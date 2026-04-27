Börse Aktuell: Dow Jones Prognose für KW 18/2026 - Ausblick, Marken und Szenarien

Der Dow Jones startete die vergangene Woche bei 49.148 Punkten und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Trotz eines zunächst freundlichen Wochenstarts konnte der Index die Gewinne nicht vollständig verteidigen. Nach einem Anstieg bis zum Dienstag folgten Gewinnmitnahmen, wodurch große Teile der Wochengewinne wieder abgegeben wurden.

Im weiteren Verlauf stabilisierte sich der Markt zur Wochenmitte, bevor ab Donnerstag eine Seitwärtsphase einsetzte. Der Wochenschluss lag schließlich bei 49.247 Punkten. Damit wurde nach drei positiven Wochen erstmals wieder ein leichter Wochenverlust verzeichnet.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Auffällig war zudem die geringere Volatilität - die Wochenrange lag unter dem Durchschnitt von 1.510 Punkten.

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

Kurzfristige Schwäche trotz stabiler Struktur

Der Dow Jones zeigt im kurzfristigen Zeitfenster eine nachlassende Dynamik. Trotz weiterhin bullischem Tageschart häufen sich Anzeichen für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung.

Der Dow Jones zeigt im kurzfristigen Zeitfenster eine nachlassende Dynamik. Trotz weiterhin bullischem Tageschart häufen sich Anzeichen für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Entscheidende Schlüsselmarke bei 49.154 Punkten

Oberhalb dieser Marke besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Darunter steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung 48.800 bis 48.400 Punkte.

Oberhalb dieser Marke besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Darunter steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung 48.800 bis 48.400 Punkte. Überwiegend bärische Dow Jones Prognose

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % überwiegt aktuell das Abwärtsszenario. Die Börse aktuell bleibt damit anfällig für weitere Korrekturen.

Börse aktuell: Technische Einordnung des Dow Jones

Im Tageschart bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Der Dow Jones notiert weiterhin über der SMA20 sowie über der SMA50, was grundsätzlich als bullisch interpretiert werden kann.

Solange der Index diese Unterstützungen verteidigt, bleibt die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bestehen. Ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch sowie die Marke von 51.000 Punkten ist damit weiterhin möglich.

Allerdings zeigt sich kurzfristig eine gewisse Schwäche:

Gewinne wurden zuletzt wieder abgegeben

Dynamik nach oben hat nachgelassen

Seitwärtsbewegung dominiert aktuell

Im 4h-Chart ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones konnte sich nicht nachhaltig über der SMA20 etablieren, während die SMA50 aktuell als zentrale Unterstützung fungiert.

Dow Jones Prognose: Wichtige Marken für die neue Woche

Widerstände

49.303 / 49.394

49.505

49.641

50.211

50.537

50.692

Unterstützungen

49.082

48.800

48.689

48.561

48.469

48.357 / 44

48.149

47.956

47.671 / 51

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Dow Jones Prognose: Szenarien für KW 18/2026

Bullisches Szenario

Gelingt es den Käufern, den Dow Jones über 49.154 Punkten zu stabilisieren, könnten weitere Aufwärtsbewegungen folgen. In diesem Fall rücken sukzessive höhere Kursziele in den Fokus, mit Potenzial in Richtung der Zone um 49.800 bis 49.900 Punkte.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Bereiche könnte die Bewegung in Richtung Allzeithoch beschleunigen.

Bärisches Szenario

Kann sich der Index nicht über 49.154 Punkten halten, ist mit erneuten Rücksetzern zu rechnen. Erste Ziele liegen im Bereich um 48.800 Punkte.

Ein Bruch der Unterstützung bei 48.776 Punkten könnte weiteren Abwärtsdruck erzeugen und eine Bewegung in Richtung 48.400 Punkte einleiten.

Zusammenfassung der Börse aktuell Einschätzung

Die aktuelle Dow Jones Prognose zeigt ein leicht negatives Chancen-Risiko-Verhältnis:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Die kurzfristige Tendenz bleibt damit seitwärts bis abwärts gerichtet, auch wenn das übergeordnete Chartbild weiterhin stabil ist.

Erwartete Wochenrange

Für die Handelswoche wird folgende Bewegung erwartet:

Oberseite: 49.497 bis 49.767 Punkte

Unterseite: 48.402 bis 48.593 Punkte

Fazit: Dow Jones Prognose bleibt vorsichtig

Die Börse aktuell zeigt ein uneinheitliches Bild. Während die mittelfristige Struktur weiterhin stabil ist, nehmen kurzfristige Risiken zu. Entscheidend wird sein, ob der Dow Jones wichtige Unterstützungen verteidigen kann.

Ein Bruch unter die SMA50 im kurzfristigen Zeitfenster könnte die Abwärtsbewegung beschleunigen. Bleibt der Index hingegen stabil, ist jederzeit eine Rückkehr in den Aufwärtstrend möglich.

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FAQ zur Börse aktuell und Dow Jones Prognose

Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose für diese Woche?

Die aktuelle Dow Jones Prognose ist leicht negativ. Es wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung erwartet, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse.

Welche Marken sind im Dow Jones aktuell entscheidend?

Wichtige Widerstände liegen bei 49.300 bis 49.600 Punkten. Entscheidende Unterstützungen befinden sich im Bereich von 48.800 bis 48.400 Punkten.

Ist der Dow Jones aktuell bullish oder bearish?

Im Tageschart bleibt der Markt bullisch, kurzfristig überwiegen jedoch bearish Tendenzen. Die Börse aktuell zeigt damit ein gemischtes Bild.

Welche Rolle spielt die Marke von 49.154 Punkten?

Diese Marke gilt als kurzfristiger Schlüsselbereich. Oberhalb davon bestehen Chancen auf steigende Kurse, darunter erhöht sich das Risiko für Rücksetzer.

Wie hoch ist die erwartete Volatilität im Dow Jones?

Die erwartete Wochenrange liegt zwischen etwa 48.400 und 49.700 Punkten und damit im Bereich der durchschnittlichen Schwankungsbreite.

Kann der Dow Jones neue Allzeithochs erreichen?

Ja, sofern wichtige Unterstützungen halten und der Index wieder über kurzfristige Widerstände steigt, bleibt ein Test des Allzeithochs möglich.

Was sind die größten Risiken laut aktueller Börse Einschätzung?

Ein Bruch unter wichtige Unterstützungen, insbesondere unter die SMA50 im kurzfristigen Chart, könnte weitere Abwärtsdynamik auslösen.

Für wen ist diese Dow Jones Analyse relevant?

Die Analyse richtet sich an Trader und Anleger, die sich für die Börse aktuell interessieren und kurzfristige Handelsentscheidungen im Dow Jones treffen möchten.