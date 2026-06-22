Dow Jones Prognose & Analyse für den 22.06.26 - Aktuelle Einschätzung

- Historischer Meilenstein
- Trendlinien stabil
- Bullisches Übergewicht
- Historischer Meilenstein
- Trendlinien stabil
- Bullisches Übergewicht
Dow Jones markiert historisches Rekordhoch: Allzeithoch im Verbund mit Gewinnmitnahmen liefert spannende Impulse
Der traditionsreichste US-Aktienindex hat eine ereignisreiche Handelswoche hinter sich und sendet weiterhin starke Signale an die Anleger der Wall Street. Zu Beginn der vergangenen Handelswoche startete das Barometer bei 51.805 Punkten und damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Im weiteren Verlauf bauten die Bullen ordentlich Druck auf, wodurch der Index zur Wochenmitte sogar ein neues historisches Allzeithoch formatieren konnte. Dieses neue Rekordniveau bei 52.410 Punkten nutzten Marktteilnehmer jedoch plangemäß für Gewinnmitnahmen, was den Kurs temporär wieder unter die psychologische 52.000er-Marke drückte.
Nach einem ereignislosen Freitag ging das Papier schließlich bei 51.569 Punkten aus dem Wochenhandel. Zum Start in die neue Kalenderwoche 26 zeigt sich der Index im Vergleich zum Freitagsschluss wenig verändert, was für den Dow Jones eine kurzfristige Konsolidierungsphase andeutet. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild laut den vorliegenden Daten konstruktiv, wodurch die langfristige Dow Jones Prognose ihren optimistischen Grundton beibehält.
► Dow Jones WKN 969420 | ISIN US2605661048 | Ticker: DOW.US
Key Takeaways
-
Historischer Meilenstein: Der Dow Jones verbucht in der abgelaufenen Woche ein neues Allzeithoch bei 52.410 Punkten.
-
Trendlinien stabil: Im Daily-Chart notiert der Index komfortabel über der SMA20 bei 51.168 Punkten.
-
Bullisches Übergewicht: Das mathematische Setup taxiert die Aufwärtswahrscheinlichkeit für die neue Woche auf 55 %.
Tageschart (Daily): Technische Korrektur ändert nichts am übergeordneten Bullenmarkt
Trotz der Tatsache, dass die letzten drei Tageskerzen der abgelaufenen Handelswoche rot eingefärbt sind, bleibt die übergeordnete Struktur für den Dow Jones absolut intakt. Die technische Auswertung zeigt unmissverständlich, dass der Index nach wie vor über der bedeutenden SMA20-Linie notiert, die aktuell im Bereich von 51.168 Punkten verläuft. Solange dieser gleitende Durchschnitt per Tagesschlusskurs von den Bullen verteidigt wird, ist das Daily-Chart klar bullisch zu interpretieren.
Für eine fortlaufend positive Dow Jones Prognose gilt die SMA20 als das fundamentale Fundament. Sollte sich der Kurs über den aktuellen Konsolidierungsmarken stabilisieren, liegen die nächsten übergeordneten Anlaufziele für neue Rekordfahrten bei 52.690/710 Punkten sowie darüber im Bereich von 52.980/995 Punkten. Eventuelle tiefergehende Rücksetzer sollten spätestens an der SMA20 eine dynamische Erholung erfahren, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden.
Dow Jones Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Dow Jones Chart (H4) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Vierstundenchart (4h): Die SMA50 erweist sich als verlässlicher Rettungsanker 📊
Auf der feiner auflösenden Zeitebene des 4h-Charts ist gut erkennbar, dass der Index nach einem vorangegangenen Rutsch unter die SMA200 (aktuell bei 50.625 Punkten) eine kraftvolle Erholung vollziehen konnte. Der jüngste Rücksetzer zur Wochenmitte drückte den Kurs zwar unter die kurzfristige SMA20 (51.838 Punkte), fand jedoch exakt an der SMA50 bei 51.441 Punkten einen soliden Boden. Die Lunte der drittletzten Kerze setzte punktgenau auf dieser Durchschnittslinie auf und leitete ein erneutes Kaufinteresse ein.
Um die kurzfristige Dow Jones Prognose wieder komplett auf Grün zu schalten, müssen die Bullen den Kurs nun nachhaltig über die SMA20 hieven. Erst wenn sich der Index mit zwei aufeinanderfolgenden Aufwärtskerzen über dieser Durchschnittslinie festsetzt, ist der Weg für einen erneuten Test des Allzeithochs frei. Sollte die SMA50 im Zuge einer neuen Schwächephase brechen, droht eine Eintrübung mit potenziellen Abgaben in Richtung der SMA200.
Das konkrete Wochen-Setup für die KW 26 / 2026
Basierend auf der statistischen Auswertung der xStation5-Plattform lässt sich für die kommenden fünf Handelstage eine erwartete Wochenrange definieren. Das Hoch wird dabei zwischen 52.078 und 52.495 Punkten erwartet, während das Wochentief im Bereich von 51.263 bis 50.967 Punkten taxiert wird:
-
Long-Setup: Gelingt es den Bullen, den Dow Jones stabil über der Marke von 51.599 Punkten zu halten, liegen die nächsten charttechnischen Etappenziele bei 51.693/95, 51.824/26 und 51.937/39 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über 52.076/78 Punkte aktiviert die weiteren Projektionen bei 52.245/47 und dem Bereich um 52.520/22 Punkte.
-
Short-Setup: Fällt der Index unter die Marke von 51.599 Punkten zurück, übernehmen die Bären temporär das Kommando und steuern die Unterstützungen bei 51.518/16, 51.433/31 und 51.350/48 Punkten an. Unterhalb von 51.223/21 Zählern rücken die tieferen Haltebereiche bei 51.154/52 sowie der Kreuzsupport bei 51.005/03 Punkten in den Fokus.
Dow Jones Chart (W) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Expertenfazit von Jens Klatt
Die übergeordnete Tendenz für die anstehenden fünf Handelstage wird von den Analysten als seitwärts bis aufwärts gerichtet eingestuft. Das mathematische Modell weist dem Bullen-Szenario eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 55 % zu, während das Bären-Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 % bewertet wird. Für eine valide Dow Jones Prognose gilt die einfache Faustformel: Solange der US-Leitindex per Tagesschlusskurs oberhalb der SMA20 verweilt, bleibt das bullische Gesamtszenario voll intakt und kurzfristige Rücksetzer sind als gesunde Korrekturen im laufenden Bullenmarkt zu werten.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
DAX Verlierer: Volkswagen Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Bayer Aktie: Wichtiger Etappensieg im Glyphosat-Rechtsstreit – Jetzt die Aktie kaufen? 💊
Ölpreis Aktuell: Krimi um Straße von Hormuz gelöst
DAX Gewinner am Montag: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.