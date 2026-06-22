Dow Jones Prognose & Analyse für den 22.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Dow Jones markiert historisches Rekordhoch: Allzeithoch im Verbund mit Gewinnmitnahmen liefert spannende Impulse

Der traditionsreichste US-Aktienindex hat eine ereignisreiche Handelswoche hinter sich und sendet weiterhin starke Signale an die Anleger der Wall Street. Zu Beginn der vergangenen Handelswoche startete das Barometer bei 51.805 Punkten und damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Im weiteren Verlauf bauten die Bullen ordentlich Druck auf, wodurch der Index zur Wochenmitte sogar ein neues historisches Allzeithoch formatieren konnte. Dieses neue Rekordniveau bei 52.410 Punkten nutzten Marktteilnehmer jedoch plangemäß für Gewinnmitnahmen, was den Kurs temporär wieder unter die psychologische 52.000er-Marke drückte.

Nach einem ereignislosen Freitag ging das Papier schließlich bei 51.569 Punkten aus dem Wochenhandel. Zum Start in die neue Kalenderwoche 26 zeigt sich der Index im Vergleich zum Freitagsschluss wenig verändert, was für den Dow Jones eine kurzfristige Konsolidierungsphase andeutet. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild laut den vorliegenden Daten konstruktiv, wodurch die langfristige Dow Jones Prognose ihren optimistischen Grundton beibehält.

► Dow Jones WKN 969420 | ISIN US2605661048 | Ticker: DOW.US

Key Takeaways

Historischer Meilenstein: Der Dow Jones verbucht in der abgelaufenen Woche ein neues Allzeithoch bei 52.410 Punkten.

Trendlinien stabil: Im Daily-Chart notiert der Index komfortabel über der SMA20 bei 51.168 Punkten.

Bullisches Übergewicht: Das mathematische Setup taxiert die Aufwärtswahrscheinlichkeit für die neue Woche auf 55 %.

Tageschart (Daily): Technische Korrektur ändert nichts am übergeordneten Bullenmarkt

Trotz der Tatsache, dass die letzten drei Tageskerzen der abgelaufenen Handelswoche rot eingefärbt sind, bleibt die übergeordnete Struktur für den Dow Jones absolut intakt. Die technische Auswertung zeigt unmissverständlich, dass der Index nach wie vor über der bedeutenden SMA20-Linie notiert, die aktuell im Bereich von 51.168 Punkten verläuft. Solange dieser gleitende Durchschnitt per Tagesschlusskurs von den Bullen verteidigt wird, ist das Daily-Chart klar bullisch zu interpretieren.

Für eine fortlaufend positive Dow Jones Prognose gilt die SMA20 als das fundamentale Fundament. Sollte sich der Kurs über den aktuellen Konsolidierungsmarken stabilisieren, liegen die nächsten übergeordneten Anlaufziele für neue Rekordfahrten bei 52.690/710 Punkten sowie darüber im Bereich von 52.980/995 Punkten. Eventuelle tiefergehende Rücksetzer sollten spätestens an der SMA20 eine dynamische Erholung erfahren, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden.

Dow Jones Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones Chart (H4) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Die SMA50 erweist sich als verlässlicher Rettungsanker 📊

Auf der feiner auflösenden Zeitebene des 4h-Charts ist gut erkennbar, dass der Index nach einem vorangegangenen Rutsch unter die SMA200 (aktuell bei 50.625 Punkten) eine kraftvolle Erholung vollziehen konnte. Der jüngste Rücksetzer zur Wochenmitte drückte den Kurs zwar unter die kurzfristige SMA20 (51.838 Punkte), fand jedoch exakt an der SMA50 bei 51.441 Punkten einen soliden Boden. Die Lunte der drittletzten Kerze setzte punktgenau auf dieser Durchschnittslinie auf und leitete ein erneutes Kaufinteresse ein.

Um die kurzfristige Dow Jones Prognose wieder komplett auf Grün zu schalten, müssen die Bullen den Kurs nun nachhaltig über die SMA20 hieven. Erst wenn sich der Index mit zwei aufeinanderfolgenden Aufwärtskerzen über dieser Durchschnittslinie festsetzt, ist der Weg für einen erneuten Test des Allzeithochs frei. Sollte die SMA50 im Zuge einer neuen Schwächephase brechen, droht eine Eintrübung mit potenziellen Abgaben in Richtung der SMA200.

Das konkrete Wochen-Setup für die KW 26 / 2026

Basierend auf der statistischen Auswertung der xStation5-Plattform lässt sich für die kommenden fünf Handelstage eine erwartete Wochenrange definieren. Das Hoch wird dabei zwischen 52.078 und 52.495 Punkten erwartet, während das Wochentief im Bereich von 51.263 bis 50.967 Punkten taxiert wird:

Long-Setup: Gelingt es den Bullen, den Dow Jones stabil über der Marke von 51.599 Punkten zu halten, liegen die nächsten charttechnischen Etappenziele bei 51.693/95, 51.824/26 und 51.937/39 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über 52.076/78 Punkte aktiviert die weiteren Projektionen bei 52.245/47 und dem Bereich um 52.520/22 Punkte.

Short-Setup: Fällt der Index unter die Marke von 51.599 Punkten zurück, übernehmen die Bären temporär das Kommando und steuern die Unterstützungen bei 51.518/16, 51.433/31 und 51.350/48 Punkten an. Unterhalb von 51.223/21 Zählern rücken die tieferen Haltebereiche bei 51.154/52 sowie der Kreuzsupport bei 51.005/03 Punkten in den Fokus.

Dow Jones Chart (W) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Expertenfazit von Jens Klatt

Die übergeordnete Tendenz für die anstehenden fünf Handelstage wird von den Analysten als seitwärts bis aufwärts gerichtet eingestuft. Das mathematische Modell weist dem Bullen-Szenario eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 55 % zu, während das Bären-Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 % bewertet wird. Für eine valide Dow Jones Prognose gilt die einfache Faustformel: Solange der US-Leitindex per Tagesschlusskurs oberhalb der SMA20 verweilt, bleibt das bullische Gesamtszenario voll intakt und kurzfristige Rücksetzer sind als gesunde Korrekturen im laufenden Bullenmarkt zu werten.

SO SEHEN SIEGER AUS!