 44.118/20, bei 44.137/39, bei 44.156/58, bei 44.175/77, bei 44.193/95, bei 44.211/13, bei 44.233/35, bei 44.259/61, bei 44.283/85, bei 44.307/09, bei 44.330/32, bei 44.356/58 bzw. bei 44.379/81 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 43.717 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.699/97, bei 43.677/75, bei 43.658/56, bei 43.641/39, bei 43.618/16, bei 43.598/96, bei 43.575/73, bei 43.558/56, bei 43.537/35, bei 43.514/12, bei 43.490/88, bei 43.469/67, bei 43.448/46 und dann bei 43.426/24 Punkten gehen. Unter der 43.426/24 Punkte-Marke k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 43.409/07, bei 43.382/80, bei 43.365/63, bei 43.340/38, bei 43.317/15, bei 43.299/97, bei 43.278/76, bei 43.251/49, bei 43.228/26, bei 43.210/08, bei 43.177/75, bei 43.158/46, bei 43.138/36, bei 43.113/11 bzw. bei 43.089/87 Punkten erreichen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der 03 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

 

Quellen: xStation5 von XTB

