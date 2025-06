Der Discounter Dollar Tree (Ticker. DLTR) legte am Mittwoch bereits vorbörslich Zahlen vor, konnte mit diesen zwar ĂŒberzeugen, doch die Aktie geriet dennoch stĂ€rker unter Druck, gab mehr als 8% nach – was vermutlich auch dem jĂŒngsten Run höher von ĂŒber 50% ausgehend von den April-Tiefs geschuldet sein dĂŒrfte. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔮 Dollar Tree Handelsideen 🔮 Dollar Tree Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen â–ș Dollar Tree | WKN: A0NFQC | ISIN: US2567461080 | Ticker: DLTR Auch an Dollar Tree ist „TACO Trump“ nicht spurlos vorĂŒber gegangen, die Erratik in der Zollpolitik hat Unternehmen weltweit in Aufruhr versetzt und Verbraucher verunsichert, ausgehend von Sorgen um Preiserhöhungen bei allen möglichen Produkten, von Lebensmitteln bis hin zu Turnschuhen. Im abgelaufenen GeschĂ€ftsquartal erzielte Dollar Tree einen bereinigten Gewinn von 1,26 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,64 Milliarden US-Dollar, jeweils ĂŒber der Erwartung der Wall Street, die mit einem Gewinn pro Aktie von 1,20 US-Dollar bei einem Umsatz von 4,54 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Und auch fĂŒr das Gesamtjahr hob Dollar Tree seine Prognose an, rechnet fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 mit einem bereinigten Gewinn zwischen 5,15 und 5,65 US-Dollar pro Aktie, gegenĂŒber der bisherigen Prognose von 5,00 bis 5,50 US-Dollar. Das ist mit Sicherheit auch auf eine erwartet robuste Nachfrage kostengĂŒnstiger GĂŒter des tĂ€glichen Bedarfs zurĂŒckzufĂŒhren, verzerrt allerdings auch ein wenig, denn: wie wir bereits in einer frĂŒheren Analyse herausgestellt hatten, verkauft Dollar Tree seine weniger profitable Marke Family Dollar fĂŒr 1 Milliarde US-Dollar an eine Gruppe von Private-Equity-Investoren, was dafĂŒr sorgt, dass der Verkauf seinen Gewinn pro Aktie fĂŒr das Gesamtjahr um 30 bis 35 Cent beeintrĂ€chtigt werden dĂŒrfte, demnach das Management weiter einen das Family-Dollar-GeschĂ€ft nicht berĂŒcksichtigen GewinnrĂŒckgang zwischen 45 % bis 50 % gegenĂŒber dem Vorjahr erwartet. Dennoch könnte die Aktie fĂŒr mittelfristige Investoren als Beimischung einen nĂ€heren Blick wert sein: in der Region um rund 60 US-Dollar ist eine Bodenbildung ausmachbar und nach dem jĂŒngsten Bounce kam es final zu einer deutlichen RĂŒckeroberung der 200-Tagelinie. Sollte es zu einem nochmaligen Re-Test der Region um 80 US-Dollar kommen, könnte man die Aktie als kleine Beimischung fĂŒr das Portfolio im Bereich Retailer durchaus in Betracht ziehen. Dollar Tree Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials fĂŒr alle AnfĂ€nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswÀhlen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswÀhlen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

 Teil 7: Alles zu KGV, Dividendenrendite und mehr

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.