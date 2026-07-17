Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Der Markt verzeichnet weitere Kursverluste, da die Sorgen der Anleger zunehmen

- 📉 US-Börse unter Druck: Der Nasdaq 100 verliert rund 1,5 % und notiert inzwischen etwa 7 % unter seinem Rekordhoch.
- 🎬 Netflix enttäuscht: Schwächere Quartalszahlen und ein vorsichtiger Ausblick lassen die Aktie um mehr als 10 % einbrechen.
- 🌍 Geopolitik und Konjunktur belasten: Der Konflikt in der Straße von Hormus sowie schwächere US-Wirtschaftsdaten erhöhen die Unsicherheit.
- 📉 US-Börse unter Druck: Der Nasdaq 100 verliert rund 1,5 % und notiert inzwischen etwa 7 % unter seinem Rekordhoch.
- 🎬 Netflix enttäuscht: Schwächere Quartalszahlen und ein vorsichtiger Ausblick lassen die Aktie um mehr als 10 % einbrechen.
- 🌍 Geopolitik und Konjunktur belasten: Der Konflikt in der Straße von Hormus sowie schwächere US-Wirtschaftsdaten erhöhen die Unsicherheit.
Die US Börse heute startet mit deutlichen Kursverlusten in den letzten Handelstag der Woche. Besonders der Technologiesektor gerät unter Druck: Der Nasdaq 100 setzt seine Korrektur fort, während enttäuschende Quartalszahlen von Netflix, Schwäche im Halbleitersektor und die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Stimmung an der Wall Street belasten. Zusätzlich sorgen schwächere US-Konjunkturdaten für neue Unsicherheit über den weiteren Konjunkturverlauf.
US Börse heute: Wall Street startet mit deutlichen Verlusten
Die US Börse heute steht zum Handelsauftakt klar unter Verkaufsdruck. Vor allem der Technologiesektor bleibt schwach. Die US100-Futures verlieren rund 1,5 %, während der Nasdaq 100 inzwischen etwa 7 % unter seinem bisherigen Höchststand notiert.
Neben Gewinnmitnahmen im KI- und Halbleitersektor belasten geopolitische Risiken und eine zunehmende Risikoaversion die Stimmung der Anleger.
🤖 Halbleiter- und KI-Aktien bleiben unter Druck
Die Schwäche im Technologiesektor setzt sich fort.
Vor allem Chipwerte geraten erneut unter Verkaufsdruck:
- 💻 Intel
- ⚙️ AMD
- 📡 Marvell
verlieren zum Handelsstart jeweils rund 4 %.
Auch Schwergewichte wie:
- 🚀 Nvidia
- 💾 Micron
- 📶 Broadcom
geben jeweils mehr als 2 % nach.
Die anhaltende Korrektur zeigt, dass Anleger nach der starken KI-Rally zunehmend Gewinne mitnehmen und die hohen Bewertungen im Technologiesektor kritischer hinterfragen.
🎬 Netflix belastet die US Börse
Im Mittelpunkt der US Börse heute stehen die Quartalszahlen von Netflix.
Der Streaming-Konzern konnte die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen:
- 💵 Gewinn je Aktie (EPS): 0,80 US-Dollar
- 📺 Umsatz: 12,56 Milliarden US-Dollar und damit unter den Markterwartungen.
- 📉 Auch der Ausblick für das dritte Quartal blieb hinter den Prognosen zurück.
Die Reaktion der Börse fiel entsprechend deutlich aus: Die Netflix-Aktie verliert mehr als 10 % und belastet damit auch andere Unternehmen aus dem Streaming- und Mediensektor.
🏥 Weitere Unternehmensnachrichten
Neben Netflix sorgen weitere Unternehmen für Bewegung:
🤖 Intuitive Surgical
Der Hersteller der da Vinci-Operationsroboter verliert rund 10 %. Zwar fielen die Quartalszahlen besser als erwartet aus, allerdings verzichtete das Management auf eine Anhebung der Jahresprognose.
🚀 SpaceX
Der geplante Starship-Testflug musste aufgrund eines technischen Problems kurzfristig abgesagt werden. Die Aktie verliert rund 4 % und notiert damit unter ihrem Ausgabepreis.
☁️ Nebius
Das KI-Cloud-Unternehmen platzierte erfolgreich besicherte Anleihen im Volumen von 775 Millionen US-Dollar. Trotz hoher Nachfrage fällt die Aktie um rund 14 %, da Anleger Gewinne mitnehmen.
🌍 Nahost-Konflikt verschärft die Unsicherheit
Neben den Unternehmensnachrichten belastet die geopolitische Lage die US Börse.
Nach neuen Angriffen auf US-Militäreinrichtungen im Persischen Golf wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation rund um die Straße von Hormus – eine der wichtigsten Öltransitrouten der Welt.
Zusätzlich verschärfen Meldungen über Angriffe auf russische Öl- und Exportinfrastruktur die Inflationssorgen. Steigende Energie- und Rohstoffpreise könnten den Preisdruck erneut erhöhen und die Geldpolitik der US-Notenbank beeinflussen.
📊 Schwächere Konjunkturdaten aus den USA
Auch die neuesten Wirtschaftsdaten liefern keine positiven Impulse.
Veröffentlicht wurden:
- 🏗️ Baugenehmigungen: 1,36 Millionen (unter den Erwartungen von 1,4 Millionen)
- 📦 Exportpreise: -0,6 %
- 📥 Importpreise: +0,3 %
- 🏭 Industrieproduktion: +0,1 % (unter den Erwartungen)
Insgesamt deuten die aktuellen Daten auf eine nachlassende Dynamik der US-Wirtschaft hin. Anleger richten ihren Blick nun auf die Veröffentlichung des University of Michigan Consumer Sentiment Index, der weitere Hinweise auf die Stimmung der Verbraucher und die Inflationserwartungen liefern dürfte.
📉 Charttechnik: Nasdaq 100 vor entscheidender Unterstützung
Auch aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage angespannt.
Der US100 hat wichtige Fibonacci-Unterstützungen unterschritten. Die nächste relevante Marke liegt bei rund 28.445 Punkten. Sollte diese Zone nachhaltig fallen, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 27.000 Punkten ausweiten.
Der RSI notiert bei etwa 40 Punkten und signalisiert noch keinen überverkauften Markt. Auch der MACD spricht derzeit weiterhin für die Verkäufer.
📌 Fazit: US Börse bleibt im Korrekturmodus
Die US Börse heute steht weiterhin unter erheblichem Druck. Enttäuschende Quartalszahlen von Netflix, anhaltende Schwäche bei Halbleiterwerten und zunehmende geopolitische Risiken sorgen für eine defensive Marktstimmung. Gleichzeitig liefern die jüngsten US-Konjunkturdaten kaum Unterstützung. Kurzfristig dürfte die Entwicklung an der Wall Street von weiteren Unternehmenszahlen, neuen Konjunkturdaten und der geopolitischen Lage im Nahen Osten abhängen. Anleger sollten insbesondere den Technologiesektor und die charttechnisch wichtigen Unterstützungszonen im Nasdaq 100 aufmerksam beobachten.
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