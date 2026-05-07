EURNOK Prognose: Norges Bank überrascht mit Zinserhöhung | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Die Norges Bank hebt die Zinsen um 25 Basispunkte an.

Der Leitzins liegt nun bei 4,25 %.

Dies ist die erste Zinserhöhung einer großen europäischen Zentralbank.

Der EUR/NOK-Kurs ist um ca. 0,5 % gefallen.

Entgegen den Erwartungen der meisten Ökonomen hat die Norges Bank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 % angehoben. Damit ist die norwegische Zentralbank die erste große europäische Notenbank, die 2026 erneut die Zinsen erhöht. Zuvor hatten die EZB, die Bank of England sowie die schwedische Riksbank ihre Zinssätze unverändert gelassen. ► EURNOK WKN: 965469 | ISIN: EU0009654698 | Ticker: EUR/NOK Die überraschende Entscheidung sorgte unmittelbar für Bewegung am Devisenmarkt. Die norwegische Krone legte gegenüber dem Euro um rund 0,5 % zu und konnte damit einen Großteil der Verluste vom Vortag wettmachen. Diese waren zuvor vor allem durch fallende Energiepreise ausgelöst worden. Forex Aktuell: EUR/NOK reagiert deutlich auf Zinsentscheidung Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Zinserhöhung soll vor allem die Inflationserwartungen stabilisieren. Hintergrund ist die weiterhin hartnäckige Kerninflation, die im März bei 3 % lag. Gleichzeitig bleibt das Lohnwachstum mit über 4 % im Jahresvergleich in vielen Branchen erhöht. Konkrete Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs lieferten die Aussagen der Norges Bank allerdings nicht. Eine aktualisierte Zinsprognose wurde bei der Sitzung nicht veröffentlicht. Die bisherige Projektion aus März deutete lediglich auf eine weitere Zinserhöhung bis Jahresende hin. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung erscheint jedoch eine fortgesetzte Straffung der Geldpolitik zunehmend wahrscheinlich. EURNOK Prognose: Weitere Zinsschritte bereits eingepreist An den Finanzmärkten gilt eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung am 18. Juni mittlerweile nahezu als vollständig eingepreist. Zudem betrachten viele Analysten einen zusätzlichen Zinsschritt im September als Basisszenario. Für die EURNOK Prognose bedeutet dies kurzfristig weiteres Aufwertungspotenzial für die norwegische Krone - insbesondere dann, wenn die Inflation hoch bleibt und sich die Energiepreise stabilisieren. Anleger im Bereich Forex Aktuell dürften daher die kommenden Inflationsdaten sowie die Kommunikation der Norges Bank besonders genau verfolgen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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