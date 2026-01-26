Dow Jones Prognose KW 05/2026: Widerstände, Unterstützungen & Börse Aktuell

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 49.029 Punkten. Der Index notierte damit 284 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 355 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones gab zum Wochenbeginn zunächst moderat nach. Am Dienstag verstärkte sich der Abwärtsdruck, dem Index gelang es zwar eine Entlastungsbewegung abzubilden, diese wurde aber am Dienstagabend direkt abverkauft. Der Dow Jones markierte am Mittwochnachmittag das Wochentief, konnte sich nachfolgend aber dynamisch und mit Momentum aufwärtsschieben. Es folgten im Handelsverlauf immer wieder Gewinnmitnahmen, die bis Donnerstagabend immer wieder zurückgekauft wurden. Nachdem das Wochenhoch am Donnerstagabend formatiert wurde ging es übergeordnet bis zum Wochenschluss abwärts. Der Dow Jones ging bei 49.120 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zum Wochenbeginn setzte der Index deutlich zurück.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🚀 Key Takeaways

Dow Jones Prognose KW 05/2026 bleibt vorsichtig: Kurzfristig überwiegt ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario, mit 60 % Bear- vs. 40 % Bull-Wahrscheinlichkeit .

Schlüsselzone für die Richtung: Entscheidend ist, ob der Dow Jones sich per Tagesschluss über der SMA20 stabilisiert – dann steigt die Chance auf einen erneuten Angriff Richtung Allzeithoch / 49.950–50.310 Punkte .

Börse Aktuell – wichtige Trigger & Range: Die Marke 49.062 Punkte ist der zentrale Trigger. Erwartete Wochenrange liegt bei 48.439–49.863 Punkten (Unterstützungen u. a. 48.720/48.694, Widerstände u. a. 49.304/49.674).

Rückblick KW 04/2026 (19.01.2026 – 23.01.2026)

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 49.029 Punkten und notierte damit 284 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 355 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche. Zum Wochenbeginn zeigte sich der Index zunächst moderat schwächer. Am Dienstag nahm der Abwärtsdruck zu: Zwar konnte eine Entlastungsbewegung ausgebildet werden, diese wurde jedoch am Dienstagabend direkt wieder abverkauft.

Am Mittwochnachmittag markierte der Dow Jones das Wochentief, konnte sich anschließend aber dynamisch und mit Momentum nach oben schieben. Im weiteren Verlauf kam es wiederholt zu Gewinnmitnahmen, die bis Donnerstagabend regelmäßig zurückgekauft wurden. Nachdem am Donnerstagabend das Wochenhoch formatiert wurde, setzte sich übergeordnet eine Abwärtsbewegung bis zum Wochenschluss durch. Der Dow Jones beendete die Woche bei 49.120 Punkten.

Zum Wochenbeginn der aktuellen Handelswoche setzte der Index im Frühhandel zunächst zurück, konnte die Verluste jedoch bis zum Morgen wieder vollständig ausgleichen.

Dow Jones Wochenüberblick (Auszug)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones 2026 – Wochenwerte

01/2026: Schluss 48.391 | Ergebnis -358 | Range 919

02/2026: Schluss 49.529 | Ergebnis +1.138 | Range 1.316

03/2026: Schluss 49.384 | Ergebnis -145 | Range 837

04/2026: Schluss 49.120 | Ergebnis -264 | Range 1.310

Durchschnittliche Range 2026: 1.096

Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 1 / 3

Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 – 22:00 Uhr.

In der abgelaufenen Handelswoche wurde das Wochenhoch unterhalb der Vorwoche formatiert, ebenso lag das Wochentief unter dem Niveau der Vorwoche. Es wurde erneut ein kleiner Wochenverlust ausgewiesen. Die Range lag über der Vorwoche und auch über dem Jahresdurchschnitt.

