Dow Jones Prognose KW 05/2026: Widerstände, Unterstützungen & Börse Aktuell

- Dow Jones Prognose KW 05/2026 bleibt vorsichtig
- Schlüsselzone für die Richtung: Entscheidend ist, ob der Dow Jones sich per Tagesschluss über der SMA20 stabilisiert
- Wichtige Trigger & Range: Die Marke 49.062 Punkte ist der zentrale Trigger. Erwartete Wochenrange liegt bei 48.439–49.863 Punkten
- Dow Jones Prognose KW 05/2026 bleibt vorsichtig
- Schlüsselzone für die Richtung: Entscheidend ist, ob der Dow Jones sich per Tagesschluss über der SMA20 stabilisiert
- Wichtige Trigger & Range: Die Marke 49.062 Punkte ist der zentrale Trigger. Erwartete Wochenrange liegt bei 48.439–49.863 Punkten
Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 49.029 Punkten. Der Index notierte damit 284 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 355 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones gab zum Wochenbeginn zunächst moderat nach. Am Dienstag verstärkte sich der Abwärtsdruck, dem Index gelang es zwar eine Entlastungsbewegung abzubilden, diese wurde aber am Dienstagabend direkt abverkauft. Der Dow Jones markierte am Mittwochnachmittag das Wochentief, konnte sich nachfolgend aber dynamisch und mit Momentum aufwärtsschieben. Es folgten im Handelsverlauf immer wieder Gewinnmitnahmen, die bis Donnerstagabend immer wieder zurückgekauft wurden. Nachdem das Wochenhoch am Donnerstagabend formatiert wurde ging es übergeordnet bis zum Wochenschluss abwärts. Der Dow Jones ging bei 49.120 Punkten aus dem Wochenhandel.
Zum Wochenbeginn setzte der Index deutlich zurück.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🚀 Key Takeaways
-
Dow Jones Prognose KW 05/2026 bleibt vorsichtig: Kurzfristig überwiegt ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario, mit 60 % Bear- vs. 40 % Bull-Wahrscheinlichkeit.
-
Schlüsselzone für die Richtung: Entscheidend ist, ob der Dow Jones sich per Tagesschluss über der SMA20 stabilisiert – dann steigt die Chance auf einen erneuten Angriff Richtung Allzeithoch / 49.950–50.310 Punkte.
-
Börse Aktuell – wichtige Trigger & Range: Die Marke 49.062 Punkte ist der zentrale Trigger. Erwartete Wochenrange liegt bei 48.439–49.863 Punkten (Unterstützungen u. a. 48.720/48.694, Widerstände u. a. 49.304/49.674).
Rückblick KW 04/2026 (19.01.2026 – 23.01.2026)
Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 49.029 Punkten und notierte damit 284 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 355 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche. Zum Wochenbeginn zeigte sich der Index zunächst moderat schwächer. Am Dienstag nahm der Abwärtsdruck zu: Zwar konnte eine Entlastungsbewegung ausgebildet werden, diese wurde jedoch am Dienstagabend direkt wieder abverkauft.
Am Mittwochnachmittag markierte der Dow Jones das Wochentief, konnte sich anschließend aber dynamisch und mit Momentum nach oben schieben. Im weiteren Verlauf kam es wiederholt zu Gewinnmitnahmen, die bis Donnerstagabend regelmäßig zurückgekauft wurden. Nachdem am Donnerstagabend das Wochenhoch formatiert wurde, setzte sich übergeordnet eine Abwärtsbewegung bis zum Wochenschluss durch. Der Dow Jones beendete die Woche bei 49.120 Punkten.
Zum Wochenbeginn der aktuellen Handelswoche setzte der Index im Frühhandel zunächst zurück, konnte die Verluste jedoch bis zum Morgen wieder vollständig ausgleichen.
Dow Jones Wochenüberblick (Auszug)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Dow Jones 2026 – Wochenwerte
-
01/2026: Schluss 48.391 | Ergebnis -358 | Range 919
-
02/2026: Schluss 49.529 | Ergebnis +1.138 | Range 1.316
-
03/2026: Schluss 49.384 | Ergebnis -145 | Range 837
-
04/2026: Schluss 49.120 | Ergebnis -264 | Range 1.310
Durchschnittliche Range 2026: 1.096
Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 1 / 3
Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 – 22:00 Uhr.
