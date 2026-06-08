Die FIFA geht davon aus, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirtschaftliche Aktivitäten von mehr als 30 Milliarden US-Dollar auslösen wird. Unabhängig davon, wie diese Schätzungen zustande kommen, basieren sie auf der Annahme, dass die USA und Mexiko eine wahre Flut wohlhabender Touristen empfangen werden. Doch wird dieses Szenario tatsächlich eintreten?

Für Anleger stellt sich dabei eine wichtige Frage: Welche Auswirkungen hätte eine erfolgreiche oder enttäuschende WM auf die Finanzmärkte? Die aktuellen Markt News zeigen bereits heute, dass die Erwartungen rund um das Turnier teilweise deutlich auseinandergehen.

Börse Aktuell: Tourismus in den USA bleibt hinter den Erwartungen zurück

Im Jahr 2025 besuchten 68,3 Millionen Touristen die USA. Das entspricht einem Rückgang von rund 6% gegenüber 2024 und einem Minus von fast 15% gegenüber dem Rekordjahr 2018.

Für die Gesamtwirtschaft der USA stellt diese Entwicklung kein gravierendes Problem dar, da der Tourismussektor lediglich rund 3 % zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Für einzelne Branchen hingegen ist die Entwicklung des Tourismusgeschäfts von entscheidender Bedeutung.

Vertreter der Hotelbranche schlagen bereits Alarm. Laut Berichten von Forbes und The Independent beklagen rund 80% der Hoteliers ein deutlich niedrigeres Buchungsniveau als erwartet. Fast 70% der Befragten sehen zudem regulatorische Hürden für potenzielle Gäste. Branchenvertreter werfen der FIFA vor, die Zahl der Besucher erheblich überschätzt zu haben. Allein in Philadelphia stornierte die FIFA Reservierungen für 2.000 Hotelzimmer, ohne eine Begründung zu liefern.

Gleichzeitig verweist die FIFA darauf, dass bereits mehr als fünf Millionen Tickets verkauft wurden - mehr als bei den Turnieren 2018 und 2022 zusammen. Dabei spielt allerdings die Rekordzahl an Mannschaften und Spielen eine wichtige Rolle. Die Organisation selbst räumt ein, dass der Besucherrekord von 3,5 Millionen Zuschauern aus dem Jahr 1994 möglicherweise übertroffen wird - möglicherweise aber auch nicht.

Markt News: Wie viele internationale Fans werden tatsächlich anreisen?

Analysen früherer Weltmeisterschaften zeigen, dass weniger als die Hälfte der Stadionbesucher aus dem Ausland anreist. Dies bedeutet, dass die Auswirkungen auf internationale Unternehmen geringer ausfallen könnten als vielfach angenommen. Lokale Unternehmen profitieren in der Regel deutlich stärker.

Hinzu kommt, dass sich die Ticketverkäufe bei früheren Turnieren meist knapp über drei Millionen bewegten. Die von der FIFA genannten fünf Millionen Tickets könnten daher sowohl positiv als auch negativ überraschen, wenn es um die tatsächliche Zahl der reisenden Fans geht.

Diese Entwicklung kommt nicht völlig unerwartet. Der US-Tourismus leidet seit Jahren unter mehreren strukturellen Herausforderungen, die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Ursachen haben. Diese Faktoren dürften sich zwangsläufig auch auf die Besucherzahlen großer Sportveranstaltungen auswirken.

Vor diesem Hintergrund stellt sich nicht nur die Frage, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Weltmeisterschaft haben wird. Ebenso wichtig ist die Frage, ob die Kapitalmärkte überhaupt in relevantem Umfang auf solche Ereignisse reagieren.

Welche Branchen könnten von der WM 2026 profitieren?

Die Weltmeisterschaft ist ein außergewöhnliches Ereignis mit relativ klaren Gewinnern und Verlierern auf Branchenebene. Die Austragung in Nordamerika verleiht den üblichen Effekten zusätzliche Besonderheiten.

Airlines: Höhere Nachfrage trifft auf steigende Kosten

Nordamerika ist geografisch von den wichtigsten Fußballmärkten Europas und Lateinamerikas getrennt. Flugreisen werden daher das zentrale Transportmittel für Besucher sein. Sollten tatsächlich mehrere Millionen internationale Fans anreisen, dürfte die Nachfrage nach Flugreisen deutlich steigen. Dennoch bleibt fraglich, ob sich dies unmittelbar in höheren Gewinnen niederschlägt. Die Entwicklung der Kerosinpreise bleibt ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor.

