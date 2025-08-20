Die Sitzung im Juli war die erste doppelte Ablehnung seit Jahren, wobei die Gouverneure Waller und Bowman für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte stimmten 📣 📈 US Dollar Index konsolidiert vor Veröffentlichung des FOMC Protokolls Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts um die Marke von 98, nahe dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement, nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung des neuesten FOMC Protokolls. Die Märkte zeigen sich zurückhaltend, während sie auf eine richtungsweisende Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag warten. Diese könnte einen klaren geldpolitischen Wendepunkt einleiten – mit erheblichen Auswirkungen auf den US-Dollar. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Wichtigste Erkenntnisse aus dem letzten FOMC Protokoll Die Sitzung im Juli war bemerkenswert, da sie die erste mit zwei Gegenstimmen seit Jahren war. Governor Christopher Waller und Governor Michelle Bowman votierten für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, entgegen der Mehrheitsmeinung im FOMC. Jerome Powell äußerte sich in der anschließenden Pressekonferenz deutlich hawkisher als erwartet. Er betonte, dass die Fed „über die Inflation hinwegsehe“ und sich vorerst gegen weitere Zinserhöhungen ausspreche – trotz fortbestehender Preisaufschläge infolge von Importzöllen.

Der Arbeitsmarkt bleibt das zentrale Element bei geldpolitischen Entscheidungen. Die niedrige Arbeitslosenquote wird derzeit als wichtigster Indikator für den weiteren Zinskurs angesehen.

Das FOMC Protokoll dürfte aufzeigen, wie die Mitglieder der Federal Reserve Schlüsselindikatoren wie Inflation, Non-Farm Payrolls (NFP) und Arbeitslosenquote einschätzen – und wie stark die Meinungen zur zukünftigen Zinsentwicklung auseinandergehen. 📊 Innerhalb der Fed: Uneinigkeit trotz hawkisher Töne Obwohl Powell sich eher restriktiv äußerte, zeigte sich die Federal Reserve intern gespalten. Das Abstimmungsergebnis der Juli-Sitzung (9–2) unterstreicht die Differenzen. Waller warnte, die Fed riskiere, zu spät zu reagieren, und damit „hinter die Kurve“ zu geraten.

Bowman argumentierte, zollbedingte Inflation sei temporär und kein Grund für dauerhaft hohe Zinsen.

🏁 Fazit: Das FOMC Protokoll dürfte neue Einblicke in die internen Spannungen und Entscheidungsprozesse der US-Notenbank liefern. Die Reaktion des US Dollar Index hängt dabei entscheidend von Powells Rede und dem geldpolitischen Ausblick ab. Trader und Analysten sollten die Entwicklungen rund um das Jackson Hole Meeting genau beobachten.