In der abgelaufenen Handelswoche wurde das Wochenhoch unterhalb der Vorwoche formatiert, ebenso lag das Wochentief unter dem Niveau der Vorwoche. Es wurde erneut ein kleiner Wochenverlust ausgewiesen. Die Range lag über der Vorwoche und auch über dem Jahresdurchschnitt.
Tageswerte KW 04/2026 (Range-Überblick)
-
19.01.2026: 49.107 / 48.906 | Range 201 | Schluss 49.001
-
20.01.2026: 48.944 / 48.462 | Range 482 | Schluss 48.540
-
21.01.2026: 49.339 / 48.345 | Range 994 | Schluss 49.126
-
22.01.2026: 49.655 / 49.127 | Range 528 | Schluss 49.424
-
23.01.2026: 49.465 / 48.978 | Range 487 | Schluss 49.120
Ø Tagesrange: 538
YouTube Trading Videos
Setup-Check: Zielzonen wurden exakt erreicht
Mit dem Überschreiten der 49.632/34 Punkte-Marke wurde erwartet, dass der Dow Jones das nächste Anlaufziel bei 49.655/57 Punkten erreichen kann. Diese Bewegung stellte sich ein – das Ziel wurde exakt getroffen.
Auf der Unterseite gingen die Rücksetzer mit dem Unterschreiten der 48.441/39 Punkte-Marke unter das maximale Anlaufziel bei 48.424/22 Punkten.
Abgleich der Wochenrange (KW 04/2026)
Erwartet vs. Ist
-
Wochenhoch: 49.798 (erwartet) | 49.655 (ist)
-
Wochentief: 48.424 (erwartet) | 48.345 (ist)
Dow Jones Prognose: Widerstände & Unterstützungen (Börse Aktuell)
Dow Jones Widerstände
-
49.101/20/34/36/78
-
49.267
-
49.304/81
-
49.543
-
49.674
-
49.818/817
-
49.944
-
50.211
Dow Jones Unterstützungen
-
49.053/47
-
48.909
-
48.720
-
48.694
-
48.505
-
48.369
-
48.289/01
-
48.100
-
47.943
-
47.758
-
47.401
Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Daten/Charts aus xStation5. WS/US in Fett sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.
Wichtigste Marken auf Basis des Setups
-
I-Day-Marke: 49.304 und 48.720
-
Tagesschlussmarken: 49.751 und 48.420
-
Break1 Bull (Wo-Schluss): (33.5084)
-
Break2 Bull (Mo-Schluss): (32.5868)
-
Boxbereich: 47.318 bis 21.740
-
Range: 50.611 bis 15.721
Chartcheck Dow Jones Prognose (Daily & 4h)
Daily-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Dow Jones konnte sich zum Jahresanfang über die SMA20 (49.053 Punkte) und die SMA50 (48.201 Punkte) schieben und ist im Dunstkreis dieser Linien weiter aufwärtsgelaufen. Rücksetzer wurden im Wochenverlauf mehrfach durch die SMA20 gestützt. Zum Wochenschluss ging es erneut in den Bereich der SMA20 zurück, oberhalb derer der Dow Jones jedoch einen Wochenschluss formatiert hat.
Bullisches Szenario:
Gelingt es den Bullen, den Dow Jones wieder klar über der SMA20 zu etablieren und sich davon zu lösen, könnte es erneut in Richtung Allzeithoch gehen. Oberhalb davon wären die nächsten Anlaufziele bei 49.950/50.010 sowie 50.280/50.310 Punkten zu finden.
Bearisches Risiko:
Kann sich der Dow Jones nicht über der SMA20 festsetzen, könnte sich die Schwäche in Richtung SMA50 ausweiten. Ein Tagesschluss unter der SMA50 würde die aktuelle Aufwärtsbewegung deutlich in Frage stellen.
Einordnung übergeordnetes Chartbild (Daily): bullisch / neutral
4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
In der letzten Handelswoche setzte der Dow Jones im Rahmen der Schwäche bis an die SMA200 (48.694 Punkte) zurück, stabilisierte sich dort und erholte sich anschließend. Im Verlauf ging es wieder über die SMA20 (49.136 Punkte) und die SMA50 (49.120 Punkte). Zum Wochenschluss lief der Index jedoch erneut an diese beiden Linien zurück.