Tageswerte KW 04/2026 (Range-Überblick)

19.01.2026: 49.107 / 48.906 | Range 201 | Schluss 49.001

20.01.2026: 48.944 / 48.462 | Range 482 | Schluss 48.540

21.01.2026: 49.339 / 48.345 | Range 994 | Schluss 49.126

22.01.2026: 49.655 / 49.127 | Range 528 | Schluss 49.424

23.01.2026: 49.465 / 48.978 | Range 487 | Schluss 49.120

Ø Tagesrange: 538

YouTube Trading Videos

Setup-Check: Zielzonen wurden exakt erreicht

Mit dem Überschreiten der 49.632/34 Punkte-Marke wurde erwartet, dass der Dow Jones das nächste Anlaufziel bei 49.655/57 Punkten erreichen kann. Diese Bewegung stellte sich ein – das Ziel wurde exakt getroffen.

Auf der Unterseite gingen die Rücksetzer mit dem Unterschreiten der 48.441/39 Punkte-Marke unter das maximale Anlaufziel bei 48.424/22 Punkten.

Abgleich der Wochenrange (KW 04/2026)

Erwartet vs. Ist

Wochenhoch: 49.798 (erwartet) | 49.655 (ist)

Wochentief: 48.424 (erwartet) | 48.345 (ist)

Dow Jones Prognose: Widerstände & Unterstützungen (Börse Aktuell)

Dow Jones Widerstände

49.101/20/34/36/78

49.267

49.304/81

49.543

49.674

49.818/817

49.944

50.211

Dow Jones Unterstützungen

49.053/47

48.909

48.720

48.694

48.505

48.369

48.289/01

48.100

47.943

47.758

47.401

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Daten/Charts aus xStation5. WS/US in Fett sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.

Wichtigste Marken auf Basis des Setups

I-Day-Marke: 49.304 und 48.720

Tagesschlussmarken: 49.751 und 48.420

Break1 Bull (Wo-Schluss): (33.5084)

Break2 Bull (Mo-Schluss): (32.5868)

Boxbereich: 47.318 bis 21.740

Range: 50.611 bis 15.721

Chartcheck Dow Jones Prognose (Daily & 4h)

Daily-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones konnte sich zum Jahresanfang über die SMA20 (49.053 Punkte) und die SMA50 (48.201 Punkte) schieben und ist im Dunstkreis dieser Linien weiter aufwärtsgelaufen. Rücksetzer wurden im Wochenverlauf mehrfach durch die SMA20 gestützt. Zum Wochenschluss ging es erneut in den Bereich der SMA20 zurück, oberhalb derer der Dow Jones jedoch einen Wochenschluss formatiert hat.

Bullisches Szenario:

Gelingt es den Bullen, den Dow Jones wieder klar über der SMA20 zu etablieren und sich davon zu lösen, könnte es erneut in Richtung Allzeithoch gehen. Oberhalb davon wären die nächsten Anlaufziele bei 49.950/50.010 sowie 50.280/50.310 Punkten zu finden.

Bearisches Risiko:

Kann sich der Dow Jones nicht über der SMA20 festsetzen, könnte sich die Schwäche in Richtung SMA50 ausweiten. Ein Tagesschluss unter der SMA50 würde die aktuelle Aufwärtsbewegung deutlich in Frage stellen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild (Daily): bullisch / neutral

4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der letzten Handelswoche setzte der Dow Jones im Rahmen der Schwäche bis an die SMA200 (48.694 Punkte) zurück, stabilisierte sich dort und erholte sich anschließend. Im Verlauf ging es wieder über die SMA20 (49.136 Punkte) und die SMA50 (49.120 Punkte). Zum Wochenschluss lief der Index jedoch erneut an diese beiden Linien zurück.

Bullisches Szenario:

Kann sich der Dow Jones über SMA20/SMA50 etablieren, wäre ein zügiger Anschluss nach oben entscheidend, um die nächsten Ziele aus der Tagesbetrachtung zu aktivieren.

