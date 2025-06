Die Spannungen im Nahen Osten nehmen zu, Öl testet wichtige Widerstandsmarke 🟢🔎

Die Spannungen im Nahen Osten haben sich durch direkte Angriffe zwischen Israel und dem Iran drastisch verschärft. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, dass der Iran „den vollen Preis zahlen“ werde, nachdem Raketen zivile Gebiete und ein Krankenhaus in Zentralisrael getroffen hatten. Als Reaktion darauf griffen israelische Streitkräfte Berichten zufolge eine iranische Atomanlage in Arak an. Unterdessen erwägt die USA laut militärische Maßnahmen gegen den Iran, die möglicherweise am kommenden Wochenende gegen die unterirdische Urananreicherungsanlage in Fordow gerichtet sein könnten. Mehreren Quellen zufolge hat Präsident Trump den Plan bereits genehmigt, dessen Umsetzung jedoch verzögert, um die Reaktion des Iran auf seine nuklearen Ambitionen abzuwarten. Darüber hinaus berichtet die New York Times, dass eine Quelle aus dem iranischen Außenministerium sich bereit erklärt habe, bald mit Trump zusammenzukommen. Goldman Sachs: Öl-Risikoprämie könnte steigen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Goldman Sachs weist darauf hin, dass Brent-Rohöl derzeit eine geopolitische Risikoprämie von rund 10 US-Dollar enthält, die die Wahrscheinlichkeit regionaler Störungen widerspiegelt. Während die Bank in ihrem Basisszenario davon ausgeht, dass die Brent-Preise im vierten Quartal auf 60 USD pro Barrel sinken werden (sofern keine größeren Versorgungsengpässe auftreten), warnt sie davor, dass eine Beschränkung der iranischen Exporte die Preise über 90 USD treiben könnte. In schwerwiegenderen Szenarien – wie Angriffen auf die Ölinfrastruktur oder Transportwege – könnten die Preise noch deutlich weiter steigen. Trotz eines moderaten Basisszenarios rechtifizieren daher die Risiken auf der Angebotsseite die derzeitige Prämie bei den Ölpreisen. Ölpreise reagieren auf geopolitische Risiken Der WTI-Rohölpreis ist heute um 1,55 % auf 74,20 USD pro Barrel gestiegen und nähert sich damit einer wichtigen technischen Widerstandsmarke, die zuvor in der vergangenen Woche zu Beginn des Konflikts getestet wurde. Dieses Niveau gilt nun als kritische Schwelle: Sollte sich die Lage weiter verschärfen, könnte der Ölpreis diese Marke deutlich überschreiten und eine anhaltende Preisrally auslösen. Die aktuelle Entwicklung spiegelt sowohl die Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen als auch die allgemeine Marktunsicherheit wider.   Quelle: xStation5 von XTB    GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 3: DIE BĂ–RSE UND ICH! đź”´ Was kann ich an der Börse erreichen: Ziele & WĂĽnsche Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.