Bullisches Szenario:
Kann sich der Dow Jones über SMA20/SMA50 etablieren, wäre ein zügiger Anschluss nach oben entscheidend, um die nächsten Ziele aus der Tagesbetrachtung zu aktivieren.
Bearisches Szenario:
Scheitert diese Stabilisierung, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Rücksetzers zur SMA200. Unterhalb dieser Linie würde sich das Chartbild klar eintrüben – dann wären 48.340/25 bzw. 47.890/75 Punkte mögliche nächste Abwärtsziele.
Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): neutral
Short Cut (Börse Aktuell)
Der Dow Jones muss sich per Tagesschluss über der SMA20 etablieren, um wieder Perspektive auf das Allzeithoch bzw. neue Hochs zu bekommen. Ein Tagesschluss unter der SMA20, der am Folgetag bestätigt werden muss, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Schwäche in Richtung SMA50.
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %
Dow Jones Prognose KW 05/2026: Long- & Short-Setups
Long-Setup (Bull)
Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 49.062 Punkte-Marke zu halten. Gelingt dies, wären folgende Anlaufziele auf der Oberseite möglich:
49.079/81 – 49.105/07 – 49.121/23 – 49.146/48 – 49.167/69 – 49.185/87 – 49.206/08 – 49.231/33 – 49.259/61 – 49.284/86 – 49.311/13 – 49.330/32 – 49.349/51 – 49.369/71 – 49.390/92 – 49.412/14.
Über 49.412/14 Punkte wären weitere Ziele:
49.438/40 – 49.458/60 – 49.476/78 – 49.490/92 – 49.512/14 – 49.534/36 – 49.556/58 – 49.575/77 – 49.591/93 – 49.611/13 – 49.632/34 – 49.655/57 – 49.671/73 – 49.690/92 – 49.713/15 – 49.734/36 – 49.755/57 – 49.778/80 – 49.796/98 – 49.817/19 – 49.837/39 – 49.861/63 – 49.885/87 – 49.909/11 – 49.928/30.
Short-Setup (Bear)
Kann sich der Dow Jones nicht über 49.062 Punkte halten, könnten auf der Unterseite folgende Anlaufziele aktiviert werden:
49.039/37 – 49.015/13 – 48.995/93 – 48.978/76 – 48.955/53 – 48.934/32 – 48.915/13 – 48.896/94 – 48.875/73 – 48.851/49 – 48.830/28 – 48.813/11 – 48.788/86 – 48.768/66 – 48.747/45 – 48.724/22 – 48.705/03.
Unterhalb von 48.705/03 Punkten wären weitere Ziele:
48.687/85 – 48.666/64 – 48.645/43 – 48.624/22 – 48.606/04 – 48.588/86 – 48.563/61 – 48.540/38 – 48.519/17 – 48.498/96 – 48.479/77 – 48.460/58 – 48.441/39 – 48.424/22.
Erwartete Tendenz & Wochenrange (KW 05/2026)
Übergeordnete erwartete Tendenz für die nächsten fünf Handelstage: seitwärts / abwärts*
(in Bezug zum Wochenschluss der Vorwoche)
Erwartete Wochenrange KW 05/2026 (auf Basis des Setups)
-
Hoch: 49.460 bis 49.863
-
Tief: 48.705 bis 48.439
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ
Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose?
Die Dow Jones Prognose für KW 05/2026 bleibt kurzfristig neutral, mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit für ein bearisches Szenario (60 %).
Welche Marken sind diese Woche entscheidend?
Zentral sind die Bereiche um 49.062 Punkte (Trigger) sowie die SMA-Zonen im Bereich SMA20/SMA50 und als Schlüsselstütze die SMA200 im 4h-Chart.
Wie hoch ist die erwartete Wochenrange?
Die erwartete Range liegt zwischen 48.439 Punkten (Tief) und 49.863 Punkten (Hoch).
Wenn du möchtest, formatiere ich dir den Text zusätzlich als fertigen WordPress-Artikel inkl. Zwischenüberschriften, Tabellen-Layout und FAQ-Schema (JSON-LD).
BÖRSE HEUTE: S&P 500 über 7.000 Punkten – Börse aktuell volatil (28.01.2026)
US Börsenstart: US Börse erreicht Rekordhoch vor Fed-Entscheidung
TRADINGIDEE des Tages 🔴 Kakao (28.01.2026)
Borussia Dortmund AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.