„Dollar Tree“ verkauft ‚Family Dollar‘ für 1 Milliarde Dollar, Aktien steigen heute um 10 %

Die Aktien von Dollar Tree stiegen am Mittwoch um fast 10 %, nachdem der Discounter den Verkauf seiner angeschlagenen Kette Family Dollar an die Private-Equity-Firmen Brigade Capital Management und Macellum Capital Management für 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben hatte, ein Bruchteil der 8 Milliarden US-Dollar, die er 2015 gezahlt hatte. ► Dollar Tree WKN: A0NFQC | ISIN: US2567461080 | Ticker: DLTR Strategische Neuausrichtung für Dollar Tree „Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem mehrjährigen Transformationsweg“, sagte CEO Mike Creedon und betonte, dass die beiden Unternehmen nur ‚begrenzte Synergien‘ hätten. Durch die Veräußerung kann sich Dollar Tree wieder auf seine Kundenbasis in Vororten mit mittlerem Einkommen konzentrieren und gleichzeitig den finanziellen Aderlass durch Family Dollar ausgleichen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gemeinschaft Branchenexperten warnen davor, dass der Verkauf und die anhaltenden Ladenschließungen den Zugang zu erschwinglichen Waren in unterversorgten städtischen Gebieten beeinträchtigen könnten. „Verbraucher mit geringerem Einkommen werden einen wichtigen Ort zum Kauf von Qualitätsprodukten verlieren“, sagte Marshal Cohen vom Marktforschungsunternehmen Circana. Herausforderungen für den neuen Eigentümer Family Dollar wird seinen Hauptsitz in Virginia auch unter dem neuen Eigentümer beibehalten, wobei der ehemalige Firmenvorstand Duncan MacNaughton als Vorsitzender beitritt. Die Käufer von Private Equity stehen vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, wettbewerbsfähige Preise zu erzielen und die Kundenbindung wiederherzustellen. Dollar Tree (D1 Intervall) Der Aktienkurs nähert sich einem Widerstand bei 76,46 $, was in den letzten Monaten zu einer Preisumkehr geführt hat. Der RSI befindet sich in einer bullischen Divergenz, während der MACD nach einem bullischen Crossover beginnt, sich zu verbreitern. Quellen: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

