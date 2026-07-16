Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Blut an der Wall Street, der Halbleitersektor setzt seine Korrektur fort

Die US Börse heute zeigt sich erneut schwächer. Während der Dow Jones den Handel knapp im Plus behaupten kann, stehen der S&P 500 und die Nasdaq unter Druck. Vor allem Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor sowie die Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank belasten die Stimmung an der Wall Street. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick auf die anlaufende Berichtssaison mit spannenden Quartalszahlen von TSMC, Netflix, UnitedHealth und Abbott.

US Börse heute: Wall Street bleibt in Wartestellung

Die US Börse heute wird von einer vorsichtigen Anlegerstimmung geprägt. Während der Dow Jones leicht zulegen kann, bleiben der S&P 500 und insbesondere der Technologiesektor unter Verkaufsdruck.

Neben den Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve spielen geopolitische Risiken sowie die Bewertung vieler KI-Unternehmen eine immer größere Rolle. Nach der starken Rally der vergangenen Monate hinterfragen Investoren zunehmend, ob die aktuellen Bewertungen weiteres Kurspotenzial rechtfertigen.

🤖 Halbleitersektor belastet die US Börse

Im Mittelpunkt der US Börse heute steht erneut der Halbleitersektor.

Chip-Unternehmen, die zuletzt besonders stark von der KI-Euphorie profitiert hatten, geraten unter Druck. Viele Anleger nutzen die hohen Bewertungen, um Gewinne mitzunehmen.

Die Entwicklung zeigt, dass der Markt inzwischen deutlich selektiver vorgeht. Künftig werden nicht nur starke Quartalszahlen, sondern vor allem überzeugende Wachstumsperspektiven entscheidend sein.

📊 Konjunkturdaten liefern gemischte Signale

Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten zeichnen weiterhin ein solides Bild.

Positive Impulse kommen von:

💼 Niedrigeren Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe als erwartet.

🛍️ Stabilen Einzelhandelsumsätzen.

🇺🇸 Einem weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt.

Diese Daten sprechen für eine widerstandsfähige US-Wirtschaft, könnten jedoch gleichzeitig den Spielraum der Federal Reserve für schnelle Zinssenkungen begrenzen. Für die US Börse bleibt die Entwicklung der Inflation daher einer der wichtigsten Kurstreiber.

🏢 Unternehmenszahlen bewegen die Wall Street

Die Berichtssaison liefert zahlreiche spannende Unternehmensmeldungen.

💻 TSMC überzeugt operativ

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal und hebt den Ausblick an. Für das dritte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 44,6 und 45,8 Milliarden US-Dollar, gestützt durch die hohe Nachfrage nach KI-Chips und die neue 2-Nanometer-Technologie.

Trotz dieser starken Zahlen gerät die Aktie unter Druck – ein Zeichen dafür, wie hoch die Erwartungen im Halbleitersektor inzwischen sind.

🏥 UnitedHealth hebt Prognose an

Die UnitedHealth Group überzeugt mit besseren Ergebnissen als erwartet und erhöht ihre Jahresprognose. Vor allem eine verbesserte Profitabilität und eine erfolgreiche Kostenkontrolle sorgen für Optimismus bei Anlegern.

🚀 Nvidia baut KI-Infrastruktur aus

Nvidia treibt den Ausbau seiner globalen KI-Infrastruktur weiter voran. Gemeinsam mit dem japanischen Unternehmen Noetra soll ein neues Projekt auf Basis der Rubin-Architektur entstehen, das rund 27.500 Prozessoren umfasst und Anwendungen in den Bereichen KI, Robotik und Hochleistungsrechnen unterstützen soll.

🎬 Netflix vor Quartalszahlen

Auch Netflix steht im Fokus der Anleger. Erwartet werden:

💵 Gewinn je Aktie: 0,79 US-Dollar

💰 Umsatz: 12,58 Milliarden US-Dollar

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Aussagen des Managements zur Entwicklung des Werbegeschäfts, zum Nutzerwachstum sowie zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

🩺 Abbott erhöht Gewinnprognose

Abbott Laboratories überzeugt ebenfalls mit starken Quartalszahlen und hebt die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2026 auf 5,45 bis 5,60 US-Dollar an. Die Aktie reagiert entsprechend positiv.

🌍 Geopolitik und Fed bleiben entscheidend

Neben den Unternehmenszahlen bleiben geopolitische Risiken sowie die Geldpolitik der Federal Reserve die wichtigsten Einflussfaktoren für die US Börse heute.

Insbesondere neue Inflationsdaten und Aussagen führender Fed-Mitglieder dürften in den kommenden Handelstagen darüber entscheiden, ob die Wall Street ihren langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen kann oder die aktuelle Konsolidierung anhält.

📌 Fazit: US Börse wartet auf neue Impulse

Die US Börse heute befindet sich in einer Phase der Konsolidierung. Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor belasten kurzfristig die Stimmung, während robuste Konjunkturdaten und eine starke Berichtssaison weiterhin Unterstützung bieten. Besonders die Entwicklung im KI-Sektor, neue Inflationsdaten und die Signale der Federal Reserve dürften darüber entscheiden, ob die Wall Street ihren Aufwärtstrend fortsetzen kann. Für Anleger bleiben vor allem die Quartalszahlen großer Technologieunternehmen der wichtigste Impulsgeber.

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