Autovermieter als potenzielle Profiteure

Die USA sind stärker als viele andere Industrieländer vom Individualverkehr abhängig. Besucher werden daher häufig auf Mietwagen angewiesen sein. Auf den ersten Blick erscheinen Autovermieter als klare Gewinner der Weltmeisterschaft. Allerdings kämpfen viele Unternehmen der Branche mit hoher Verschuldung. Gleichzeitig stehen auch viele Verbraucher finanziell unter Druck. Die positive Nachfrageentwicklung könnte daher teilweise durch strukturelle Probleme aufgezehrt werden.

Hotels: Das größte Fragezeichen der WM

Kaum eine Branche wird derzeit so intensiv diskutiert wie das Hotelgewerbe. Die größte Überraschung könnte ausgerechnet darin bestehen, dass die positiven Effekte geringer ausfallen als erwartet. Globale Hotelketten sind weltweit aktiv und erzielen nur einen kleinen Teil ihres Umsatzes in den 16 Austragungsstädten. Selbst ein äußerst erfolgreiches Turnier dürfte ihre Gesamtergebnisse nur begrenzt beeinflussen. Regional fokussierte Hotel-REITs wären deutlich stärker von den Besucherzahlen abhängig. Allerdings handelt es sich dabei oft um kleinere und weniger liquide Unternehmen.

Sportwetten-Anbieter bleiben im Fokus der Markt News

Zu den profitabelsten Branchen der vergangenen Jahre gehören Unternehmen aus dem Bereich Sportwetten und Glücksspiel. Der Erfolg dieser Unternehmen ist allerdings weniger auf einzelne Sportereignisse zurückzuführen als auf die schrittweise Deregulierung des US-Marktes. Dennoch könnte die hohe Konzentration bedeutender Spiele innerhalb weniger Wochen die Aktivität der Kunden zusätzlich steigern.

Sportartikelhersteller: Nike, Adidas und Puma im Rampenlicht

Seit Jahrzehnten zählt die Fußball-Weltmeisterschaft zu den wichtigsten Marketingplattformen für Sportartikelhersteller. Theoretisch sollte ein Turnier dieser Größenordnung auch die Nachfrage nach Trikots, Schuhen und Fanartikeln erhöhen. Entscheidend sind jedoch die tatsächlichen Verkaufszahlen und nicht theoretische Überlegungen.

Börse Aktuell: Was historische Daten über Weltmeisterschaften zeigen

Bevor Prognosen erstellt werden, lohnt sich ein Blick auf die Vergangenheit. Historische Daten zeigen, dass der Zusammenhang zwischen Weltmeisterschaften und der Entwicklung großer Aktienindizes meist äußerst schwach ausfällt. Sowohl beim S&P 500 als auch bei den wichtigsten Aktienindizes der Gastgeberländer waren die durchschnittlichen Renditen während des Turnierzeitraums leicht negativ. Gleichzeitig fällt auf, dass die Volatilität in den Monaten Juni und Juli häufig vergleichsweise niedrig ausfällt.

Für Anleger bedeutet dies, dass selbst große sportliche Ereignisse meist keinen nachhaltigen Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Aktienmärkte haben.

Hat der Markt die WM-Effekte bereits eingepreist?

Die FIFA verkündete bereits vor Jahren, dass die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Daher stellt sich die Frage, ob die positiven Erwartungen bereits in den Aktienkursen berücksichtigt wurden. Bei Airlines und Autovermietern gibt es bislang kaum Hinweise darauf, dass Analysten aufgrund der Weltmeisterschaft ihre Gewinnschätzungen deutlich angehoben hätten. Anders sieht die Situation im Hotelsektor aus. Mehrere Analysehäuser erwarten, dass der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) im Jahresvergleich um 1,7% steigt und während des Turniermonats sogar um mehr als 12% zulegen könnte. Gleichzeitig äußerten Unternehmen wie Hilton bereits Zweifel an diesen Prognosen und signalisierten, dass das Umsatzwachstum eher schwächer als stärker ausfallen könnte.

Markt News: Nike, Adidas und Puma als WM-Gewinner?

Mehrere Investmenthäuser sehen insbesondere Sportartikelhersteller als potenzielle Gewinner.

