Nasdaq 100 Prognose heute: Neue Rekordhochs möglich | Nasdaq 100 Analyse 30. Mai 2025

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.867 Punkten. Der Nasdaq konnte sich am Vormittag zunächst moderat erholen, gab seine Gewinne gegen Mittag aber wieder ab. Die folgende Erholung setzte bereits am frühen Nachmittag ein und setzte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels weiter fort. Den Bullen gelang es den Index über die 29.200 Punkte zu schieben und im Nachgang dessen auch zu etablieren. Im Handel gestern konnte der Nasdaq kein neues Allzeithoch formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Bullisches Chartbild bleibt intakt: Der Nasdaq 100 konnte sowohl die SMA20 als auch die SMA50 im Stundenchart zurückerobern und sich darüber etablieren. Solange diese Durchschnittslinien halten, bleibt der Aufwärtstrend aktiv.

Der Nasdaq 100 konnte sowohl die SMA20 als auch die SMA50 im Stundenchart zurückerobern und sich darüber etablieren. Solange diese Durchschnittslinien halten, bleibt der Aufwärtstrend aktiv. Allzeithoch weiterhin in Reichweite: Nach der starken Erholung rückt das Rekordhoch erneut in den Fokus. Ein Ausbruch darüber könnte Anschlusskäufe auslösen und den Weg in Richtung der nächsten Kursziele oberhalb von 30.400 Punkten ebnen.

Nach der starken Erholung rückt das Rekordhoch erneut in den Fokus. Ein Ausbruch darüber könnte Anschlusskäufe auslösen und den Weg in Richtung der nächsten Kursziele oberhalb von 30.400 Punkten ebnen. Unterstützungen entscheidend für die Nasdaq 100 Prognose: Die Bereiche um 30.180 Punkte (SMA20) und 30.073 Punkte (SMA50) sind die wichtigsten kurzfristigen Unterstützungen. Ein Rückfall unter diese Marken würde das aktuell positive Szenario abschwächen.

Der Nasdaq 100 notierte am Donnerstagmorgen bei 29.867 Punkten. Nach einer zunächst verhaltenen Erholung am Vormittag gab der Technologieindex seine Gewinne zur Mittagszeit wieder ab. Bereits am frühen Nachmittag setzte jedoch eine neue Aufwärtsbewegung ein, die sich mit Beginn des offiziellen US-Handels deutlich beschleunigte.

Die Käufer konnten den Nasdaq 100 nachhaltig über die Marke von 30.200 Punkten führen und dort etablieren. Ein neues Allzeithoch wurde im Handelsverlauf zwar knapp verfehlt, dennoch bleibt die übergeordnete Aufwärtsbewegung intakt.

Tagesdaten Nasdaq 100

Kennzahl 28.05. 27.05. Tageshoch 30.277 30.335 Tagestief 29.830 29.837 Tagesschluss 30.267 30.003 Handelsspanne 447 Punkte 498 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich zunächst Widerstand an der SMA20, die aktuell bei 30.180 Punkten verläuft. Im zweiten Anlauf gelang dem Nasdaq 100 jedoch der Ausbruch über die SMA20 sowie die SMA50 bei aktuell 30.073 Punkten.

Anschließend konnten die Käufer den Index oberhalb der kurzfristig relevanten Durchschnittslinien etablieren. Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch wieder deutlich verbessert.

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Oberhalb des bisherigen Rekordhochs könnten die nächsten Zielzonen bei 30.440 bis 30.455 Punkten sowie bei 30.665 bis 30.680 Punkten liegen.

Rücksetzer könnten zunächst im Bereich der SMA20 aufgefangen werden. Sollte diese Unterstützung nicht halten, dürfte die SMA50 als nächste wichtige Unterstützungszone fungieren. Ein nachhaltiger Rückfall unter beide Durchschnittslinien würde das kurzfristig bullische Szenario eintrüben.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein konstruktives Bild. Der Nasdaq 100 war zwischenzeitlich unter die SMA50 bei aktuell 29.622 Punkten gefallen, konnte sich jedoch im weiteren Handelsverlauf wieder über die SMA20 bei 30.045 Punkten sowie die SMA50 schieben.

Die jüngsten Rücksetzer wurden mehrfach erfolgreich im Bereich der SMA20 aufgefangen. Damit bleibt die Chance bestehen, dass der Nasdaq 100 erneut das Allzeithoch anläuft und darüber weitere Kursziele aktiviert.

Sollte die SMA20 als Unterstützung ausfallen, könnte die SMA50 im Bereich um 29.620 Punkte als nächste wichtige Auffangzone dienen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Freitagmorgen bei 30.262 Punkten und damit rund 395 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.262 Punkten behaupten, ergeben sich die folgenden Kursziele:

30.271 bis 30.273 Punkte

30.288 bis 30.290 Punkte

30.307 bis 30.309 Punkte

30.321 bis 30.323 Punkte

30.335 bis 30.337 Punkte

30.355 bis 30.357 Punkte

30.384 bis 30.386 Punkte

30.401 bis 30.403 Punkte

30.419 bis 30.421 Punkte

Darüber rücken folgende Zielzonen in den Fokus:

30.437 bis 30.439 Punkte

30.452 bis 30.454 Punkte

30.480 bis 30.482 Punkte

30.511 bis 30.513 Punkte

30.545 bis 30.547 Punkte

30.578 bis 30.580 Punkte

30.595 bis 30.597 Punkte

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht oberhalb von 30.262 Punkten etablieren, wären folgende Unterstützungen relevant:

30.244 bis 30.242 Punkte

30.228 bis 30.226 Punkte

30.211 bis 30.209 Punkte

30.195 bis 30.193 Punkte

30.179 bis 30.177 Punkte

30.147 bis 30.145 Punkte

30.115 bis 30.113 Punkte

30.098 bis 30.096 Punkte

30.081 bis 30.079 Punkte

30.048 bis 30.046 Punkte

30.013 bis 30.011 Punkte

29.995 bis 29.993 Punkte

29.981 bis 29.979 Punkte

Darunter könnten weitere Abgaben bis in den Bereich von 29.760 Punkten folgen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

30.355 Punkte

30.496 Punkte

30.715 Punkte

30.981 Punkte

Unterstützungen

30.180 Punkte

30.073 bis 30.045 Punkte

29.622 bis 29.615 Punkte

29.561 Punkte

29.345 Punkte

29.198 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres aktuellen Handelsszenarios erwarten wir für den heutigen Handel einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Die erwartete Handelsspanne für den Nasdaq 100 liegt heute zwischen 29.962 Punkten und 30.482 Punkten.

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die technische Ausgangslage im Nasdaq 100 bleibt konstruktiv. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart konnte der Index wichtige Durchschnittslinien zurückerobern und sich darüber etablieren. Solange die Unterstützungen im Bereich der SMA20 und SMA50 verteidigt werden, bleiben neue Rekordhochs und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends das wahrscheinlichere Szenario. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt daher sowohl kurzfristig als auch übergeordnet bullisch.

SO SEHEN SIEGER AUS!