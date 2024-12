Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Dow Jones

Dow Jones Rückblick:

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 44.646 Punkten. Der Index notierte damit 1.055 Punkte über der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 258 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones konnte sich bereits zum Wochenbeginn weiter aufwärtsschieben. Nach einem moderaten Rücksetzer am Dienstag wurden die Tagesverluste gleich wieder zurückgekauft. Die Bullen schafften es den Dow Jones in dem Bereich der 44.800/44.970 Punkte festzusetzen. Die Bewegung über die 45.000 Punkte gelang allerdings erst am Freitag der letzten Handelswoche. Der Index hat es geschafft, einen Wochenschluss über dieser Marke zu formatieren. Der Dow Jones ging bei 45.051 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels gaben die Notierungen moderat nach, der Index rutschte im Zuge dessen unter die 45.000 Punkte-Marke.

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Der Index hat sich in den letzten Handelstagen über der SMA20 (aktuell bei 43.937 Punkten) halten können. Dies ist im Chart sehr gut herauszulesen. Es ging immer wieder an diese Durchschnittslinie, die als Support aber gehalten hat.

Somit kommt es auch in den nächsten Handelstagen darauf an, dass sich der Index über dieser Durchschnittslinie halten kann. Wichtig wäre es, dass sich zeitnah Kaufinteresse einstellt, so dass sich den Dow Jones von der SMA20 lösen und weiter aufwärtslaufen kann. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Stellt sich aber in den kommenden Handelstagen Schwäche ein, so könnte der Index zunächst unter die SMA20 rutschten. Wesentlich wird aber sein, dass er den Kontakt zu dieser Linie halten kann, um die Option zu haben, sich wieder über diese Durchschnittslinie zu schieben. Geht der Kontakt allerdings verloren, so könnten sich die Rücksetzer weiter ausdehnen. Vorstellbar ist, dass diese auch eine gewisse Dynamik haben und die SMA50 (aktuell bei 44.419 Punkten) erreichen könnten. Wird diese Linie angelaufen, so sollte sich spätestens hier ein Richtungswechsel einstellen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im Tageschart:

Der Dow Jones hat die Handelstage den Anstieg der Vorwoche konsolidiert. Es gelang ihm aber ein neues ATH zu formatieren. Das Tageschart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren.

Unsere Interpretation des Tageschart bleibt die gleiche wie in der Vorwoche - an der Einschätzung hat sich nichts verändert. Solange der Dow Jones sich per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 44.153 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen. Der Index hat jetzt die Chance die 45.260/280 Punkte und darüber die 45.440/460 Punkte zu erreichen.

Kann sich der Dow Jones aber im Rahmen von Schwäche nicht spätestens im Bereich der SMA20 erholen und wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so könnten sich die Rücksetzer bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 43.258 Punkten) ausdehnen. Sollte die SMA50 angelaufen werden, so würde das Chartbild den bullischen Grundton verlieren, sollte sich der Index unter dieser Durchschnittslinie festsetzen.

Fazit: Das Tageschart ist weiterhin bullisch zu interpretieren. Solange sich der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange sind jederzeit neue Hochs denkbar und möglich. Kritisch wird es, wenn im 4h Chart die SMA20 aufgegeben wird. Dies könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche weiter ausdehnen könnte.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 40 %

Dow Jones - Ausblick für heute:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 44.975 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 44.981/83, bei 44.997/99, bei 45.012/14, bei 45.033/35, bei 45.050/52, bei 45.068/70, bei 45.085/87, bei 45.101/03, bei 45.118/20, bei 45.136/38 und dann bei 45.155/57 Punkten gehen. Über der 45.155/57 Punkte-Marke könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 45.173/75, bei 45.191/93, bei 45.211/13, bei 45.228/30, bei 45.244/47, bei 45.261/63, bei 45.279/81, bei 45.299/301, bei 45.321/23, bei 45.340/42, bei 45.359/91, bei 45.380/82, bei 45.401/03 bzw. bei 45.422/24 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 44.975 Punkte-Marke halten, so könnte der Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 44.959/57, bei 44.941/39, bei 44.928/26, bei 44.915/13, bei 44.895/93, bei 44.876/74, bei 44.859/57, bei 44.845/43, bei 44.829/27, bei 44.810/08, bei 44.787/85, bei 44.769/67, bei 44.750/48, bei 44.733/31, bei 44.710/08, bei 44.689/87, bei 44.671/69, bei 44.652/50, bei 44.634/32, bei 44.615/13, bei 44.599/97, bei 44.581/89, bei 44.562/62, bei 44.539/37 und dann bei 44.520/18 Punkten laufen. Unter der 44.520/18 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 45.505/03, bei 44.488/86, bei 44.469/67, bei 44.453/51, bei 44.437/35, bei 44.419/17, bei 44.399/97, bei 44.379/77, bei 44.358/56, bei 44.339/37, bei 44.315/13, bei 44.299/97, bei 44.280/78, bei 44.263/61 bzw. bei 44.245/43 Punkten zu finden.