Bernstein geht davon aus, dass Nike und Adidas ihre jährlichen Umsätze um zusätzliche 4 % steigern könnten. Reuters berichtete zudem, dass Adidas mit zusätzlichen Bestellungen im Wert von rund 250 Millionen Euro rechnet. Auch Goldman Sachs sieht Puma als möglichen Profiteur.

Airbnb und DraftKings als mögliche Überraschungsgewinner

ABNB.US im Tageschart (D1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Unternehmen befindet sich in einem mehrjährigen, sich verengenden Konsolidierungskanal. Der Markt wird bald eher bereit sein, Entscheidungen über den langfristigen Trend des Unternehmens zu treffen. Die Ergebnisse aus der Zeit der Weltmeisterschaft könnten sich als entscheidend erweisen.

Zwei Unternehmensgruppen könnten sich als echte Überraschung erweisen: Kurzzeitvermietungsplattformen und Sportwettenanbieter. Airbnb sicherte sich eine offizielle Partnerschaft mit der FIFA. Deloitte erwartet durch die Weltmeisterschaft rund 380.000 zusätzliche Gäste. Das Unternehmen selbst berichtet von einem Anstieg der Suchanfragen in Gastgeberstädten um 80%. Sollte sich diese Entwicklung in tatsächliche Buchungen umwandeln, könnten die Ergebnisse die aktuellen Markterwartungen übertreffen. Dies wäre besonders relevant für ein Unternehmen, dessen Profitabilität in den vergangenen Quartalen immer wieder kritisch hinterfragt wurde.

Airbnb-Aktie vor richtungsweisender Phase

Die Airbnb-Aktie bewegt sich seit mehreren Jahren in einer sich verengenden Konsolidierungsformation. Die kommenden Quartale könnten darüber entscheiden, ob ein neuer langfristiger Aufwärtstrend entsteht. Die Ergebnisse während der WM 2026 könnten dabei eine wichtige Rolle spielen.

DraftKings könnte vom US-Sportwettenboom profitieren

Auch DraftKings gehört zu den Unternehmen, die besonders aufmerksam beobachtet werden sollten. Die Unterstützung durch eines der größten Sportereignisse der Welt liegt auf der Hand. Gleichzeitig fehlt ein historischer Vergleich, da börsennotierte Sportwettenanbieter bei früheren Weltmeisterschaften kaum eine Rolle spielten.

DKNG.US (D1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DraftKings zählt zu den führenden Anbietern in den USA. Trotz einer weiterhin vorsichtigen Marktstimmung überzeugt das Unternehmen mit starken Fundamentaldaten. Das Ergebnis je Aktie stieg im ersten Quartal 2026 auf 0,20 US-Dollar und lag damit mehr als fünfmal über den Erwartungen. In Verbindung mit zweistelligem Umsatzwachstum, einer Bruttomarge von rund 76 % und einem weiterhin starken operativen Momentum könnte sich die Wahrnehmung der Investoren in den kommenden Quartalen deutlich verbessern.

DraftKings-Aktie an wichtiger charttechnischer Unterstützung

Die Aktie notiert aktuell im unteren Bereich eines langfristigen Konsolidierungskanals. Die Verteidigung wichtiger Unterstützungszonen könnte den Ausgangspunkt für eine neue Aufwärtsbewegung bilden.

Fazit: Börse Aktuell und Markt News zur WM 2026

Trotz ihrer enormen wirtschaftlichen Bedeutung dürfte die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nur begrenzte Auswirkungen auf die breiten Aktienmärkte haben. Die historische Erfahrung zeigt, dass selbst Großereignisse dieser Größenordnung selten einen nachhaltigen Einfluss auf Indizes wie den S&P 500 haben. Für Anleger sind daher weniger die gesamtwirtschaftlichen Effekte entscheidend als vielmehr die Entwicklung einzelner Unternehmen. Besonders interessant erscheinen aktuell Airbnb, DraftKings sowie ausgewählte Sportartikelhersteller. Gleichzeitig könnten Hotels, Airlines und andere tourismusabhängige Unternehmen hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben. Die Börse aktuell dürfte daher weniger auf die Besucherzahlen selbst reagieren als auf mögliche Überraschungen bei Umsatz, Gewinn und Ausblick der betroffenen Unternehmen. Die wichtigsten Markt News rund um die WM 2026 werden somit nicht aus den Stadien kommen, sondern aus den Quartalsberichten der Unternehmen, die von dem Turnier profitieren wollen.

Kamil Szczepański

Finanzmarktanalyst bei XTB





SO SEHEN SIEGER AUS!