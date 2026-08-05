Börse Aktuell: ISM-Daten und EURUSD Prognose

Der ISM Services Index für die USA ist auf 54,1 Punkte gefallen. Analysten hatten mit 54,5 Punkten gerechnet, nach ebenfalls 54,5 Punkten zuvor. Der Dienstleistungssektor wächst damit weiterhin, allerdings etwas langsamer als erwartet.

Die einzelnen Komponenten zeichnen ein gemischtes Bild: Während sich die Geschäftsaktivität deutlich beschleunigte, fiel der Beschäftigungsindex unter die Wachstumsschwelle. Gleichzeitig nahm der Preisdruck spürbar zu. Für die Märkte und die EURUSD Prognose entstehen dadurch widersprüchliche Signale.

ISM Services Index im Überblick

ISM Services Index: 54,1 Punkte

54,1 Punkte Prognose: 54,5 Punkte

54,5 Punkte Vorheriger Wert: 54,5 Punkte

54,5 Punkte Geschäftsaktivitätsindex: 59,1 Punkte, zuvor 55,4 Punkte

59,1 Punkte, zuvor 55,4 Punkte Beschäftigungsindex: 47,4 Punkte, zuvor 51,2 Punkte

47,4 Punkte, zuvor 51,2 Punkte Index der gezahlten Preise: 70,3 Punkte, zuvor 67,7 Punkte

Ein Indexstand oberhalb von 50 Punkten signalisiert eine Expansion, während Werte unterhalb dieser Schwelle auf eine rückläufige Aktivität hindeuten. Der Gesamtindex zeigt daher weiterhin Wachstum. Der Beschäftigungsindex von 47,4 Punkten deutet hingegen auf eine Abkühlung am Arbeitsmarkt hin.

Warum sind die ISM-Daten wichtig?

Der ISM Services Index zählt zu den wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Verfassung des US-Dienstleistungssektors. Dieser macht den größten Teil der Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten aus. Der Bericht basiert auf Umfragen unter Einkaufsmanagern und zeigt, ob sich die Geschäftsbedingungen verbessern oder verschlechtern. Wegen seiner frühen Veröffentlichung kann der Index wichtige Hinweise auf die weitere Entwicklung der US-Konjunktur, der Inflation und der Geldpolitik liefern. Besonders relevant sind der Beschäftigungsindex und der Index der gezahlten Preise. Der Beschäftigungsindex gibt Aufschluss über die Lage am Arbeitsmarkt und kann zusätzliche Signale vor den offiziellen US-Arbeitsmarktdaten liefern. Der Preisindex misst dagegen den Kostendruck im Dienstleistungssektor und gilt als wichtiger Hinweis auf die künftige Inflationsentwicklung.

Beschäftigung schwach, Preisdruck hoch

Die Details des Berichts fallen uneinheitlich aus. Positiv ist der Anstieg des Geschäftsaktivitätsindex von 55,4 auf 59,1 Punkte. Er deutet darauf hin, dass die laufende Aktivität im Dienstleistungssektor deutlich an Dynamik gewonnen hat. Gleichzeitig sank der Beschäftigungsindex von 51,2 auf 47,4 Punkte. Der Rückgang unter die Marke von 50 Punkten signalisiert eine nachlassende Beschäftigung und könnte auf eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes hindeuten. Der Index der gezahlten Preise stieg hingegen von 67,7 auf 70,3 Punkte. Damit bleibt der Preisdruck im Dienstleistungssektor hoch. Für die US-Notenbank Fed könnte dies ein Argument sein, bei Zinssenkungen vorsichtig zu bleiben.

Börse Aktuell: Was bedeuten die Daten für die Märkte?

Der leicht schwächer als erwartet ausgefallene Gesamtindex könnte den US-Dollar zunächst belasten. Gleichzeitig sprechen die starke Geschäftsaktivität und der höhere Preisindex gegen eine schnelle Lockerung der Geldpolitik.

An den Anleihemärkten könnte der zunehmende Preisdruck die Renditen stützen. Investoren könnten davon ausgehen, dass die Fed ihre Zinsen länger auf einem erhöhten Niveau hält. Für Aktienmärkte ist das Bild gemischt: Das solide Wirtschaftswachstum ist grundsätzlich positiv, während anhaltender Inflationsdruck und höhere Renditen die Bewertungen belasten können.

EURUSD Prognose: Gemischte Signale für den Euro-Dollar-Kurs

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Für die kurzfristige EURUSD Prognose liefern die ISM-Daten kein eindeutiges Signal. Der schwächere Gesamtindex und der deutliche Rückgang der Beschäftigung könnten den US-Dollar belasten und EUR/USD unterstützen.

Dem steht jedoch der starke Anstieg des Preisindex gegenüber. Bleibt der Inflationsdruck hoch, könnte die Fed Zinssenkungen später oder langsamer umsetzen. Dieses Szenario würde tendenziell den US-Dollar stärken und den EUR/USD-Kurs belasten.

Kurzfristig dürfte die Reaktion davon abhängen, welchen Teil des Berichts die Marktteilnehmer stärker gewichten:

Positives Szenario für EUR/USD: Der Markt konzentriert sich auf die schwache Beschäftigung und die Verfehlung der Prognose.

Der Markt konzentriert sich auf die schwache Beschäftigung und die Verfehlung der Prognose. Negatives Szenario für EUR/USD: Der hohe Preisdruck verstärkt die Erwartungen an eine länger restriktive Fed-Politik.

Der hohe Preisdruck verstärkt die Erwartungen an eine länger restriktive Fed-Politik. Neutrales Szenario: Die gegensätzlichen Signale gleichen sich aus und führen zunächst zu einer begrenzten Kursreaktion.

Weitere US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten dürften entscheidend dafür sein, welche Interpretation sich am Markt durchsetzt.

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FAQ zur EURUSD Prognose und zum ISM Services Index

Was bedeutet ein ISM Services Index von 54,1 Punkten?

Ein Wert von 54,1 Punkten zeigt, dass der US-Dienstleistungssektor weiterhin wächst. Das Wachstum fällt jedoch etwas schwächer aus als erwartet.

Warum ist der Beschäftigungsindex von 47,4 Punkten relevant?

Ein Wert unter 50 Punkten signalisiert einen Rückgang der Beschäftigung im Dienstleistungssektor. Dies könnte auf eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes hindeuten.

Wie beeinflusst der ISM Services Index EUR/USD?

Schwache ISM-Daten können den US-Dollar belasten und EUR/USD stützen. Hoher Preisdruck kann dagegen Erwartungen an länger erhöhte US-Zinsen fördern, den Dollar stärken und EUR/USD belasten.

Ist der Bericht positiv oder negativ für den US-Dollar?

Der Bericht ist gemischt. Der schwächere Gesamtindex und die rückläufige Beschäftigung belasten den Dollar, während die starke Geschäftsaktivität und der zunehmende Preisdruck ihn unterstützen können.

Welche Daten sind für die weitere EURUSD Prognose wichtig?

Besonders wichtig sind die nächsten US-Arbeitsmarktberichte, Inflationsdaten und Aussagen der Fed. Sie bestimmen, wie schnell und wie stark die US-Notenbank ihre Geldpolitik lockern könnte.