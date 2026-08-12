DAX Gewinner Siemens Energy Aktie: Chartanalyse & Ausblick

Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (11.08.2026) 22 Aktien im Plus, während 18 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Gewinnerliste führte die Siemens Energy Aktie an, die sich um 2,20 Prozent verteuerte. Scout24 gewann 2,00 Prozent, RWE legte um 1,59 Prozent zu.

Die Siemens Energy Aktie (ENR) sicherte sich damit den Platz als stärkster DAX Gewinner des Handelstages.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im Index: Die Siemens Energy Aktie schloss mit einem Plus von 2,20 % als stärkster DAX Gewinner des Handelstages und führte die Gewinnerliste vor Scout24 und RWE an.

Die schloss mit einem Plus von 2,20 % als stärkster des Handelstages und führte die Gewinnerliste vor Scout24 und RWE an. Aufhellung im Tageschart: Mit dem Tagesschlusskurs über der SMA50 hat sich das Chartbild aufgehellt. Wird dieser Trend bestätigt, liegt das nächste Kursziel im Bereich der 170-EUR-Marke.

Mit dem Tagesschlusskurs über der SMA50 hat sich das Chartbild aufgehellt. Wird dieser Trend bestätigt, liegt das nächste Kursziel im Bereich der 170-EUR-Marke. Schlüssellevel im 4h-Chart: Für einen nachhaltigen Ausbruch muss die Aktie die SMA200 (159,36 EUR) überwinden und sich im nächsten Schritt über dem Juni-Hoch bei 174,08 EUR etablieren.

Chartcheck: Die Siemens Energy Aktie im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus dem Tageschart lässt sich gut ablesen, dass das Papier bis Ende Februar sukzessive aufwärtslaufen konnte. Die Rücksetzer wurden von Anlegern direkt als Kaufgelegenheit genutzt. Das Hoch bei 171,55 EUR Ende Februar nutzten Investoren jedoch für Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte zurück und fiel im Zuge dessen unter die 140-EUR-Marke.

Nach einer längeren Konsolidierung ging es wieder aufwärts: Ende April markierte die Siemens Energy Aktie ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR.

Konsolidierung und Kampf um die Gleitenden Durchschnitte

Das Jahreshoch wurde nachfolgend abverkauft. Die Abgaben hielten sich zunächst in einem überschaubaren Rahmen, verstärkten sich im weiteren Handelsverlauf jedoch:

Die Aktie rutschte unter die SMA20 (aktuell bei 150,13 EUR) und gab auch die SMA50 (aktuell bei 155,22 EUR) auf.

(aktuell bei 150,13 EUR) und gab auch die (aktuell bei 155,22 EUR) auf. Im Bereich der 140-EUR-Marke fand das Wertpapier erneut einen Boden und schob sich wieder an die SMA50 heran, die sich als harter Widerstand erwies.

heran, die sich als harter Widerstand erwies. Nach einem erneuten Rücksetzer unter die SMA20 und einem gescheiterten Anlauf auf die SMA50 ging es weiter abwärts.

Im Verlauf wurde auch die SMA200 (aktuell bei 146,53 EUR) aufgegeben, konnte aber direkt zurückgewonnen werden.

In den folgenden Handelstagen schob sich die Aktie wieder über alle drei Durchschnittslinien. Der Tagesschluss wurde gestern über der SMA50 formatiert, was das Tageschart wieder aufhellt.

Ausblick Tageschart

Um eine bullische Interpretation des Charts zuzulassen, muss der gestrige Tagesschluss heute im Handel bestätigt werden. Stellt sich dieses Szenario ein, hat die Siemens Energy Aktie Potenzial, in den Bereich der 170-EUR-Marke zu laufen.

Geht es heute mit einer roten Tageskerze wieder abwärts, könnten die SMA50 sowie die darunter liegende SMA20 Halt bieten. Die SMA20 hat das Wertpapier zuletzt gut gestützt und gilt weiterhin als solider Support. Um die laufende Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden, sollten sich Rücksetzer bereits im Bereich der SMA50 stabilisieren.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: neutral / bullisch

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Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wurde das Wertpapier im März von der SMA200 (aktuell bei 159,36 EUR) gut gestützt. Im Dunstkreis dieser Linie konnte sich die Aktie stabilisieren und erholen. Auch die SMA20 (aktuell bei 153,38 EUR) sowie die SMA50 (aktuell bei 150,47 EUR) haben die letzte Aufwärtsbewegung gut supportet.

Nachdem die Aktie temporär unter die SMA50/SMA20 fiel und ein Jahrestief formatiert hatte, lief der Kurs wieder an die SMA200 zurück, die gestern erreicht wurde.

Ausblick 4h-Chart

Gelingt der Siemens Energy Aktie der Ausbruch über die SMA200, ist das erst die halbe Miete, da die letzten Versuche oberhalb dieser Linie scheiterten. Entscheidend ist, dass es nach dem Überwinden direkt weiter nach oben geht. Erst wenn sich die Aktie über dem Juni-Hoch bei 174,08 EUR festsetzt, ist die Bewegung als nachhaltig und belastbar einzustufen.

Gelingt der Move über die SMA200 nicht, könnte die Aktie erneut auf die SMA20 zurücksetzen. Darunter bietet die SMA50 eine weitere Unterstützung. Fällt das Wertpapier jedoch nachhaltig unter die SMA50, ist die aktuelle Erholungsbewegung zu hinterfragen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: neutral / bullisch

Tagesprognose: aufwärts

Wichtige Marke für den Handelstag: Widerstände & Unterstützungen

Widerstände Unterstützungen 159,36 EUR (SMA200 4h) 156,82 EUR 160,80 EUR 155,22 EUR (SMA50 Daily) 168,04 EUR (GAP) 154,24 EUR 180,98 EUR 153,38 EUR (SMA20 4h) 150,47 EUR (SMA50 4h) 150,41 EUR 150,13 EUR (SMA20 Daily) 146,53 EUR (SMA200 Daily)

DER DEUTSCHE INDEX