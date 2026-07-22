TSMC Aktie: Rekordzahlen, KI-Boom und Börse Aktuell

Die TSMC Aktie bleibt einer der wichtigsten Profiteure des globalen KI-Booms. Dennoch zeigt sich an der Börse Aktuell, dass selbst Rekordgewinne und steigende Prognosen nicht mehr automatisch für Kursgewinne sorgen. Anleger richten ihren Blick zunehmend auf die Frage, ob die Halbleiterbranche ihren Höhepunkt beim Gewinnwachstum erreicht hat.

► TSMC WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM

Das Wichtigste in Kürze

Die TSMC Aktie überzeugt mit Rekordumsätzen, starken Gewinnen und einer angehobenen Prognose für das dritte Quartal.

überzeugt mit Rekordumsätzen, starken Gewinnen und einer angehobenen Prognose für das dritte Quartal. An der Börse Aktuell rückt jedoch zunehmend die Frage in den Fokus, ob das Gewinnwachstum der Halbleiterbranche seinen Höhepunkt erreicht.

rückt jedoch zunehmend die Frage in den Fokus, ob das Gewinnwachstum der Halbleiterbranche seinen Höhepunkt erreicht. Für Anleger werden künftig nicht nur starke Quartalszahlen entscheidend sein, sondern vor allem die Fähigkeit der Unternehmen, ihre Wachstumsdynamik weiter zu steigern.

Rekordgewinne könnten für die Börse Aktuell nicht mehr ausreichen

Die Berichtssaison in den USA hat äußerst stark begonnen. Laut FactSet erwarten Analysten für die Unternehmen im S&P 500 ein Gewinnwachstum von rund 23,6% im Jahresvergleich im zweiten Quartal. Historisch wurden diese Prognosen durch positive Gewinnüberraschungen häufig noch übertroffen, sodass das tatsächliche Wachstum auf nahezu 29% steigen könnte - der stärkste Quartalsanstieg seit Ende 2021.

Gleichzeitig haben bislang 89% der berichtenden Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Märkte bereits ein außergewöhnlich optimistisches Szenario eingepreist haben. Besonders hoch sind die Erwartungen im Halbleitersektor, der den größten Beitrag zum Gewinnwachstum des S&P 500 liefert. Damit könnten selbst Gewinnsteigerungen von 30% Anleger enttäuschen, falls sie davon ausgehen, dass die Branche ihren Höhepunkt beim Wachstum erreicht. Aktuelle Schätzungen der Wall Street deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum der Halbleiterunternehmen im zweiten Quartal 2026 seinen Zyklusgipfel erreichen könnte.

Zwar rechnen Analysten weiterhin mit einem Gewinnanstieg von rund 114% im Jahresvergleich. Für die folgenden Quartale wird jedoch eine schrittweise Abschwächung erwartet. Das bedeutet nicht, dass sich die Fundamentaldaten verschlechtern. Vielmehr werden die Vergleichswerte nach dem KI-getriebenen Boom zunehmend anspruchsvoller. Anleger achten deshalb nicht nur darauf, ob Unternehmen die Erwartungen übertreffen, sondern vor allem darauf, ob sie ihre Prognosen erneut anheben können.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Apollo Global Management

TSMC Aktie bestätigt die Stärke des KI-Booms - erhöht aber auch die Erwartungen

Die TSMC Aktie unterstreicht einmal mehr, warum das Unternehmen zu den größten Gewinnern des weltweiten KI-Booms zählt. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 36% im Jahresvergleich auf 40,2 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte sogar um 77% zu. Zudem erhöhte das Management die Prognose für das dritte Quartal und erwartet einen Umsatz zwischen 44,6 und 45,8 Milliarden US-Dollar sowie eine Bruttomarge von 65 bis 67%.

TSMC-Chef C.C. Wei betonte außerdem, dass die Nachfrage nach den modernsten KI-Chips voraussichtlich mindestens bis 2029 oder 2030 sehr hoch bleiben werde. Operativ gibt es damit weiterhin kaum Anzeichen für eine Abschwächung. Genau diese außergewöhnlich starken Ergebnisse erhöhen jedoch gleichzeitig die Erwartungen an die gesamte Halbleiterbranche. Je besser die Marktführer abschneiden, desto schwieriger wird es, in den kommenden Quartalen erneut positive Überraschungen zu liefern.

TSMC und ASML zeigen: KI bleibt der wichtigste Wachstumstreiber

Die Zahlen der TSMC Aktie zeigen außerdem, dass der größte Teil der Wertschöpfung weiterhin aus den modernsten Fertigungstechnologien stammt. Der 3-Nanometer-Prozess trägt inzwischen rund 30% zum Umsatz bei. Technologien unterhalb von 7 Nanometern stehen bereits für etwa 77% des Gesamtumsatzes. Parallel treibt TSMC die Einführung der 2-Nanometer-Technologie voran, die in den kommenden Jahren ein weiterer bedeutender Wachstumstreiber werden dürfte. Damit bestätigt das Unternehmen, dass sich die hohe Nachfrage nach KI-Anwendungen direkt in steigenden Umsätzen widerspiegelt.

Ein ähnliches Bild liefert ASML. Der niederländische Spezialist für Lithographiesysteme profitiert ebenfalls von der hohen Nachfrage nach Maschinen zur Produktion modernster KI-Chips. Sowohl ASML als auch TSMC betonen, dass die größte Herausforderung inzwischen nicht mehr die Nachfrage ist, sondern der Ausbau der Produktionskapazitäten.

TSMC shares (TSM.US, D1 interval)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Was die TSMC Aktie für die Börse Aktuell bedeutet

Die Fundamentaldaten der Halbleiterbranche bleiben außergewöhnlich stark. Dennoch honoriert die Börse Aktuell nicht mehr allein Rekordumsätze oder Rekordgewinne. Entscheidend ist zunehmend, ob Unternehmen ihre außergewöhnlich hohen Wachstumsraten über mehrere Jahre hinweg aufrechterhalten können.

Gerade für die TSMC Aktie dürfte deshalb weniger die aktuelle Geschäftsentwicklung entscheidend sein als die Fähigkeit, den KI-Boom langfristig in weiteres Wachstum umzuwandeln. Ein Blick auf Cisco nach dem Platzen der Dotcom-Blase zeigt zudem, dass selbst hervorragende Fundamentaldaten nicht zwangsläufig zu dauerhaft steigenden Aktienkursen führen müssen.

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst

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FAQ

Warum reagiert die TSMC Aktie trotz Rekordzahlen verhalten?

Weil Anleger bereits hohe Erwartungen eingepreist haben und vor allem auf das zukünftige Wachstum achten.

Bleibt der KI-Boom ein Treiber für die TSMC Aktie?

Ja. Das Management erwartet eine sehr starke Nachfrage nach KI-Chips mindestens bis 2029 oder 2030.

Was bedeutet das für die Börse Aktuell?

Die Märkte bewerten nicht nur aktuelle Gewinne, sondern vor allem, ob Unternehmen ihre hohe Wachstumsdynamik langfristig halten können.