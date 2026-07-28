US Börsenstart: Nasdaq unter Druck - Börse Aktuell mit Unternehmenszahlen und Verbrauchervertrauen

Die Stimmung zum US Börsenstart bleibt von Unsicherheit geprägt. Anleger müssen widersprüchliche Signale verarbeiten: Während sich der Nahostkonflikt zuletzt etwas entspannt hat, sorgen die anstehenden Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne weiterhin für Nervosität. Gleichzeitig beobachten Investoren genau, welchen geldpolitischen Kurs der neue Fed-Chef einschlagen wird.

Zum US Börsenstart notieren die Futures auf den S&P 500 rund 0,3% im Minus. Der Nasdaq verliert mit etwa 1,5% deutlich stärker, während sich der Dow Jones mit einem Plus von rund 0,5% vergleichsweise robust zeigt.

Tech-Sektor: SaaS-Aktien gefragt, Halbleiter bleiben unter Druck

Innerhalb des Nasdaq-100 entwickeln sich vor allem Softwareunternehmen positiv. Shopify und Workday gehören zu den stärksten Gewinnern. Dagegen stehen Halbleiter- und Speicherwerte weiterhin unter Verkaufsdruck.

Unternehmensnachrichten im Überblick

Applied Digital (APLD.US)

Der auf digitale Infrastruktur und Kryptowährungen spezialisierte Konzern hat die Erwartungen klar übertroffen. Statt eines erwarteten Verlusts von 0,04 US-Dollar je Aktie erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 258 Mio. US-Dollar und lag damit mehr als doppelt so hoch wie vom Markt erwartet. Die Aktie gewinnt über 5%.

Amkor Technology (AMKR.US)

Der Halbleiterhersteller verliert mehr als 10%, nachdem der Umsatzausblick hinter den Erwartungen zurückblieb.

Carrier Global (CARR.US)

Die Aktie des Klimatechnik-Spezialisten fällt um mehr als 4%, nachdem die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 die Erwartungen verfehlten.

Coca-Cola (KO.US)

Der Getränkekonzern überzeugte mit Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,97 US-Dollar über den erwarteten 0,93 US-Dollar. Zudem erhöhte das Management die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf 5%. Die Aktie steigt rund 3%.

S&P Global (SPGI.US)

Die Aktie verliert mehr als 5%, nachdem die Profitabilität im zweiten Quartal 2026 enttäuschte. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,83 US-Dollar und damit unter den erwarteten 5,02 US-Dollar.

Technische Analyse: Nasdaq unter wichtiger Unterstützung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq ist unter den Widerstand der EMA100 gefallen und nähert sich nun der 161,8%-Fibonacci-Erweiterung der Aufwärtsbewegung vom Mai. Der RSI (14) ist auf den niedrigsten Stand seit März 2025 gefallen und notiert inzwischen unter der Marke von 35. Das deutet auf eine deutlich verschlechterte kurzfristige Marktdynamik hin.

Wichtige Konjunkturdaten im Fokus

Etwa 30 Minuten nach dem US Börsenstart wird das Verbrauchervertrauen des Conference Board veröffentlicht. Der Markt rechnet mit einem Anstieg auf 92,1 Punkte. Nach Börsenschluss folgt der API-Bericht zu den US-Rohöllagerbeständen. Erwartet wird ein Rückgang um rund 1,35 Mio. Barrel, nachdem in der Vorwoche noch ein Aufbau von 2,6 Mio. Barrel gemeldet worden war.

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FAQ

Warum steht der Nasdaq zum US Börsenstart unter Druck?

Vor allem die Unsicherheit vor den Quartalszahlen großer Technologiekonzerne belastet den Technologiesektor.

Welche Unternehmen stehen heute im Fokus?

Zu den wichtigsten Einzelwerten gehören Applied Digital, Coca-Cola, Amkor Technology, Carrier Global und S&P Global.

Welche Konjunkturdaten sind heute wichtig?

Im Mittelpunkt stehen das Verbrauchervertrauen des Conference Board sowie die API-Rohöllagerbestände nach US-Börsenschluss.