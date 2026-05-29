Nasdaq 100 Prognose heute: Neue Rekordhochs möglich | Nasdaq 100 Analyse 30. Mai 2025

- Bullisches Chartbild bleibt intakt
- Allzeithoch weiterhin in Reichweite
- Unterstützungen entscheidend für die Nasdaq 100 Prognose
- Bullisches Chartbild bleibt intakt
- Allzeithoch weiterhin in Reichweite
- Unterstützungen entscheidend für die Nasdaq 100 Prognose
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.867 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Vormittag zunächst moderat erholen, gab seine Gewinne gegen Mittag aber wieder ab. Die folgende Erholung setzte bereits am frühen Nachmittag ein und setzte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels weiter fort. Den Bullen gelang es den Index über die 29.200 Punkte zu schieben und im Nachgang dessen auch zu etablieren. Im Handel gestern konnte der Nasdaq kein neues Allzeithoch formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Bullisches Chartbild bleibt intakt: Der Nasdaq 100 konnte sowohl die SMA20 als auch die SMA50 im Stundenchart zurückerobern und sich darüber etablieren. Solange diese Durchschnittslinien halten, bleibt der Aufwärtstrend aktiv.
- Allzeithoch weiterhin in Reichweite: Nach der starken Erholung rückt das Rekordhoch erneut in den Fokus. Ein Ausbruch darüber könnte Anschlusskäufe auslösen und den Weg in Richtung der nächsten Kursziele oberhalb von 30.400 Punkten ebnen.
- Unterstützungen entscheidend für die Nasdaq 100 Prognose: Die Bereiche um 30.180 Punkte (SMA20) und 30.073 Punkte (SMA50) sind die wichtigsten kurzfristigen Unterstützungen. Ein Rückfall unter diese Marken würde das aktuell positive Szenario abschwächen.
Der Nasdaq 100 notierte am Donnerstagmorgen bei 29.867 Punkten. Nach einer zunächst verhaltenen Erholung am Vormittag gab der Technologieindex seine Gewinne zur Mittagszeit wieder ab. Bereits am frühen Nachmittag setzte jedoch eine neue Aufwärtsbewegung ein, die sich mit Beginn des offiziellen US-Handels deutlich beschleunigte.
Die Käufer konnten den Nasdaq 100 nachhaltig über die Marke von 30.200 Punkten führen und dort etablieren. Ein neues Allzeithoch wurde im Handelsverlauf zwar knapp verfehlt, dennoch bleibt die übergeordnete Aufwärtsbewegung intakt.
Tagesdaten Nasdaq 100
|Kennzahl
|28.05.
|27.05.
|Tageshoch
|30.277
|30.335
|Tagestief
|29.830
|29.837
|Tagesschluss
|30.267
|30.003
|Handelsspanne
|447 Punkte
|498 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigte sich zunächst Widerstand an der SMA20, die aktuell bei 30.180 Punkten verläuft. Im zweiten Anlauf gelang dem Nasdaq 100 jedoch der Ausbruch über die SMA20 sowie die SMA50 bei aktuell 30.073 Punkten.
Anschließend konnten die Käufer den Index oberhalb der kurzfristig relevanten Durchschnittslinien etablieren. Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch wieder deutlich verbessert.
Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Oberhalb des bisherigen Rekordhochs könnten die nächsten Zielzonen bei 30.440 bis 30.455 Punkten sowie bei 30.665 bis 30.680 Punkten liegen.
Rücksetzer könnten zunächst im Bereich der SMA20 aufgefangen werden. Sollte diese Unterstützung nicht halten, dürfte die SMA50 als nächste wichtige Unterstützungszone fungieren. Ein nachhaltiger Rückfall unter beide Durchschnittslinien würde das kurzfristig bullische Szenario eintrüben.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Bullisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein konstruktives Bild. Der Nasdaq 100 war zwischenzeitlich unter die SMA50 bei aktuell 29.622 Punkten gefallen, konnte sich jedoch im weiteren Handelsverlauf wieder über die SMA20 bei 30.045 Punkten sowie die SMA50 schieben.
Die jüngsten Rücksetzer wurden mehrfach erfolgreich im Bereich der SMA20 aufgefangen. Damit bleibt die Chance bestehen, dass der Nasdaq 100 erneut das Allzeithoch anläuft und darüber weitere Kursziele aktiviert.
Sollte die SMA20 als Unterstützung ausfallen, könnte die SMA50 im Bereich um 29.620 Punkte als nächste wichtige Auffangzone dienen.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Freitagmorgen bei 30.262 Punkten und damit rund 395 Punkte über dem Niveau des Vortages.
Bullisches Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.262 Punkten behaupten, ergeben sich die folgenden Kursziele:
- 30.271 bis 30.273 Punkte
- 30.288 bis 30.290 Punkte
- 30.307 bis 30.309 Punkte
- 30.321 bis 30.323 Punkte
- 30.335 bis 30.337 Punkte
- 30.355 bis 30.357 Punkte
- 30.384 bis 30.386 Punkte
- 30.401 bis 30.403 Punkte
- 30.419 bis 30.421 Punkte
Darüber rücken folgende Zielzonen in den Fokus:
- 30.437 bis 30.439 Punkte
- 30.452 bis 30.454 Punkte
- 30.480 bis 30.482 Punkte
- 30.511 bis 30.513 Punkte
- 30.545 bis 30.547 Punkte
- 30.578 bis 30.580 Punkte
- 30.595 bis 30.597 Punkte
Bärisches Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 nicht oberhalb von 30.262 Punkten etablieren, wären folgende Unterstützungen relevant:
- 30.244 bis 30.242 Punkte
- 30.228 bis 30.226 Punkte
- 30.211 bis 30.209 Punkte
- 30.195 bis 30.193 Punkte
- 30.179 bis 30.177 Punkte
- 30.147 bis 30.145 Punkte
- 30.115 bis 30.113 Punkte
- 30.098 bis 30.096 Punkte
- 30.081 bis 30.079 Punkte
- 30.048 bis 30.046 Punkte
- 30.013 bis 30.011 Punkte
- 29.995 bis 29.993 Punkte
- 29.981 bis 29.979 Punkte
Darunter könnten weitere Abgaben bis in den Bereich von 29.760 Punkten folgen.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100
Widerstände
- 30.355 Punkte
- 30.496 Punkte
- 30.715 Punkte
- 30.981 Punkte
Unterstützungen
- 30.180 Punkte
- 30.073 bis 30.045 Punkte
- 29.622 bis 29.615 Punkte
- 29.561 Punkte
- 29.345 Punkte
- 29.198 Punkte
Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange
Auf Basis unseres aktuellen Handelsszenarios erwarten wir für den heutigen Handel einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %
Die erwartete Handelsspanne für den Nasdaq 100 liegt heute zwischen 29.962 Punkten und 30.482 Punkten.
Fazit der Nasdaq 100 Analyse
Die technische Ausgangslage im Nasdaq 100 bleibt konstruktiv. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart konnte der Index wichtige Durchschnittslinien zurückerobern und sich darüber etablieren. Solange die Unterstützungen im Bereich der SMA20 und SMA50 verteidigt werden, bleiben neue Rekordhochs und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends das wahrscheinlichere Szenario. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt daher sowohl kurzfristig als auch übergeordnet bullisch.
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