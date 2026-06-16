Börse Aktuell: SpaceX Aktie vor der 3-Billionen-Dollar-Bewertung?

- SpaceX Aktie im Rally-Modus
- Bewertung sorgt für Diskussionen
- Unkonventioneller Kurs bei Investor Relations
- SpaceX Aktie im Rally-Modus
- Bewertung sorgt für Diskussionen
- Unkonventioneller Kurs bei Investor Relations
Die SpaceX Aktie gehört aktuell zu den meistdiskutierten Werten an der Wall Street. Seit ihrem Börsendebüt am vergangenen Freitag hat die Aktie bereits fast 30% zugelegt. Im vorbörslichen Handel gewinnt das Papier heute weitere 3% und nähert sich der Marke von 200 US-Dollar. Damit steigt die Marktkapitalisierung auf rund 2,6 Billionen US-Dollar.
► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX (gehandelt an der Nasdaq)
Während Kritiker die Bewertung zunehmend als überzogen ansehen, scheint die Nachfrage der Anleger ungebrochen. Anhänger der sogenannten „Space Revolution“ sind offenbar bereit, nahezu jeden Preis für eine Beteiligung an Elon Musks Raumfahrtunternehmen zu zahlen. Für Beobachter der Börse Aktuell stellt sich damit die Frage: Wie weit kann die SpaceX Aktie noch steigen?
SpaceX Aktie: Fundamentale Bewertung bleibt schwierig
Die Investmentstory hinter der SpaceX Aktie basiert auf mehreren starken Argumenten. Dazu zählen die dominante Stellung des Unternehmens im Markt für Raketenstarts, hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber, technologische Führungsstärke sowie die strategische Bedeutung des Starlink-Satellitennetzwerks.
Insbesondere der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, welchen praktischen Nutzen die Starlink-Infrastruktur bieten kann. Gleichzeitig profitieren die Aktien von Elon Musks Strahlkraft, seiner langfristigen Vision und einer Unternehmensmission, die viele Investoren emotional anspricht. Genau diese Faktoren haben jedoch auch zu einer Bewertungsprämie geführt, die sich mit klassischen fundamentalen Kennzahlen nur schwer erklären lässt.
Börse Aktuell: Kann die SpaceX Aktie weiter steigen?
Eine hohe Bewertung allein bedeutet nicht automatisch, dass die Rally endet. Die SpaceX Aktie könnte sich weiterhin von traditionellen Bewertungsmaßstäben lösen und ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Sollte sich das Marktumfeld jedoch eintrüben, könnte die wirtschaftliche Realität wieder stärker in den Fokus rücken. Zusätzlich sind Unternehmensinsider derzeit noch an Lock-up-Fristen gebunden und können ihre Aktien für mehrere Monate nicht verkaufen.
Würde die SpaceX Aktie von aktuell rund 200 US-Dollar auf 400 US-Dollar steigen, könnte SpaceX bei unveränderten Rahmenbedingungen Nvidia bei der Marktkapitalisierung überholen.
SpaceX versus Nvidia: Die Zahlen im Vergleich
Ein Blick auf die Finanzkennzahlen zeigt die Herausforderungen bei der Bewertung der SpaceX Aktie:
- SpaceX verzeichnete 2025 einen Nettoverlust von 4,94 Milliarden US-Dollar.
- Im Jahr 2024 lag der Nettogewinn bei weniger als 800 Millionen US-Dollar.
- Nvidia erzielte 2025 hingegen einen Nettogewinn von mehr als 120 Milliarden US-Dollar.
- Der Gewinn von Nvidia stieg dabei im Jahresvergleich um 64%.
Ob die SpaceX Aktie kurzfristig eine Bewertung von 3 Billionen US-Dollar erreichen kann, bleibt offen. Klar ist jedoch: Mit jedem weiteren Kursanstieg entfernt sich die Bewertung stärker von klassischen fundamentalen Maßstäben.
SpaceX setzt neue Maßstäbe in der Investorenkommunikation
Nach dem Börsengang plant SpaceX offenbar auch bei der Kommunikation mit Investoren eigene Wege zu gehen. Künftig sollen Finanzberichte ausschließlich über die Unternehmenswebsite und die Plattform X veröffentlicht werden. Damit verzichtet das Unternehmen auf traditionelle Nachrichtenagenturen und Finanzdienstleister, die üblicherweise für die Verbreitung von Quartalszahlen genutzt werden. Für Anleger bedeutet dies eine stärkere Abhängigkeit von unternehmenseigenen Informationskanälen. Gleichzeitig erhält SpaceX mehr Kontrolle über die Darstellung und den Zeitpunkt seiner Veröffentlichungen. Die Entscheidung passt zu Elon Musks Kommunikationsstil, der seit Jahren auf direkte Interaktion über X statt über klassische Medien setzt.
SpaceX Aktien (SPCX.US) im Minutenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: SpaceX Aktie bleibt eines der spannendsten Themen an der Börse Aktuell
Die SpaceX Aktie bleibt ein außergewöhnliches Phänomen an den Finanzmärkten. Marktführerschaft, technologische Innovation und die Vision von Elon Musk sorgen für enorme Begeisterung unter Anlegern. Gleichzeitig wirft die aktuelle Bewertung erhebliche Fragen auf.
Für Investoren, die die Börse Aktuell verfolgen, dürfte die weitere Entwicklung der SpaceX Aktie eines der spannendsten Themen der kommenden Monate bleiben. Ob die Bewertung von 3 Billionen US-Dollar tatsächlich erreicht wird, hängt letztlich davon ab, wie lange der Markt bereit ist, Wachstum und Zukunftspotenzial höher zu bewerten als aktuelle Unternehmensgewinne.
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Chewy Aktie: Starker Q1-Gewinn-Beat und Abo-Boom – Jetzt antizyklisch Aktien kaufen? 🐾
Europäische Aktien wieder im Aufwind 🔼 EUROSTOXX nahe Rekordhoch
DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Montag: Deutsche Bank Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.