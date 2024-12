Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Dow Jones

Dow Jones Rückblick:

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 44.665 Punkten. Der Index notierte damit 310 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 32 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones formatierte bereits am Montagnachmittag das Wochenhoch. Es ging von hier aus sukzessive abwärts. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar immer wieder kleinere Erholungen ein, die aber keine Substanz hatten und zeitnah abverkauft wurden. Die Schwäche hat bis zum Wochenschluss angehalten. Der Index ging bei 43.866 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels ging es in einer sehr engen Box seitwärts weiter.

Dow Jones WKN 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: DJI

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wochenhoch als auch das Wochentief wurde unter dem Niveau der Vorwoche formatiert. Den Bullen ist es somit in der letzten Handelswoche nicht gelungen ein neues ATH zu formatieren. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochenverlust ausgewiesen. Die Range war größer als in der Woche zuvor und lag auch knapp über dem Jahresdurchschnitt.

Wir haben mit dem Überschreiten der 44.789/91 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 44.815/17 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 44.127/25 Punkte-Marke unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 44.108/06 Punkten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4-Stundenchart:

Im 4h Chart ist die Abwärtsbewegung des Index noch besser nachzuvollziehen. Es ging in den letzten Handelstagen sukzessive weiter abwärts. Die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Bis Anfang Dezember konnte sich der Dow Jones noch im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 44.066 Punkten) festsetzen. Die Schwäche hat sich angedeutet, nachdem es der Index es nicht geschafft hat, sich von dieser Durchschnittslinie zu lösen. Im weiteren Handelsverlauf ging es sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 44.485 Punkten). Ende der letzten Handelswoche hat der Dow Jones auch die SMA200 (aktuell bei 43.966 Punkten) angelaufen und unterschritten.

Damit hat sich auch das 4h Chart deutlich eingetrübt. Die Bullen müssen, idealerweise, direkt zu Wochenbeginn versuchen, den Index wieder über die SMA200 zu schieben und festzusetzen. Das Problem ist, dass sich die SMA20 von oben der SMA200 nähert. Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss die Bewegung, unserer Meinung nach, mit Dynamik und mit Momentum erfolgen, um direkt über beide Linien zu laufen. Gelingt dies, so gilt es nachfolgend rasch aufwärtszulaufen. Chancen auf ein neues ATH hat der Dow Jones aber erst, wenn es ihm gelingt, sich über der SMA50 zu etablieren.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn der Dow Jones den Kontakt zur SMA200 verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Ein denkbares Anlaufziel wurde in der Tagesbetrachtung erwähnt.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bärisch

Fazit: Der Dow Jones sollte in den kommenden Handelstagen einen Richtungswechsel abbilden. Dieser sollte sich spätestens an der SMA50 im Tageschart einstellen. Geht es per Tagesschluss unter diese Durchschnittslinie würden die Bären wieder ins Spiel kommen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Dow Jones - Ausblick für heute:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 43.903 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 43.921/23, bei 43.938/40, bei 43.955/57, bei 43.975/77, bei 43.991/93, bei 44.010/12, bei 44.025/27, bei 44.043/45, bei 44.060/62, bei 44.077/79, bei 44.095/97, bei 44.111/13, bei 44.128/30, bei 44.147/49 und dann bei 44.164/66 Punkten anlaufen. Über der 44.164/66 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 44.185/87, bei 44.202/04, bei 44.221/23, bei 44.245/47, bei 44.269/71, bei 44.288/90, bei 44.309/11, bei 44.332/34, bei 44.352/54, bei 44.371/73, bei 44.389/91, bei 44.409/11, bei 44.428/30, bei 44.448/50 bzw. bei 44.467/69 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 43.903 Punkte-Marke halten, so könnte der Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 43.887/85, bei 43.870/68, bei 43.852/50, bei 43.838/36, bei 43.820/18, bei 43.804/02, bei 43.786/84, bei 43.769/67, bei 43.753/51, bei 43.737/35, bei 43.721/19, bei 43.699/97, bei 43.682/80, bei 43.665/63 bzw. bei 43.649/47 Punkten laufen. Unter der 43.649/47 Punkte-Marke könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 43.631/29, bei 43.618/16, bei 43.598/96, bei 43.580/78, bei 43.564/62, bei 43.548/46, bei 43.528/26, bei 43.510/08, bei 43.494/92, bei 43.478/76, bei 43.460/58, bei 43.441/39, bei 43.422/20, bei 43.405/03 und dann bei 43.381/79 Punkten anlaufen.

