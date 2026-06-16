Börse Aktuell: SpaceX Aktie vor der 3-Billionen-Dollar-Bewertung?

Die SpaceX Aktie gehört aktuell zu den meistdiskutierten Werten an der Wall Street. Seit ihrem Börsendebüt am vergangenen Freitag hat die Aktie bereits fast 30% zugelegt. Im vorbörslichen Handel gewinnt das Papier heute weitere 3% und nähert sich der Marke von 200 US-Dollar. Damit steigt die Marktkapitalisierung auf rund 2,6 Billionen US-Dollar.

► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX (gehandelt an der Nasdaq)

Während Kritiker die Bewertung zunehmend als überzogen ansehen, scheint die Nachfrage der Anleger ungebrochen. Anhänger der sogenannten „Space Revolution“ sind offenbar bereit, nahezu jeden Preis für eine Beteiligung an Elon Musks Raumfahrtunternehmen zu zahlen. Für Beobachter der Börse Aktuell stellt sich damit die Frage: Wie weit kann die SpaceX Aktie noch steigen?

SpaceX Aktie: Fundamentale Bewertung bleibt schwierig

Die Investmentstory hinter der SpaceX Aktie basiert auf mehreren starken Argumenten. Dazu zählen die dominante Stellung des Unternehmens im Markt für Raketenstarts, hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber, technologische Führungsstärke sowie die strategische Bedeutung des Starlink-Satellitennetzwerks.

Insbesondere der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, welchen praktischen Nutzen die Starlink-Infrastruktur bieten kann. Gleichzeitig profitieren die Aktien von Elon Musks Strahlkraft, seiner langfristigen Vision und einer Unternehmensmission, die viele Investoren emotional anspricht. Genau diese Faktoren haben jedoch auch zu einer Bewertungsprämie geführt, die sich mit klassischen fundamentalen Kennzahlen nur schwer erklären lässt.

Börse Aktuell: Kann die SpaceX Aktie weiter steigen?

Eine hohe Bewertung allein bedeutet nicht automatisch, dass die Rally endet. Die SpaceX Aktie könnte sich weiterhin von traditionellen Bewertungsmaßstäben lösen und ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Sollte sich das Marktumfeld jedoch eintrüben, könnte die wirtschaftliche Realität wieder stärker in den Fokus rücken. Zusätzlich sind Unternehmensinsider derzeit noch an Lock-up-Fristen gebunden und können ihre Aktien für mehrere Monate nicht verkaufen.

Würde die SpaceX Aktie von aktuell rund 200 US-Dollar auf 400 US-Dollar steigen, könnte SpaceX bei unveränderten Rahmenbedingungen Nvidia bei der Marktkapitalisierung überholen.

SpaceX versus Nvidia: Die Zahlen im Vergleich

Ein Blick auf die Finanzkennzahlen zeigt die Herausforderungen bei der Bewertung der SpaceX Aktie:

SpaceX verzeichnete 2025 einen Nettoverlust von 4,94 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2024 lag der Nettogewinn bei weniger als 800 Millionen US-Dollar.

Nvidia erzielte 2025 hingegen einen Nettogewinn von mehr als 120 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn von Nvidia stieg dabei im Jahresvergleich um 64%.

Ob die SpaceX Aktie kurzfristig eine Bewertung von 3 Billionen US-Dollar erreichen kann, bleibt offen. Klar ist jedoch: Mit jedem weiteren Kursanstieg entfernt sich die Bewertung stärker von klassischen fundamentalen Maßstäben.

SpaceX setzt neue Maßstäbe in der Investorenkommunikation

Nach dem Börsengang plant SpaceX offenbar auch bei der Kommunikation mit Investoren eigene Wege zu gehen. Künftig sollen Finanzberichte ausschließlich über die Unternehmenswebsite und die Plattform X veröffentlicht werden. Damit verzichtet das Unternehmen auf traditionelle Nachrichtenagenturen und Finanzdienstleister, die üblicherweise für die Verbreitung von Quartalszahlen genutzt werden. Für Anleger bedeutet dies eine stärkere Abhängigkeit von unternehmenseigenen Informationskanälen. Gleichzeitig erhält SpaceX mehr Kontrolle über die Darstellung und den Zeitpunkt seiner Veröffentlichungen. Die Entscheidung passt zu Elon Musks Kommunikationsstil, der seit Jahren auf direkte Interaktion über X statt über klassische Medien setzt.

SpaceX Aktien (SPCX.US) im Minutenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: SpaceX Aktie bleibt eines der spannendsten Themen an der Börse Aktuell

Die SpaceX Aktie bleibt ein außergewöhnliches Phänomen an den Finanzmärkten. Marktführerschaft, technologische Innovation und die Vision von Elon Musk sorgen für enorme Begeisterung unter Anlegern. Gleichzeitig wirft die aktuelle Bewertung erhebliche Fragen auf.

Für Investoren, die die Börse Aktuell verfolgen, dürfte die weitere Entwicklung der SpaceX Aktie eines der spannendsten Themen der kommenden Monate bleiben. Ob die Bewertung von 3 Billionen US-Dollar tatsächlich erreicht wird, hängt letztlich davon ab, wie lange der Markt bereit ist, Wachstum und Zukunftspotenzial höher zu bewerten als aktuelle Unternehmensgewinne.

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB

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