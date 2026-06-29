Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 29.06.26 🔴 Überblick für KW 27

Das Wichtigste in Kürze Dow Jones aktuell

Trend bleibt bullisch

Dow Jones Prognose

Der Dow Jones aktuell bleibt in einer beeindruckenden Verfassung. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen konnte der US-Leitindex in der vergangenen Handelswoche ein neues Allzeithoch markieren und startet oberhalb der Marke von 52.000 Punkten in die neue Woche. Aus charttechnischer Sicht bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden, spricht vieles für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die aktuelle Dow Jones Prognose zeigt, welche Kursmarken Anleger und Trader in den kommenden Tagen besonders im Blick behalten sollten. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones ⚡ Key Takeaways 🚀 Dow Jones aktuell startet wieder oberhalb von 52.000 Punkten in die neue Handelswoche.

📈 Trend bleibt bullisch: Oberhalb der 20-Tage-Linie spricht die Charttechnik für weitere Höchststände.

🎯 Dow Jones Prognose: Kursziele oberhalb von 52.980 Punkten bleiben kurzfristig erreichbar. 📊 Dow Jones aktuell: Rückblick auf die vergangene Handelswoche Der US-Leitindex zeigte erneut Stärke. Die wichtigsten Entwicklungen: 📈 Neues Allzeithoch im Wochenverlauf

📉 Gewinnmitnahmen nach dem Rekordhoch

📊 Wochenschluss bei 51.866 Punkten

🚀 Zum Wochenstart Rückkehr über die Marke von 52.000 Punkten Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibt der langfristige Aufwärtstrend damit vollständig intakt. 🚀 Dow Jones Prognose: Oberhalb der SMA20 bleibt der Trend positiv Im Tageschart ergibt sich weiterhin ein konstruktives Bild. Die wichtigsten Signale: 📈 Der Dow Jones notiert oberhalb der SMA20 bei rund 51.476 Punkten .

📊 Die 20-Tage-Linie fungiert weiterhin als verlässliche Unterstützung.

🎯 Nächste Kursziele liegen im Bereich von 52.980 bis 53.210 Punkten. Solange der Index oberhalb dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt die Dow Jones Prognose positiv. 📉 Vier-Stunden-Chart bestätigt den Aufwärtstrend Auch auf kurzfristiger Zeitebene sprechen die Signale für die Käufer. Der Dow Jones aktuell: 📈 konnte sich an der SMA50 stabilisieren

🔄 notiert wieder oberhalb der SMA20

📊 bestätigt damit den übergeordneten Aufwärtstrend Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild eintrüben. 🎯 Dow Jones Prognose: Diese Widerstände stehen jetzt im Fokus Kann sich der Index oberhalb von 52.177 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus: 🎯 52.245 Punkte

🎯 52.395 Punkte

🎯 52.520 Punkte

🎯 52.720 Punkte

🎯 52.913 Punkte

🎯 52.980 Punkte

🎯 53.027 Punkte Ein Ausbruch über das bisherige Allzeithoch könnte die nächste Aufwärtswelle einleiten. 📉 Dow Jones aktuell: Diese Unterstützungen sollten Anleger beachten Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, bleiben folgende Marken entscheidend: 📍 52.148 Punkte

📍 52.028 Punkte

📍 51.980 Punkte

📍 51.913 Punkte

📍 51.785 Punkte

📍 51.578 Punkte

📍 51.394 Punkte Vor allem die Zone um 51.785 Punkte dürfte kurzfristig als wichtige Unterstützung fungieren. 📈 Charttechnik bleibt klar bullisch Die technische Gesamteinschätzung fällt weiterhin positiv aus. ✅ Tageschart 📈 Bullische Bewertung

📊 SMA20 als tragfähige Unterstützung

🚀 Neue Höchststände bleiben möglich Dow Jones Prognose im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ✅ Vier-Stunden-Chart 📈 Ebenfalls bullisch

🔄 Stabilisierung oberhalb der SMA50

🎯 Weitere Aufwärtsimpulse wahrscheinlich Damit sprechen beide Zeitebenen aktuell für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. 🌍 Worauf Anleger in dieser Woche achten sollten Neben der Charttechnik könnten mehrere Faktoren den Dow Jones bewegen: 🏦 Aussagen der US-Notenbank

📊 Neue Konjunkturdaten aus den USA

💼 Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt

📈 Quartalsausblicke großer US-Unternehmen Diese Ereignisse könnten den nächsten Impuls für den Index liefern. ⚠️ Risiken für den Dow Jones aktuell Trotz des positiven Trends sollten Anleger folgende Risiken im Blick behalten: 📉 Gewinnmitnahmen nach dem Allzeithoch

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

🌍 Geopolitische Unsicherheiten

📊 Schwächere Konjunkturdaten Kurzfristige Rücksetzer bleiben daher jederzeit möglich. 🧾 Fazit: Dow Jones aktuell bleibt auf Rekordkurs Der Dow Jones aktuell präsentiert sich weiterhin in einer starken Verfassung. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen konnte der US-Leitindex seine bullische Grundstruktur verteidigen und startet oberhalb der Marke von 52.000 Punkten in die neue Handelswoche. Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt positiv. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert und die Unterstützung im Bereich von 51.476 Punkten hält, bestehen gute Chancen auf weitere Allzeithochs. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Schlüsselmarken würde das technische Bild spürbar eintrüben. Dow Jones Prognose im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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