Bearisches Szenario:

Scheitert diese Stabilisierung, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Rücksetzers zur SMA200. Unterhalb dieser Linie würde sich das Chartbild klar eintrüben – dann wären 48.340/25 bzw. 47.890/75 Punkte mögliche nächste Abwärtsziele.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): neutral

Short Cut (Börse Aktuell)

Der Dow Jones muss sich per Tagesschluss über der SMA20 etablieren, um wieder Perspektive auf das Allzeithoch bzw. neue Hochs zu bekommen. Ein Tagesschluss unter der SMA20, der am Folgetag bestätigt werden muss, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Schwäche in Richtung SMA50.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Dow Jones Prognose KW 05/2026: Long- & Short-Setups

Long-Setup (Bull)

Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 49.062 Punkte-Marke zu halten. Gelingt dies, wären folgende Anlaufziele auf der Oberseite möglich:

49.079/81 – 49.105/07 – 49.121/23 – 49.146/48 – 49.167/69 – 49.185/87 – 49.206/08 – 49.231/33 – 49.259/61 – 49.284/86 – 49.311/13 – 49.330/32 – 49.349/51 – 49.369/71 – 49.390/92 – 49.412/14.

Über 49.412/14 Punkte wären weitere Ziele:

49.438/40 – 49.458/60 – 49.476/78 – 49.490/92 – 49.512/14 – 49.534/36 – 49.556/58 – 49.575/77 – 49.591/93 – 49.611/13 – 49.632/34 – 49.655/57 – 49.671/73 – 49.690/92 – 49.713/15 – 49.734/36 – 49.755/57 – 49.778/80 – 49.796/98 – 49.817/19 – 49.837/39 – 49.861/63 – 49.885/87 – 49.909/11 – 49.928/30.

Short-Setup (Bear)

Kann sich der Dow Jones nicht über 49.062 Punkte halten, könnten auf der Unterseite folgende Anlaufziele aktiviert werden:

49.039/37 – 49.015/13 – 48.995/93 – 48.978/76 – 48.955/53 – 48.934/32 – 48.915/13 – 48.896/94 – 48.875/73 – 48.851/49 – 48.830/28 – 48.813/11 – 48.788/86 – 48.768/66 – 48.747/45 – 48.724/22 – 48.705/03.

Unterhalb von 48.705/03 Punkten wären weitere Ziele:

48.687/85 – 48.666/64 – 48.645/43 – 48.624/22 – 48.606/04 – 48.588/86 – 48.563/61 – 48.540/38 – 48.519/17 – 48.498/96 – 48.479/77 – 48.460/58 – 48.441/39 – 48.424/22.

Erwartete Tendenz & Wochenrange (KW 05/2026)

Übergeordnete erwartete Tendenz für die nächsten fünf Handelstage: seitwärts / abwärts*

(in Bezug zum Wochenschluss der Vorwoche)

Erwartete Wochenrange KW 05/2026 (auf Basis des Setups)

Hoch: 49.460 bis 49.863

Tief: 48.705 bis 48.439

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ

Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die Dow Jones Prognose für KW 05/2026 bleibt kurzfristig neutral, mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit für ein bearisches Szenario (60 %).

Welche Marken sind diese Woche entscheidend?

Zentral sind die Bereiche um 49.062 Punkte (Trigger) sowie die SMA-Zonen im Bereich SMA20/SMA50 und als Schlüsselstütze die SMA200 im 4h-Chart.

Wie hoch ist die erwartete Wochenrange?

Die erwartete Range liegt zwischen 48.439 Punkten (Tief) und 49.863 Punkten (Hoch).

Wenn du möchtest, formatiere ich dir den Text zusätzlich als fertigen WordPress-Artikel inkl. Zwischenüberschriften, Tabellen-Layout und FAQ-Schema (JSON-LD).